Leipziger Firma Aone versorgt Wasserkraftwerk in Vietnam mit Solarstrom

Leipzig

Reisen nach Vietnam gestalten sich seit März 2020 schwierig. Da kaum noch Flüge in das südostasiatische Land gehen und für Europäer ein Einreiseverbot besteht, sind auch Geschäftsreisen so gut wie unmöglich, erklärt Alexander Redeker, Chef der Firma Aone mit Sitz in Leipzig. Corona drohte also zum Problem zu werden. Wie sollten die Leipziger Ingenieure in Vietnam eine 2,7-Megawatt-Photovoltaikanlage fertigstellen, ohne vor Ort zu sein?

Vor zweieinhalb Jahren begann Aone mit der Projektierung der Solaranlage auf den Dächern des Wasserwerks Song Duong bei Hanoi. Zuvor hatte die Firma, eine Tochter der Leipziger Unternehmensgruppe Tilia, bereits das Wasserwerk erweitert. Es liefert heute rund 350.000 Kubikmeter gereinigtes Flusswasser pro Tag – etwa zwei Drittel mehr als zuvor. Die Erweiterung sei dringend notwendig gewesen, da Hanoi in „atemberaubenden Tempo wächst und damit auch der Bedarf an sauberem Wasser“, so Redeker. Fast drei Millionen Einwohner könne das Wasserwerk heute versorgen.

Digitales Projekt-Management ermöglich reibungslose Installation

Aone erweiterte die Anlagen nicht nur, die Firma betreibt sie auch mit zehn eigenen Mitarbeitern. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren. Redeker spricht vom Opus Magnum, also vom größten Vorhaben, das das Unternehmen bislang in Asien realisiert hat - angelehnt an Gustav Mahlers 8. Symphonie, die der Komponist so bezeichnete. Den Vergleich wählt Redeker nicht ohne Grund. Mahler lebte von 1887 bis 1888 in jener Villa im Leipziger Waldstraßenviertel, in dem Aone heute den Firmensitz hat.

Das Wasserkraftwerk Song Duong bei Hanoi: Die Photovoltaikanlage auf den Dachflächen besteht aus 8144 Modulen und hat die Ausmaße von zwei Fußballfeldern. Damit lässt sich der Stromverbrauch des Wasserwerks zu rund Quelle: Aone

Dank der Mitarbeiter vor Ort konnte auch das Solarprojekt pünktlich über die Bühne gehen. Wichtige Abstimmungen seien per Telefon, in Videokonferenzen oder per App erfolgt. Aone-Aufsichtsratschef Christophe Hug lobt das digitale Projektmanagement, „das sich in diesen schwierigen Zeiten bewährt hat“. Hug, ehemals Manager beim französischen Versorger Veolia, gründete das Unternehmen Tilia (lateinischer Name für Linde) 2008 und baute es zu einem Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen in den Bereichen Energie und Umwelt aus. 150 Ingenieure sind heute bei Tilia und Tochterunternehmen tätig.

Solarenergie deckt zu 20 Prozent den Stromverbrauch im Werk

Doch zurück zum Vietnam-Engagement: Die mit Modulen der Dresdner Firma Solarwatt errichtete Anlage erzeugt rund 3000 MWh Solarstrom im Jahr. Damit lässt sich der Stromverbrauch des Wasserwerks zu rund 20 Prozent decken, erklärt Redeker. Den Rest bezieht das Werk von außerhalb, vorwiegend Strom von Kohlekraftwerken. Aone leiste so einen entscheidenden Beitrag, den Anteil erneuerbarer Energien in Vietnam zu erhöhen.

Die Anlage besteht aus 8144 Modulen und hat die Ausmaße von zwei Fußballfeldern. Rund 2,7 Millionen Dollar (2,23 Millionen Euro) wurden investiert. Bei der Finanzierung war auch die Bürgschaftsbank Sachsen (BBS) mit an Bord. Der Zugang zu sauberem Wasser sei für die schnell wachsende Metropole Hanoi von großer Bedeutung, lobt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) das Projekt. Dulig kennt die Anlage. Während einer Vietnam-Reise 2018 besichtigte er mit einer Wirtschaftsdelegation aus Sachsen das Wasserwerk.

Aone in Verhandlungen über den Bau eines neuen Wasserwerks

Die Verbindungen zwischen Leipzig und Vietnam reichen zurück bis in die 1970er-Jahre, als viele vietnamesische Studenten in der Messestadt lernten, erinnert Redeker. Nach der Wende sei die Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet neu belebt worden. 2015 unterzeichneten Leipzig und die Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt einen Kooperationsvertrag. „Ein Jahr darauf reiste eine Leipziger Delegation um Oberbürgermeister Burkhard Jung und dem damaligen Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht nach Vietnam.“ Zahlreiche Projekte seien dabei angeschoben worden.

Für Aone geht es in Vietnam weiter. Derzeit stehe man in den letzten Verhandlungen für eine neues Wasserwerk im Süden des Landes, so Redeker. „Der Energiebedarf und die Nachfrage nach sauberem Wasser steigen– wir möchten helfen, dieses Wachstum ökologisch nachhaltig zu gestalten.“ Das Interesse an umweltfreundlichen Lösungen in Vietnam sei groß.

Von Andreas Dunte