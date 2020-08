Leipzig

Traditionell werden die Lehrlinge des Handwerks am Ende ihrer Ausbildung in einer feierlichen Zeremonie frei gesprochen. Der Brauch ist Jahrhunderte alt und stammt noch aus der Zeit der Zünfte. „Frei von Lehre und Vertrag“, heißt es, wird der Handwerksnachwuchs gegeben und in den Gesellenstand erhoben. Normalerweise finden die Freisprechungen der Handwerkskammer (HWK) im Kongresszentrum auf der Neuen Messe oder im Haus Leipzig statt. Aber Corona hat alles verändert und Indoor-Massenveranstaltungen unmöglich gemacht. Statt die Feier wie viele andere in diesem Wochen und Monaten ins Wasser fallen zu lassen, veranstaltet die Handwerkskammer in diesem Jahr buchstäblich großes Kino.

487 Handwerkslehrlinge beenden ihre Ausbildung

Denn die Freisprechung für 487 Handwerkslehrlinge am Sonnabend findet als Autokino statt. Auf dem Kleinmessegelände an der Jahnallee werden am Abend 450 Fahrzeuge erwartet, in denen die jungen Handwerker und ihre Familien der Übergabe der Gesellenbriefe entgegenfiebern. Zur Feier werden zahlreiche Prominente erwartet, darunter der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). „Wir freuen uns über die riesige Resonanz auf unsere Veranstaltung“, sagt Hauptgeschäftsführer Volker Lux.

Gröhn : „Zeichen der Wertschätzung für unseren Berufsnachwuchs“

„Es wäre unwürdig gewesen, Gesellenbriefe und Abschlusszeugnisse einfach anonym per Post zu versenden“, so HWK-Präsident Claus Gröhn. In diesem Jahr hätte das Handwerk schon auf zahlreiche bewährte Veranstaltungen zur Berufsorientierung verzichten müssen. Gröhn: „Aus diesem Grund möchten wir mit einem Paukenschlag zur Gesellenfreisprechung ein Zeichen der Wertschätzung für unseren Berufsnachwuchs setzen. Eine Massenabwanderung junger Menschen, wie wir sie kurz nach der Wende erlebt haben, muss unter allen Umständen verhindert werden.“ Aus diesem Grund setzte die Kammer auf ein außergewöhnliches Eventkonzept und organisierte in Eigenregie die Freisprechung als Autokino.

Drei 80 Quadratmeter große LED-Leinwände

Am Freitag begannen die Aufbauarbeiten auf der Kleinmesse. Eine große Bühne wurde errichtet, ebenso Türme, Podeste und drei jeweils 80 Quadratmeter große LED-Leinwände, auf die das Bühnenprogramm übertragen wird. 40 Mitarbeiter sind Samstagabend im Einsatz – vom Parkplatzeinweiser bis zum Snackverkäufer. „Wir haben eine direkte Zufahrtsmöglichkeit von der Jahnallee geschaffen, um den Verkehr störungsfrei zu organisieren“, so Lux. Die 15 Jahrgangsbesten sollen ihre Gesellenbriefe stellvertretend für alle auf der Bühne erhalten. Während der Kammerpräsident, der Ministerpräsident und andere Prominente dann von Auto zu Auto laufen und die Gesellenbriefe pandemiegerecht nur durch die Autoscheibe schieben, wird auf der Bühne ein Unterhaltungsprogramm geboten, unter anderem von den Cheerleaders der Dance Company Leipzig. Zum Abschluss gibt es ein großes Feuerwerk.

