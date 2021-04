Leipziger Händler: „Neues Gesetz ist Schlag ins Gesicht“

Leipzig

Die absehbaren Verschärfungen und die mögliche Zentralisierung im Infektionsschutzgesetz stoßen Wirtschaftsvertretern sauer auf. „Einzelhandel, Gastgewerbe und Veranstaltungsbranche zahlen die Versäumnisse der Bundes- und teilweise der Landesregierungen beim Testen, Impfen und der Ressourcenbereitstellung im Gesundheitswesen“, kritisiert Thomas Oehme, Vorsitzender des Vereins City-Marketing, der die Interessen der Leipziger Innenstadthändler vertritt. „Es braucht keinen Lockdown, wie ihn die Bundesregierung vorschlägt“, so Oehme. Es handele sich aber auch gar nicht um einen Lockdown – nicht mal im engeren Sinne. „Hier werden drei Wirtschaftszweige lahm gelegt.“

„Massive Wettbewerbsverzerrung zu Lasten unserer Innenstädte und der hier Steuern zahlenden Unternehmen“: Thomas Oehme, Vorsitzender des Vereins City-Marketing und Center-Manager der Hauptbahnhof-Promenaden. Quelle: André Kempner

„Wissenschaftliche Erkenntnisse werden ignoriert“

Der Branchenvertreter verweist auf umfangreiche Hygienekonzepte und die Initiative, zahlreiche Testzentren in Einrichtungen des Handels aufzubauen. „Die vorliegenden Vorschläge zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes sind für den Einzelhandel ein Schlag ins Gesicht“, so Oehme. Das geplante Gesetz sei eine „Carte blanche“, mit der die Läden noch für viele Monate geschlossen bleiben könnten, und es sehe keine Spielräume für verantwortbare Öffnungsstrategien vor. Zurzeit würden „alle wissenschaftlichen Erkenntnisse ignoriert“, sagt der Vereinschef. Der Einzelhandel sei kein Infektionsherd, wenn Masken getragen werden, erklärt Oehme mit Blick auf ein aktuelles RKI-Papier und eine Studie der TU Berlin. „Eine Schließung hat damit so gut wie keinen inzidenzsenkenden Effekt und ist absolut unverhältnismäßig.“ Wenn die Politik solche Erkenntnisse nicht beachte, drohten „noch mehr widersprüchliche Gerichtsentscheidungen und noch mehr Verwirrung und Verunsicherung“. Mit zunehmendem Impffortschritt müssten neben der Inzidenz zudem weitere Indikatoren berücksichtigt werden.

„Massive Wettbewerbsverzerrung“

Oehme schlägt vor, ab einer Inzidenz von 100 den Zugang zum Einzelhandel nur mit negativem Test zuzulassen – das sei auch ein Anreiz zu mehr Tests. Zudem seien „für den zwangsgeschlossenen Einzelhandel weitere Beihilfen“ zwingend nötig, sagt Oehme mit Blick auf die wirtschaftliche Extremsituation, die schon jetzt zu zahlreichen Insolvenzen und Schließungen geführt habe. Währenddessen lege das Geschäft der globalen Online-Unternehmen zu. „Das führt zu einer massiven Wettbewerbsverzerrung zu Lasten unserer Innenstädte und der hier Steuern zahlenden Unternehmen“, sagt Oehme, der auch Centermanager der „ECE Promenaden Hauptbahnhof“ ist.

„Wir fordern Öffnungen auf breiter Front“: Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer beim Handelsverband Sachsen. Quelle: André Kempner

„Einzelhandel trägt wirtschaftliche Hauptlast“

Gunter Engelmann-Merkel betont, dass der Einzelhandel mit die „wirtschaftliche Hauptlast“ in der Krise trage. „Wir fordern Öffnungen auf breiter Front“, erklärt der Geschäftsführer der Leipziger Niederlassung des Handelsverbands Sachsen. „Wir bekräftigen unsere Bereitschaft zu tun, was zu tun ist“, unterstreicht er. Das umfasse das Umsetzen von Hygienestandards und die Nutzung von Apps zur Kontaktnachverfolgung.

Von Björn Meine und Florian Reinke