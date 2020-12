Leipziger Firma Checkstone startet mit Aktivitäten auf dem türkischen Markt

Leipzig

Die Checkstone Survey Technologies GmbH in Leipzig ist auf Wachstumskurs. „Wir starten jetzt mit unseren Aktivitäten in der Türkei“, berichtet Geschäftsführer Lars Richter. Das sei ein weiterer und wichtiger Schritt zur Stärkung der Marktposition. Damit wird die Firma mit ihren 60 Beschäftigten dann in 18 Ländern vertreten sein. Zudem ist es Richter, einem gebürtigen Leipziger und früherem Fallschirmjäger, gelungen, mit der Tchibo GmbH einen weiteren Großkunden an Land zu ziehen. Die Hamburger zählen zu den bedeutenden bundesrepublikanischen Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen und unterhalten über 600 Filialen, in denen nicht nur Kaffee verkauft wird. „Das ist ein schöner Erfolg für uns“, kommentiert Richter.

Shopping-Dienstleister prüft Qualität von Produkten

Richter hatte seinen Betrieb vor 20 Jahren gegründet und sieht ihn unter den Top-Fünf-Mystery-Shopping-Dienstleistern mit internationaler Ausrichtung. Mithilfe von freien Mitarbeitern werden Testeinkäufe etwa bei Lidl, Kaufland, Rewe oder künftig auch bei Tchibo vorgenommen. Dabei achten die Prüfer unter anderem darauf, ob das angebotene Obst und Gemüse frisch ist, ob Waren angeboten werden, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, oder ob die Preise richtig ausgezeichnet sind. Die Ergebnisse werden mit einer speziellen Software direkt in Echtzeit an den jeweiligen Laden überspielt. „Wir integrieren Tests als permanente Qualitätsfeedbacks der Vertriebs- und Kundenbindung“, erläutert der Geschäftsführer.

Anzeige

Weihnachtsaktion für Kinderheim setzt auf Muskelkraft der Radfahrer

Und weil es seiner Firma und ihm gut geht, hat Richter eine Weihnachtsaktion gestartet. Es sollen sich unter der Internetadresse www.die-parallele-passion.de Radfahrer melden und bis Heiligabend ihre Kilometerleistung angeben. Kommen 100.000 Kilometer zusammen, spendet Checkstone 5000 Euro an das Tabaluga-Kinderheim in Leipzig. Mit dem Geld sollen Besuche von Kindern – wenn es wieder möglich ist – im Zoo, im Freizeitpark Belantis, im Theater und im Kino bezahlt werden. Außerdem wird eine Kunsttherapie für Kinder finanziert.

Von Ulrich Milde