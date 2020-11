Leipziger Gastro-Szene trotzt zweitem Corona-Lockdown

Leipzig

Getrocknetes Obst, hauchdünner Schinken, eine Butterflocke. „Einen Bausatz“ nennt Beatrice Wolf dieses Trio, und zwar „für eine Speckpflaume“. Oder auch: „eine Tüte Barcelona zum Mitnehmen“. Die Gastwirtin lächelt. Zwar befindet sich die Gastronomie seit Montag bundesweit im zweiten Corona-Lockdown. Für einen Monat – erstmal. Aber wie schon im Frühjahr stellen nicht alle Lokale komplett den Betrieb ein. Lieferung und Abholung von Speisen und Getränken bleiben erlaubt. Von Speckpflaumen zum Selberbasteln beispielsweise.

„Wir probieren das einfach mal aus“

Beatrice Wolf ist Mitbetreiberin der Leipziger Tapas-Bar „ Barcelona“ in der Gottschedstraße. Mit ihren Kollegen hat sie am Dienstag einen Marktstand im Gastraum aufgebaut. Ein kleines Holzhaus, das ursprünglich als Element eines Wintergartens im Hinterhof gedacht war. Jetzt soll „fast so etwas wie ein kleiner Nachbarschaftsladen“ daraus werden, erklärt Wolf. „Wir probieren das einfach mal aus. Die Lebensmittel sind sowieso da.“ Sie rechnet nicht unbedingt damit, dass es sich finanziell lohnt. „Es geht uns um unsere Händler und vor allem: um ein Lebenszeichen. Unsere Tür steht offen.“ Und das von 12 bis 22 Uhr, selbst wenn jeweils nur ein einziger Gast ins Innere darf.

Anzeige

Die Tapas-Bar wird wegen Corona vorübergehend zum Nachbarschaftsladen: Beatrice Wolf im „Barcelona“ in der Gottschedstraße. Quelle: André Kempner

Mit seinen 16 Mitarbeitern hat das „ Barcelona“ Anrecht auf die neue Corona-Wirtschaftshilfe, die die Bundesregierung pro Lockdown-Woche in Aussicht stellt. Bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019 könnten dann fließen. Die Regelung soll für Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten gelten, nicht jedoch für ein großes Restaurant wie Auerbachs Keller mit seinen rund 100 Mitarbeitern. „75 Prozent zu bekommen, wäre eine tolle Sache“, findet Geschäftsführer René Stoffregen. „November und Dezember sind sonst unsere stärksten Monate.“ So aber hat er erneut fast alle Kollegen in Kurzarbeit geschickt. Nur einige Angestellte, die zum Jahresende in Rente gehen, sowie die Azubis sind noch da, um anders als im Frühjahr ein Lockdown-Angebot zu stemmen.

Roulade, Wildschwein oder Ochsenbäckchen zum Mitnehmen: Angelika Kohl gibt das Essen am Eingang zur Mephisto-Bar aus. Quelle: André Kempner

Roulade, Wildschweinbraten, Ochsenbäckchen, jeweils mit Rotkohl und Kartoffelklößen: Zwischen 11.30 und 20.30 Uhr können sich die Gäste diese drei Gerichte täglich in der Mephisto-Bar in der Mädlerpassage abholen. Schöpfgerichte, die sich in wenigen Minuten anrichten lassen, betont Stoffregen. Ab 10. November soll ein weiterer Klassiker dazukommen: Martinsgans.

Martinsgans zum Martinstag

Auch das griechische Restaurant „Herkules“ in Lindenau hat eine kleine Karte für Abholer und zum Ausliefern zusammengestellt. Dennoch will Besitzer Panagiotis Xanthopoulos den neuerlichen Lockdown langsam angehen. Im Frühjahr habe er zwar die Erfahrung gemacht, dass er auf seine Stammgäste zählen kann. Gleichwohl sei sein Bringdienst nicht wirklich rentabel gewesen: Wie viele Lokale wird im Normalbetrieb vor allem mit dem Getränkeumsatz Geld verdient. Zum Start lieferte Xanthopoulos diesen Montag sieben Gerichte aus, ohne vorher groß für das Angebot zu werben. „Ich weiß noch nicht, wie ich es in den nächsten Wochen mache“, sagt er.

Ob es sich finanziell rentiert, weiß Panagiotis Xanthopoulos noch nicht. Dennoch liefert der Wirt des griechischen Restaurants Herkules sein Essen jetzt wieder aus. Quelle: André Kempner

Für Vodkaria-Wirt Torsten Junghans steht dagegen schon fest, dass seine Küche bis mindestens Monatsende kalt bleibt. Beim ersten Lockdown versuchte sich die Vodkaria in den letzten beiden Wochen an einem Lieferservice, „aber er war nicht kostendeckend“. Trotzdem sehe er der Zwangsschließung jetzt optimistischer als damals entgegen. „Wir wissen, dass sie endet. Und es gibt keine bessere Lösung in einer Pandemie“, glaubt er. „Wenn wir tatsächlich 75 Prozent des November-Umsatzes vom Vorjahr kriegen, könnte ich alle Mitarbeiter voll bezahlen.“ Im April erhielt die Vodkaria hingegen keine Soforthilfe, weil mehr als zehn Leute angestellt sind. Immerhin verdiente man sich mit dem Verkauf von 400 Retter-Shirts anderthalb Monatsmieten. „Es war überwältigend, dass so viele Menschen 50 Euro für ein Stück Stoff ausgeben, nur um uns zu helfen“, sagt Junghans. „Doch solche Aktionen sollten wir nicht überstrapazieren.“

Die Dehoga erwägt eine Klage

Gritt Englert, Chefin des Restaurants „Weinstock“ am Markt, zeigt sich ebenso berührt davon, „wie mitfühlend die Gäste diesmal sind“. Den Leuten sei offenbar klar, dass Gastronomie und Kulturbetrieb in ihrer Existenz bedroht sind. „Der zweite Lockdown kam unerwartet. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir nach Corona eine ganz andere Gesellschaft.“ Speisen ausliefern wolle sie aber nicht. „Das passt nicht zu unserem Anspruch an ein frisch zubereitetes Gericht.“ Die Angestellten hat sie fürs Erste in den Urlaub geschickt. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Sachsen, in dessen Leipziger Regionalverband sich Englert engagiert, erwägt aktuell, gegen den Lockdown zu klagen. Dem Versprechen auf die 75-Prozent-Hilfe traut man dort noch nicht.

Die Anleitung zum Trinken gibt es später auf Youtube: Franz Uhlig und Lisa Marie Wittek reichen vor der Craft-Beer-Bar „Dr. Hops“ Bierpakete aus. Quelle: André Kempner

Dagegen will „Dr.Hops“ aktiv bleiben, egal ob mit oder ohne staatlichen Zuschuss. Die Connewitzer Craft-Beer-Bar bietet ihre Bierverkostung seit Corona per Youtube-Liveschalte an. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich sein Paket mit unterschiedlichen Sorten in der Kneipe abholen und erfährt dann später am Bildschirm, was da die Gurgel hinunterfließt. „Ein Gemeinschaftserlebnis auf Distanz“, sagt Geschäftsführerin Stine Täubert. Die Nachfrage sei manchmal größer als zu normalen Zeiten, bis zu 45 Bier-Pakete für 90 Leute wurden im Einzelfall ausgereicht. „So viele Menschen passen gar nicht in unser Lokal.“ Wenn sie über solche Aktionen Geld verdienen, das sie dann nicht aus Bundesmitteln beantragen müssen, sei das umso besser: „Denn die Kohle fehlt dem Staat ja sonst anderswo.“

Von Mathias Wöbking