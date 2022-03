Markkleeberg

Vor Kurzem war Stephan Drescher im Kino – das erste Mal nach Ausbruch der Corona-Pandemie. „Es war toll, das wieder erleben zu können“, sagt der Geschäftsführer des Markkleeberger Telekommunikationsdienstleisters Envia Tel. Jetzt sorgt der 60-Jährige für ein ganz großes Kino in Mitteldeutschland, das die Wirtschaft enorm voranbringen kann: Leipzig erhält einen regionalen Internetknoten. DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange), der weltweit führende Betreiber von Internetknoten mit Sitz in der Mainmetropole Frankfurt, eröffnet in der Messestadt einen Standort.

„Das ist der erste Internetknoten für die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg“, berichtet Drescher. Angesiedelt wird die Technik in den Rechenzentren von Envia Tel in Taucha („es wird nachhaltig mit grüner Energie versorgt“) sowie in Leipzig bei Pyur Business, eine Marke der HL Komm. Die beiden Zentren sind über einen Hochgeschwindigkeitsring aus Glasfaser mit Frankfurt verbunden. Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal dieses Jahres vorgesehen. Envia Tel investiert einen sechsstelligen Betrag.

Höheres Tempo und stabileres Netz

Mitteldeutschland erhält nach Angaben von Drescher dadurch eine verbesserte Anbindung an das weltweite Datennetz. Der Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Unternehmen erfolge in einem höheren Tempo und in einem stabileren Netz. Das sei wichtig für Anwendungen wie Cloud-Computing, VoIP-Verbindungen, aber auch für Gaming und das Streamen von Musik oder Kinofilmen. „Durch die lokale Verteilung der Daten wird unser Knoten die Internetqualität in Mitteldeutschland voranbringen“, betont Drescher.

Wie das geschieht, erläutert der Geschäftsführer mit einem Vergleich zum Flugverkehr. „Unser Knoten in Leipzig ist wie ein Ziel, das künftig weltweit angeflogen wird.“ Zwischenstopps an anderen Airports seien nicht mehr nötig. „Es gibt eine Direktverbindung nach Ostdeutschland.“ Das mache das Internet hier „schneller, stabiler und qualitativ hochwertiger“. In der Fachsprache wird dafür der Ausdruck Latenz verwendet. Diese Reaktionszeit von Datenpaketen „ist die neue Währung der Digitalisierung“, sagt Drescher.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Internetverbindungen als Basis für erfolgreiche Wertschöpfung

Davon können vor allem Firmen profitieren. „Der Knoten trägt zum wirtschaftlichen Wachstum im Bereich der Digitalisierung bei“, schätzt Drescher ein. So erhalten Unternehmen, die den neuen Knoten nutzen werden, eine direkte Anbindung zu internationalen Playern wie Amazon, Microsoft, Google oder Facebook. Betriebe können davon profitieren, weil bei der Vernetzung von Maschinen und Produktionsabläufen (Industrie 4.0) der Datenaustausch in Echtzeit die Voraussetzung bildet. „Stellen Sie sich autonomes Fahren vor“, erläutert Drescher, „das geht nur, wenn die Daten in Echtzeit übertragen werden.“ Andernfalls sei die Gefahr groß, dass das autonome Auto gegen einen Baum fahre. „Schnelle und stabile Internetverbindungen sind eine unverzichtbare Basis für eine erfolgreiche Digitalisierung und Wertschöpfung“, ergänzt HL-Komm-Geschäftsführer Robert Butz.

DE-CIX verweist darauf, dass Peering auf dem modernsten Stand möglich sei. Beim Peering schalten sich Internet Service Provider, Content Provider, Netzwerk-Service-Provider und Unternehmen mit eigenem Netzwerk zusammen, um direkt und meist kostenneutral Daten auszutauschen. Dieses erfolgt zumeist über Internetknoten. Experten sehen darin eine gute Methode, um die stetig wachsenden Datenmengen sicher zu bewältigen. DE-CIX wurde 1995 gegründet und hat zusätzliche Austauschpunkte in der Bundesrepublik in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und seit gut einem Jahr im Ruhrgebiet. Jetzt kommt Leipzig dazu.

Envia Tel ist eine hundertprozentige Tochter des führenden ostdeutschen Energieversorgers EnviaM, der wiederum zum Eon-Konzern gehört. Envia Tel betreibt mit seinen 200 Mitarbeitern ein Hochgeschwindigkeitsnetz aus Glasfaserkabel von 6200 Kilometern. Damit werden in Mitteldeutschland 40.000 Unternehmen erreicht. Geplant ist, 50.000 private Haushalte anzuschließen. Die HL Komm Telekommunikation GmbH war eine Stadtwerke-Tochter und wurde vor knapp zehn Jahren privatisiert. Heute gehört die Firma zur Tele Columbus AG und bietet unter der Marke Pyur Business Lösungen rund um Internet, Telefonie und Vernetzung sowie digitale Unternehmenslösungen auf der Basis von Glasfaser an.

Von Ulrich Langer