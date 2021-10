Leipziger Firma ist Netzwerkfehlern auf der Spur

Leipzig

Der Begriff Allegro stammt aus dem Italienischen und steht für rasch, munter, heiter, fröhlich. Diese Attribute passen gut zu Katrin Pflugfelder. Flott unterwegs, aufgeweckt und guter Laune – genauso erzählt die Mathematikerin von ihrer Leipziger Firma: der Allegro Packets GmbH. „Mit ‚Schnelle Pakete‘ könnte dieser Name übersetzt werden“, erzählt die 41-Jährige. Damit hat sie praktisch schon die Unternehmensphilosophie benannt: möglichst ohne Zeitverzug die Sendungen zu befördern. Wenngleich es sich eben nicht um den Warentransport im ­Logistik-Sinne handelt, sondern um Datenbündel.

„Wir helfen unseren Kunden, Netzwerkprobleme in deren betrieblichen Abläufen zu orten und zu beseitigen.“ Dazu dienen die von den Leipzigern entwickelten Fehleranalysesysteme. „Da steckt viel Software drin, die herausfindet, wo der Internet-Datenfluss stockt“, sagt die Mutter dreier Kinder – also falls es hakt beim Online-Verschicken der millionenfachen Informationen. Und wer ärgert sich nicht, wenn das Internet mal wieder den Geist aufgibt.

Netzausfall kostet

Trifft es dabei nur den Spielefreund, mag es ja noch angehen. Bei Firmen, die auf den reibungslosen Ablauf der Datenströme angewiesen sind, ist ein Stau schon schlimmer – nicht zuletzt, weil er ins Geld geht, das in dem Moment des Netzausfalls nicht verdient werden kann. „Dann sind unsere Suchhilfen äußerst sinnvoll“, erklärt die gebürtige Stuttgarterin. Sie stecken beispielsweise in Boxen, die so groß wie ein kleiner Lautsprecher daherkommen. Eine für Pflugfelder und ihre 22 Mitarbeiter lohnende Geschäftsidee: die Internet-Fehlerfahndung.

Seit 2014, als Pflugfelder mit vier Freunden die Firma gründete und für diese inzwischen im Hanse-Hof nahe der Pferderennbahn der Messestadt den passenden Standort gefunden hat, „konnten wir jedes Jahr den Umsatz verdoppeln“, freut sie sich. „Allerdings ist es im vorigen Jahr nicht im gleichen Tempo aufwärts gegangen. Aber ein Plus von 50 Prozent haben wir dennoch geschafft.“

15 Stadtwerke als Kunden

Einen außergewöhnlichen Schub verbuchte jetzt die Leipziger Firma Allegro Packets. „Wir konnten unsere Erlöse allein im Juni um sieben Prozent steigern“, freut sich Katrin Pflugfelder. Die Chefin des Unternehmens berichtet von einem Großauftrag der Stadtwerke Unna. „Fünf Geräte haben sie bei uns gekauft für einen mittelgroßen fünfstelligen Betrag.“ Das sei schon eine tolle Sache für Allegro Packets und ein schönes Beispiel dafür, dass in diesem Falle der Osten dem Westen helfe.

„Die Stadtwerke in Unna gehören schon seit längerer Zeit zu unseren Kunden. Seit diesem Jahr bieten sie aber nicht mehr nur ihre Dienstleistungen in Sachen Strom und Gas an, sondern agieren auch als Internetprovider.“ Das heißt, Unternehmen wie Privatleute können nun über die Stadtwerke ihren Telefon- und Internetbetrieb abwickeln. Statt mit der Telekom oder O2 oder Vodafone können die Nutzer mit den Stadtwerken Unna ihren Vertrag schließen und nun über deren Netz telefonieren beziehungsweise „internetten“.

„Und dafür ist es erforderlich, immer für reibungslose Abläufe und dauerhafte Sicherheit zu sorgen“, so Pflugfelder. Schließlich sollen möglichst keine Störungen oder Unterbrechungen auftreten und wenn doch, müssen sie rasch ausgemerzt werden. „Dazu sind unsere Geräte eine große ­Hilfe“, so Pflugfelder.

Insgesamt zählen 15 Stadtwerke bundesweit zu den Allegro-Packets­-Kunden. „Aber mit Unna haben wir den größten Einzelumsatz mit Stadtwerken in diesem Jahr realisiert“, sagt die Chefin, die vor sieben Jahren mit ihrem Unternehmen startete.

Problemlos Investitionen stemmen

Die Aufwärtsentwicklung liege wohl auch daran, dass in Zeiten von Corona und verstärkter Arbeit von zu Hause aus das makellose Funktionieren der Datenverbindungen „im Bewusstsein der Menschen eine größere Bedeutung erlangt hat“. Insgesamt ist Pflugfelder mit der Entwicklung ihrer Firma zufrieden. „Wir verdienen immerhin so viel Geld, dass wir die nötigen Investitionen ohne Schwierigkeiten stemmen können.“

Diese sind nicht zuletzt nötig, um immer mehr Ausfall-Modifikationen auf die Spur zu kommen. „Deren Varianten sind schier unendlich. Und mit den vielen neuen Funk­tionen im Netz wächst ihre Anzahl sogar noch.“ Deshalb „bringen wir alle drei Monate neue Software-Versionen auf den Markt“. Damit kommen sie immer mehr Problemen in den Datenabläufen auf die Schliche. „Inzwischen nutzen unsere ­Lösungen 466 Kunden“, berichtet die Absolventin der Universitäten in Leipzig und Heidelberg, wo sie ihr Studium 2008 mit dem Diplom abschloss.

Europa im Blick

Vor allem im deutschsprachigen Gebiet ist Allegro Packets bislang zugange. „Wir wollen allerdings noch internationaler werden, peilen zunächst den europäischen Markt – den britischen, russischen – und später den asiatischen sowie südamerikanischen Raum an.“

Die auf dem deutschen Markt gesammelten Erfahrungen seien dabei hilfreich. So nennt sie spontan den einen oder anderen Vorfall, wo die Allegro-Packets-Produkte schon gute Dienste leisteten. In einer Supermarktkette etwa sei der Ausfall einer Kasse zu beheben gewesen. „Wir stellten fest, dass der Zugang zum Server nicht funktionierte.“ Manchmal sei er sogar „abgestürzt“. Das eingesetzte System der Leipziger Experten „brachte ans Tageslicht, wo es hakt“, der Administrator vor Ort konnte den Fehler orten und ausmerzen.

Oder die Schwierigkeit in einem Krankenhauskomplex, wo die Mitarbeiter die von verschiedenen Röntgengeräten an die Datenzentrale gesendeten Aufnahmen nicht in gleichem Maße zu übermitteln vermochten. Alle bis auf einen Apparat hatten keine Schwierigkeiten. „Nur einer kam nicht aus der Hefe“, erzählt Pflugfelder. „Nachdem der Administrator mittels unserer Technik der Sache auf den Grund gegangen war, lag es auf der Hand: Das betroffene Teil hatte vor dem Senden die Bilder komprimiert. Dadurch dauerte der ganze Prozess übermäßig lange.“ Ein kurzer Eingriff und alles sei wieder reibungslos gelaufen.

Nachfrage ungebrochen

Die Allegro-Packets-Kunden­palette reicht von Einkaufsmärkten über Logistikbetriebe „bis hin zu Telekommunikationsanbietern, darunter die Schweizer Swisscom“, betont die Chefin. Im Laufe der Jahre sei vielen Unternehmen mit den Fehlersuchsystemen ihres Unternehmens unter die Arme gegriffen worden. Und die Nachfrage nehme kein Ende.

„Die Netzwerk-Welt ist inzwischen so kompliziert geworden, dass die Ausfallmöglichkeiten an unzähligen Stellen lauern.“ Früher etwa habe eine Telefonleitung nur für Telefonate zur Verfügung gestanden. Oder eine TV-Leitung für die Übertragung von Fernsehsendungen. „Heutzutage gehen nahezu alle Dienste über eine einzige Leitung. Das erhöht die Fehler- und Stauhäufigkeit enorm“, berichtet die Firmengründerin. „Aber wir machen es möglich, dass die Nutzer der Netzwerke ungehindert mit ihrer Technik arbeiten können.“ Und bei Stockungen aber auch schnell wieder auf „Sendung“ kommen.

Der Name Allegro passt daher durchaus für das Unternehmen – kein Wunder, dass er italienisch gefärbt ist, immerhin hat Pflugfelder nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr in Palermo auf Sizilien verbracht.

Von Ulrich Langer