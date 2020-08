Leipzig

Tennis im Herzen von Leipzig – um diesen stets intensiv gelebten Werbeslogan kümmerte sich der Corona-Gegner herzlich wenig, als Mitte April die 22. Leipzig Open in ihrer bekannten Größenordnung im August abgesagt wurden. Dennoch zog nach und nach auf der Anlage des Leipziger Tennis-Clubs im Sportforum so etwas wie Normalität ein. Ein Vereinsturnier auf top gepflegten Plätzen fand statt – und am Sonnabend ging das von Ehrenpräsident Wolfgang Lassmann (82) initiierte Turnier der regionalen Wirtschaft über die Bühne.

Als „Impulse der Zuversicht und ein schönes Signal“, versteht Vereinspräsident Mathias Reuschel die Bemühungen seines Teams, trotz bekannter Einschränkungen mit Ehrgeiz und Energie etwas auf die Beine zu stellen, einfach ein Stelldichein von Gleichgesinnten zu organisieren.

Gute Stimmung bei Ehrenpräsident Wolfgang Lassmann (Mitte), dem Namensgeber des Turniers, und Quelle: Ronny Ecke

Mitorganisator Robby Musil freute sich auf sein sportliches Saisonhighlight. „Wir brauchen den Sport für das Überleben, können uns doch nicht einigeln“, betonte der 63-Jährige. Sein Unternehmen LMS Fassaden sei von der Corona-Situation nicht betroffen, gleiches gelte für sein Sponsoring sowohl des LTC als auch der Leipzig Open. Auch die LVZ spielt im Tennis-Takt dauerhaft mit. Geschäftsführer Björn Steigert lud in die LVZ-Presse-Lounge ein. Diese wurde gemeinsam mit der Sparkasse Leipzig so gestaltet, dass internationales Flair die Veranstaltung begleitete.

Ralf Krippner (59/Prosoft) ist langjähriger Teilnehmer und Sponsor des Wirtschaftsturniers. Aktuell verhinderte das Knie eine Teilnahme, trotzdem war ihm die Freude anzumerken, dass zumindest das Lassmann-Turnier stattfindet. „Ich vermisse die Finalspiele, die sonst am gleichen Tag wie das Wirtschaftsturnier abgehalten wurden. Kontakte zu knüpfen funktioniert hier auf der Anlage wunderbar, denn beim Sport kommen die Persönlichkeiten zur Geltung. Der eine ist übereifrig, andere lassen es in so einem Moment locker angehen“, erzählt der Unternehmer für elektronische Hardware, der beruflich mit Turnier-Namensgeber Lassmann zusammenarbeitet.

Die Kinder von Thomas Lassmann schauen ihrem Vater beim Siegen zu. Quelle: Ronny Ecke

Zwischen 11 und 12 Uhr nieselte es und die Teilnehmer zogen sich kurz unter die Zeltplanen zurück.

Die Matches – im Doppel mit zugelosten Pärchen und Paarungen gespielt –waren von Konzentration wie Lockerheit geprägt. Über übertriebenen Ehrgeiz wurde freundschaftlich gefrotzelt, für einen erkämpften Punkt gab es schon mal eine ausgestreckte Faust vom Teampartner.

Während seine Schwiegertochter Sylvie Lassmann mit den Kindern Mann/ Papa Thomas (sammelte die meisten Punkte) zujubelte, trat Wolfgang Lassmann mit reduziertem Pensum an. Begeistert zeigte er sich darüber, dass die Organisation keine Zweifel aufkommen ließ, dass auch in diesem Jahr ein Hauch von Leipzig Open über der Stadt lieget mit dem Wirtschafts- und dem noch geplanten Kinderturnier. „Wir gehen gestärkt aus der Krise hervor“, verkündete er im Wissen um das Engagement der Sponsoren und Mithelfer.

Ero Heidmann von der S&P Gruppe zeigte sich wehmütig beim Erinnern an die vergangenen Jahre. Seit 25 Jahren ist er bei den Leipzig Open engagiert und lässt keinen Zweifel an seinem Sponsoring für das Turnier und den LTC aufkommen. Seinem Unternehmen gehe es unverändert gut: „Nur bei der Kinderbetreuung wurde es etwas komplizierter in den letzten Monaten, Regelungen für die Mitarbeiter zu finden.“ Der 52-Jährige ist zugleich Vater des jüngsten Teilnehmers in diesem Jahr, Sohn Hugo (19) schlägt auch sonst im LTC auf. „Ich kenne die meisten Teilnehmer und weiß, wo ich auch mal einen Aufschlag durchziehe. Ansonsten geht es heute einfach um den Spaß.“

Tennis im Herzen von Leipzig. Das ITF-Weltranglistenturnier der Damen fiel 2020 aus. Unternehmer Reuschel hat dennoch eine positive Botschaft. „Die ITF und der Deutsche Tennis-Bund haben zugesagt, dass unsere Veranstaltung im nächsten Jahr fest im Turnierkalender verankert ist.“ Er freute sich zudem, die Grüße von Schirmherr und Sportbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke) überbringen zu dürfen.

Von Kerstin Förster und Julius Schilling