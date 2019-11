Noch ein Hotel für Leipzig: An der Berliner Straße soll ab nächstem Jahr ein gehobenes Radisson-Hotel mit 224 Zimmern entstehen. Auch drei größere Wohnhäuser am Parthe-Ufer gehören zu dem Vorhaben des Unternehmens FAY Projects GmbH aus Mannheim.

An Berliner Straße - Leipzig bekommt edles Radisson-Hotel