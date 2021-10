Leipzig wirft sich in Schale: Opernball ist Glamour-Event und Wirtschaftsfaktor

Leipzig

Alle Jahre wieder wird an einem Herbst-Wochenende vor der Oper Leipzig der rote Teppich ausgerollt. Damen und Herren in schicken Roben – darunter zahlreiche Prominente – defilieren in Feierlaune an einem Pulk aus Fotografen und ­Kameraleuten vorbei, voller Vorfreude auf ein rauschendes Fest. Rund 100 Medienvertreter sind regelmäßig akkreditiert und berichten vom Augustusplatz.

Der Leipziger Opernball wurde 1993 von der Bürgerschaft ins Leben gerufen und hat seither 25 erfolgreiche Auflagen erlebt. Dreimal ist er ausgefallen – 1997 nach Absage durch die Oper, 2007 wegen Umbaus des Zuschauerraums und 2020 wegen Corona. In diesem Jahr soll einer schwerelosen „Nacht der Nächte“ nichts im Weg stehen. Die Tickets für Ball Nummer 26 sind ausverkauft, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Am 30. Oktober können sich rund 2000 Gäste wieder bis in die Morgenstunden amüsieren – allerdings ausschließlich, wenn sie geimpft oder genesen sind. Denn nur bei Anwendung der 2-G-Regel ist ein Ball ohne Maskenpflicht, mit Tanzen und Flanieren im ganzen Haus ohne Mindestabstand möglich. „Wir haben eine anonymisierte Umfrage unter unseren Gästen gemacht und 1300 Rückantworten erhalten. Sie ergab, dass mehr als 80 Prozent der Ballbesucherinnen und Ballbesucher geimpft sind“, berichtet Organisationschefin Vivian Honert-Boddin.

40 Gewerke machen den Ball möglich

Leipzigs größtes Glamour-Event ist dabei nicht „nur“ Unterhaltung, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor. Rund 40 Gewerke machen den Ball möglich, von Messebauern über Mediendienstleister, Technikfirmen, Caterer, Dekorateure, Floristen und Hostessen bis hin zu Security- und Reinigungsfirmen. Wieder gutes Personal zu finden, ist nach dem Lockdown das große Thema: „Alle, die vom Veranstaltungsgeschäft leben, haben während der Pandemie Mitarbeiter ­verloren“, weiß Vivian Honert-Boddin.

Statt zu Hause zu sitzen und von Kurzarbeitergeld zu leben, haben sich viele Beschäftigte einen krisensicheren Job gesucht, mit dem sie ihre Familien ernähren können. Aber, so die Chefin der Opernball Production GmbH: „Wir sind uns einig, dass jeder mit seinen Möglichkeiten dazu beiträgt, dass wir wieder ein tolles Event feiern können.“ Davon profitieren auch Festmodeausstatter, Friseure und Kosmetiker, Taxifahrer, Hotels und Restaurants.

2021 stehen die Leipziger im Mittelpunkt

Nach der Corona-Pause 2020 gab es für das Organisationsteam nicht viel zu überlegen: Beim Ball 2021 sollen Leipziger Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt stehen, die durch den Lockdown besonders hart betroffen waren. Die Ballnacht soll ein Fest des Miteinanders der Leipzigerinnen und Leipziger werden. Das Motto „Freude schöner Götterfunken“ wird sich durch das gesamte Programm ziehen und auf verschiedenste Weise – von klassischen Darbietungen bis zur modernen Performance – umgesetzt.

Opernchor und Gesangssolisten, Ballett und Gewandhausorchester gestalten das Bühnenprogramm im großen Saal. Zwölf verschiedene künstlerische Acts – Livebands, Walking Acts, DJs, Entertainer – sind in den Lounges und Foyers zu erleben. Die Sängerinnen Jasmin Graf und Lia Roth, die Band Jam Royal oder Ladies Live werden einzeln und miteinander musizieren, auch die Räume tauschen und mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr als 400 000 Euro für „Leipzig hilft Kindern“

Die Gäste des Opernballs kommen aus ganz Deutschland, aber auch aus den Niederlanden und der Schweiz. Die Ferdinand Porsche AG ist seit 2013 Präsentator, sprich Hauptsponsor des Balls, und reist meist mit dem kompletten Vorstand plus Begleitung in Leipzig an. Auch in diesem Jahr wird als Hauptpreis der Tombola ein schicker Porsche verlost – zugunsten der Stiftung „Leipzig hilft Kindern“. Allein durch den Leipziger Opernball konnten der Stiftung bisher mehr als 400 000 Euro übergeben werden, die an Vereine und Kinderschutzprojekte ausgereicht wurden.

In Zukunft will das Opernball-Organisationsteam wieder zurückkehren zum Konzept der Partnerstädte, das seit 2008 verfolgt wird: Auf jedem Ball steht eine Partnerstadt Leipzigs oder eine partnerschaftlich verbundene Region im Mittelpunkt. Auch über die Fortführung des Fashion Awards, der vielen jungen Modedesignerinnen und Designern einen entscheidenden Karriere-Schub ermöglicht hat, wird nachgedacht. In diesem Jahr war aufgrund des Lockdowns die Zeit zu knapp für die Ausschreibung.

Von Kerstin Decker