Leipzig

Der Handelsverband Sachsen zeigt sich offen für einen neuen Nutzungsmix in den Innenstädten. Wie berichtet, haben ostdeutsche Oberbürgermeister bei einer Konferenz am Freitag in Leipzig einen Strategiewechsel bei der Gestaltung der City-Bereiche vorgeschlagen, um den dramatischen Entwicklungen durch Kaufhaus-Schließungen, Digitalisierung und Corona zu begegnen. Damit Leerstand verhindert wird, müsse es nach jahrzehntelangem Fokus auf den Einzelhandel verstärkt auch um die Bereiche Wohnen, Handwerk, Produktion, Kultur und Bildung gehen, sagte Burkhard Jung ( SPD), Städtetagspräsident und Leipziger Oberbürgermeister.

„Andere Nutzungen einbauen, die Frequenz erzeugen“

Man könne durchaus „andere Nutzungen in die Innenstädte einbauen, die für Frequenz sorgen“, erklärte Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer beim Handelsverband Sachsen, am Freitag auf LVZ-Anfrage. Man sehe in mittelgroßen Städten schon heute, dass der Handel nicht mehr die selbe Rolle spiele wie einst. Engelmann-Merkel zeigte sich dennoch überzeugt, dass der stationäre Handel gerade für die Großstädte sehr wichtig bleiben werde. „Der Einzelhandel bleibt das Gesicht und der Motor der Innenstädte“, so der Geschäftsführer.

Anzeige

Neben Corona spiele die Digitalisierung beim Umbruch eine große Rolle. Das betreffe aber nicht nur den Handel, sondern auch viele andere Wirtschaftszweige.

Von bm