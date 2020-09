Leipzig

Sport und Handwerk – passt das zusammen? Sicher, Handwerker sind oftmals körperlich gefordert. Der Dachdecker hangelt sich in die Höhe zu seinem Arbeitsplatz, der Fliesenleger rackert mal in der Hocke und mal halb verrenkt in so mancher Ecke des Bades, der Maler streckt sich zur Decke. Aber seit diesem Monat gibt es noch eine ganz andere Brücke zwischen Handwerk und Sport.

Gemeinsames Engagement für Jugend und Sport

„Wir arbeiten ab sofort ganz eng zusammen“, sagt Bernd Merbitz. Der Präsident des Sportvereins DHfK (7000 Mitglieder und 400 auf der Warteliste) freut sich, dass er mit seinem Präsidentenkollegen von der Handwerkskammer Leipzig, Claus Gröhn, unter einen Hut gekommen ist und sie eine Kooperation vereinbart haben. „Es geht uns darum, uns gegenseitig zu helfen“, erklärt Gröhn. Das heißt konkret, dass sich beide Seiten unterstützen in ihrem Engagement für die Jugend und den Sport.

Gröhn : Sportliche Tugenden prägen

So organisiert die DHfK zum Beispiel im Ausbildungszentrum der Handwerkskammer in Borsdorf Tage des Sports. Andererseits informiert die Kammer über berufliche Möglichkeiten, wenn ein Sportler nach seiner Karriere berufliche Chancen erkunden möchte. „So helfen wir uns gegenseitig“, sagt Merbitz. Gröhn sieht noch andere Vorzüge. „Ich selbst habe früher Sport getrieben, weiß, was es heißt, durchzuziehen, dranzubleiben, den inneren Schweinehund zu überlisten.“ Solche Tugenden prägten, meint der Präsident, auch sehr stark fürs Berufsleben. „Klar, Pünktlichkeit und Disziplin – im Sport gang und gäbe – sind natürlich auch im Handwerk gefragt und unersetzbar.“ Insofern sei das Handwerk natürlich daran interessiert, dass die jungen Gesellen genau diese Eigenschaften mitbringen. „Da ist uns der Sportverein herzlich willkommen, wenn wir unseren Auszubildenden auf die Sprünge helfen wollen“, sagt Gröhn. Und er fügt hinzu: „Es ist doch aus den meisten Sportlern von früher etwas ordentliches geworden“, was heißen soll: Eigenschaften, die den Sportler prägen, helfen auch im beruflichen Leben. Thomas Munkelt, der Spitzenhürdenläufer der DDR, sei ein gutes Beispiel dafür – er wurde Zahnarzt.

Merbitz : Stadt Leipzig muss mehr Sportstätten schaffen

Gröhn und Merbitz sind sich einig: Der Massen- und Breitensport der DDR habe gut getan. Heutzutage seien viele Jugendlichen orientierungslos, „lassen sich von nicht so schönen Dingen des Lebens verwirren“, meint Gröhn. Und Merbitz schlägt in die selbe Kerbe. „Die Stadt Leipzig muss mehr Sportstätten schaffen. Auch die Vereine brauchen Hilfe.“ Allerdings mache die Messemetropole in dieser Hinsicht schon sehr viel. Aber so manche Projekte dauerten einfach zu lange. Etwa der Laufschlauch für Sprinter bei der DHfK, er müsse saniert werden. Aber es gehe alles nur sehr mühsam vorwärts. Gröhn: „Wir müssen gemeinsam einen Beitrag leisten, um die Jugend hier im Land zu halten – über Sportvereine, Breitensport, gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.“ So helfen etwa Handwerker der Kammer bei nötigen baulichen Maßnahmen der DHfK. „Das geht selbstredend alles ehrenamtlich über die Bühne“, so Gröhn. „Dafür wollen wir kein Geld.“

Gröhn : Mehr Platz für Breitensport nötig

Es gehe nicht nur um den Spitzenbereich, auf den es ankomme. Gröhn schwärmt vielmehr von Leipzig als der einstigen Stadt des Sport, die viele Weltmeister hervorgebracht hat und zugleich den Breitensport förderte. So gesehen wäre es ein guter Ansatz, das Sportforum der DHfK zum Sportcampus zu entwickeln – offen zu sein auch für andere Vereine. „Finde mal heute einen Platz“, so der Handwerksobere, „wo man einfach mal Fußball spielen kann, weil gerade Lust dazu aufkommt. Einen Platz, wo jeder, wie es ihm gefällt Breitensport betreiben darf, wo sich Familien sportlich tummeln können.“ Es müssten doch nicht alle Spitzensportler sein. Wenn Handwerk und Sport gemeinsam agieren, sei das schließlich eine Gewinnsituation für beide Seiten. „Sport hilft bei der körperlichen Ertüchtigung und wir zeigen den Aktiven Wege auf, die sich für ihre berufliche Laufbahn anbieten.“

