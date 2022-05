Leipziger IHK-Präsident Kristian Kirpal ist Familienunternehmer des Jahres

Leipzig

Ihn telefonisch zu erreichen, ist alles andere als leicht. Und kurz angebunden ist Kristian Kirpal auch. Denn der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Leipzig ist vor allem Unternehmer. In der KET Kirpal Energietechnik GmbH Anlagenbau & Co. KG in Wermsdorf (Landkreis Nordsachsen) heißt es abwechselnd: „Er ist beim Kunden“, „Er ist unterwegs“, „Er führt Verhandlungen“. Endlich am Apparat, entschuldigt sich der KET-Chef: „Eine Firma zu führen ist eine zeitaufwändige Sache.“

Wenn Kristian Kirpal als IHK-Chef wirtschaftliche Entwicklungen kommentiert oder Politiker für ihre Entscheidungen kritisiert, dann ist er oft nicht zu bremsen. Ganz anders, wenn es um ihn geht. Dass er gerade zum „Familienunternehmer des Jahres in Mitteldeutschland“ gewählt wurde, kommentiert er kurz mit: „Da haben wir wohl eine Menge richtig gemacht.“

Vater gründete die Firma nach der Wende

Kristian Kirpal habe die Auszeichnung „mehr als verdient“, meint Ines Rathmann vom Verband „Die Familienunternehmer“. „Er führt KET erfolgreich, hat zufriedene Mitarbeiter und ist gesellschaftlich überaus engagiert“, nennt sie Gründe für die Auszeichnung.

Kirpal führe die Firma in zweiter Generation, sagt sie weiter. Vater Kurt habe das heute 50-Mann starke Unternehmen nach der Wende gegründet – noch zu Hause im Eigenheim. Und dafür gesorgt, dass die Firma erfolgreich fortgeführt wird.

Der Senior war zu DDR-Zeiten in verschiedenen Betrieben tätig, zuletzt im Energiekombinat Leipzig. „Dort zeichnete er für Sonderbaumaßnahmen verantwortlich und projektierte nach Feierabend Heizwerke vorzugsweise für Krankenhäuser“, erzählt sein Sohn. Kristian Kirpal studierte Energietechnik, arbeitete früh in der Familienfirma mit und führte ab 2007 KET gemeinsam mit seinem Vater, ab 2013 dann allein.

Durchschnittsalter der Mitarbeiter liegt bei 38 Jahren

Das Unternehmen plant und baut in erster Linie Energieversorgungssysteme für Industriefirmen. Zu den Großkunden gehören BMW, Porsche, das Helmholtz-Zentrum und auch die Deutsche Bahn. Aber auch für Stadtwerke ist KET im Einsatz.

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter liegt bei 38 Jahren. Als Grund nennt der Firmenchef: „Wir bilden unseren Nachwuchs selbst aus. Das kostet zwar viel Zeit, zahlt sich aber aus.“ Und es sorge für ständig neue Ideen im Unternehmen.

„Familienunternehmen stellen rund 60 Prozent aller Arbeitsplätze in Deutschland“, erklärt Ines Rathmann vom Verband der Familienunternehmen, „und rund 80 Prozent der Ausbildungsplätze.“ Das macht sie zum Rückgrat der Wirtschaft. „Und was noch wichtig ist: Die Firmenchefs von Familienunternehmen haften mit ihrem persönlichen Vermögen.“

Leidenschaftliches Engagement für den Fußball

Wie bei vielen anderen Firmen lief es auch bei KET in Wermsdorf nicht immer rund, wie Kristian Kirpal einräumt. So habe es im Jahr 2000 einen Zahlungsausfall gegeben, „der uns aus heiterem Himmel erwischte und vor große Probleme stellte“. Aber die Familie habe das durchgestanden.

Neben seinem Engagement für die IHK steht Kristian Kirpal leidenschaftlich gern, wie er sagt, auf dem Fußballplatz. Selbst als Spieler bei der Altherrenmannschaft Wermsdorf. Und als Trainer. Im November 2018 drohte die gemischte C-Jugend-Mannschaft der Spielvereinigung Wermsdorf/Merkwitz auseinanderzubrechen. „Im Ergebnis dessen standen insbesondere die Mädels vor einer ungewissen Zukunft“, erzählt der KET-Chef.

Gemeinsam mit Torsten Kirschner suchte er nach einer Perspektive für sie. „Nach kurzer Überlegung stand fest: Wir gründen in der nächsten Saison eine Mädchen-Fußball-Mannschaft.“ Die Mädels der B-Juniorinnen des SV Merkwitz sind zu Frauen herangewachsen und spielen heute in der Landesklasse Nord.

Von Andreas Dunte