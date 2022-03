Leipziger Firma Dashfactory entwickelt deutschlandweit erste Mini-Kamera fürs Zweirad

Leipzig

Fahrradunfälle können auch ihr Gutes haben. Klingt sonderbar, trifft aber offensichtlich auf das zu, was den Brüdern Sandro und Aaron Beck aus Baden-Württemberg widerfahren ist. Denn daraus entstand 2018 eine verblüffende Geschäftsidee – die Dashfactory. Die Leipziger Firma hat die deutschlandweit erste Dashcam fürs Fahrrad entwickelt. Diese Mini-Kamera mit allerlei Zusatzfunktionen wird unterhalb des Sattels montiert. „Sie nimmt von dort aus Gefahrensituationen auf und dokumentiert sie“, erzählt Aaron Beck. Der Marketingchef des Unternehmens fügt hinzu: „Das taugt sogar als Beweismittel vor Gericht, falls es zu juristischen Auseinandersetzungen nach Unfällen kommen sollte.“

Eigene Erfahrungen

Und so trug sich das Ganze zu: Der heute 28-jährige Aaron wurde einst auf seinem Bike von einem Auto mit zu geringem Überholabstand überholt. „Der am Steuer scherte während des gefährlichen Überholmanövers plötzlich vor mir rein und bremste. So rasch konnte ich nicht ausweichen und knallte mit Tempo 30 auf den Pkw“, ärgert sich der junge Mann noch heute, dem dabei zum Glück nichts Schlimmeres passiert ist. Aaron, der seinerzeit in Karlsruhe Architektur studierte, erzählt weiter: „Der Mann düste einfach davon.“ Fahrerflucht im klassischen Sinne. „Ich stand wie Freiwild auf der Straße, konnte vor Schreck nicht einmal die Autonummer wahrnehmen, geschweige denn mir merken.“ Auch sein zwei Jahre jüngerer Bruder erlitt Fahrradunfälle, etwa in Frankreich. Das brachte diesen seinerzeit auf den Gedanken mit der Firma.

Gemeinsam mit Lelia König (26), die er bereits vor ihrem gemeinsamen Sportmanagement-/Jura-Studium in Jena kennenlernte, gründete er die Dashfactory mit inzwischen 13 Beschäftigten. Ihr Ziel ist es, Fahrradfahren sicherer zu machen. So wurde Schritt für Schritt das Dashbike erfunden. Es verbirgt in dem 8 mal 6 mal 2 Zentimeter großen Plastik-Kästchen unterm Sattel mehr als nur eine winzige Kamera. „Insgesamt sind über 150 Bauteile darin versteckt“, erklärt Sandro.

„Die Wirkung ist vor allem auch präventiv zu sehen.“ Aaron pflichtet ihm bei: „Ähnlich wie bei Geschwindigkeitsblitzern am Straßenrand, wenn Autofahrer nahezu automatisch langsamer werden.“ Spreche sich herum, dass „immer mehr Biker unser Gerät nutzen, werden diejenigen am Lenkrad gewiss häufiger aufpassen, möglichst nix falsch zu machen“, meint der Ältere der beiden. Schließlich könne das Fehlverhalten „mittels unserer Technik nachgewiesen werden“. Zwar hat es bisher glücklicherweise noch keinen Fall vor Gericht gegeben, wo die Daten von Dashbike nötig waren. „Aber wir verfügen über ein Rechtsgutachten, das wir von einer spezialisierten Kanzlei haben anfertigen lassen. Dieses bestätigt uns, dass die Aufnahmen der Dashbikes im Schadensfall vor Gericht anerkannt werden“, erklärt ­Sandro.

Der Winzling hat´s in sich

Und das schafft der kleine Computer dank seiner umfangreichen Ausstattung. Neben der HD-Kamera dokumentiert ein Distanzmesser zur Seite hin den Abstand, mit dem ein Auto beispielsweise das Rad überholt. Zugleich ist das Globale Positionsbestimmungssystem GPS installiert, das genau aufzeichnet, wann und wo sich ein Zwischenfall ereignete. Zudem zeigt ein Falldetektor, wodurch ein Sturz des Fahrradfahrers verursacht wurde, „vielleicht auch ‚nur‘ durch ein Schlagloch“, sagt Aaron. „Das hilft dann etwa bei der Klärung von eingeforderten Versicherungsleistungen.“ Schließlich ist das Ganze noch mit Tag- und Nachtlicht ausgestattet. „Wenn gewünscht, kann das Gerät auch mit einem Warnsystem ausgerüstet werden, das dann bei zu dichtem Auffahren anderer optisch darauf aufmerksam macht.“ Alles in allem koste das Gerät rund 230 Euro.

„Dazu haben wir auch noch eine Software entwickelt.“ Mit dieser Dash-App können die Aufzeichnungen per WLAN problemlos aufs Smartphone überspielt werden. „So ist beweisbar, wer überholt hat und wie dicht und wie lange es dauerte und wo und wann das geschah.“ Dabei sei die Datensicherheit in jedem Falle garantiert, versprechen die Unternehmer-Brüder. Keinerlei personenbezogene Fakten würden freigegeben.

Wichtige Unterstützung

Bislang setzte Dashfactory im Vorverkauf eine vierstellige Stückzahl an Geräten ab. Untergekommen ist die Firma im SpinLab in Leipzig. Da heißt es auf der Homepage: „Wir unterstützen unternehmerische Teams beim Wachstum und bei der Gründung innovativer Unternehmen. Unsere Mission ist es, Unternehmertum und Innovation in Mitteldeutschland und darüber hinaus zu fördern, indem wir Existenzgründungen und Ausgründungen praxisnah begleiten.“ Für Aaron keine Frage, dass dies zutrifft: „Hier haben wir prima Büroräumlichkeiten gefunden. Das hat uns sehr geholfen.“

Und natürlich auch der finanzielle Beistand von verschiedenen Investoren, „zum Beispiel seitens der Thüringer Beteiligungsmanagement bm-t und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft MBG und sogar eines privaten Investors, den Business Angels aus den USA“, freut sich Sandro. Auch die Handelshochschule Leipzig (HHL) sei in Kooperation mit dem SpinLab mit von der Partie. „Wir hatten dort mit unserer Bewerbung für das sogenannte Beschleunigungsprogramm, mit dem jungen Unternehmern unter die Arme gegriffen wird, Erfolg. Ein großes Glück für uns“, betont Aaron.

Strecken optimieren, Unfälle reduzieren

Die Sicherheit im Straßenverkehr vermag das Dashbike noch auf andere Weise zu erhöhen. „Mit unserer Technik sind Kommunen in der Lage, eine Radverkehrsübersicht zu erstellen. So können Stadtplaner bei der künftigen Fahrweggestaltung entsprechend die Rad-Hauptverkehrsrouten berücksichtigen“, beschreibt der studierte Architekt einen weiteren Vorteil der Geräte. Streckenoptimierungen seien so besser möglich, Unfallschwerpunkte sinnvoll zu minimieren. „Selbst Straßenzustandsanalysen – wo etwa Reparaturbedarf herrscht – sind machbar“. Kein großer Aufwand, wenn etwa Testpersonen unterwegs sind mit dem Dashbike. Mit Leipzig gebe es bereits Kooperationsanfänge. „Weitere Städte haben wir im Blick.“ Sogar Mailand habe Interesse angemeldet. Und mit der TU Dresden läuft in diesem Frühjahr ein Forschungsprojekt an. „Drei Monate Probefahren – dafür haben sich etwa 1300 Bewerber gemeldet auf 272 Plätze“, sagt der Marketingexperte.

Alles in allem kann der Computer-Winzling, dessen Akku bis zu sechs Stunden hält und wie ein Handy per Kabel wieder aufgeladen wird, 16 Gigabyte Daten in 135 Minuten erfassen, sozusagen über 450 Überholvorgänge. Eine enorme Menge, die anschließend auf anderen Geräten wie Smartphones oder PC gespeichert werden. Ein umfangreicher Fundus, der im Laufe der Jahre ein ge­höriges Reservoir für mehr Verkehrssicherheit darstellt.

Von Ulrich Langer