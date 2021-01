Unternehmen in Not - Leipziger Handwerkschefs: Finanzämter sollen in Corona-Krise Firmen helfen

Die vom Bund beschlossenen Hilfen kommen nicht oder nur schleppend bei den Firmen an. Um zu verhindern, dass Unternehmen pleite gehen, fordern die Chefs der Leipziger Handwerkerschaft die Politik auf, einen anderen Weg einzuschlagen.