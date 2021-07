Leipziger Kaminbauer profitiert vom Boom durch die Corona-Krise

Leipzig

Wolfgang Parnow ist bekennender Fan des Bundesligisten RB Leipzig. Der Dauerkartenbesitzer hat dem Fußball-Start-up aber einiges voraus. Glänzt der Trophäenschrank der Rasenballer noch durch gähnende Leere, so hat der 66-jährige Parnow gleich drei Meisterbriefe vorzuweisen. Er ist Ofen- und Kaminbaumeister und hat diesen Titel auch als Fliesenleger und Hochbauer. Bei RB, dem Vizemeister der jetzt abgeschlossenen Saison, gilt eher der Nike-Werbespruch: „You don`t win silver, you lose gold.“

Im Gegensatz zu den Fußballvereinen, die unter Corona litten, weil ihnen vor allem Zuschauer- und Werbeeinnahmen fehlten, hat der gebürtige Leipziger Parnow von der Pandemie profitiert. „Einen so guten Auftragsbestand wie jetzt – das hat es noch nicht gegeben“, sagt der 66-Jährige, der für die nächsten Monate ausgebucht ist. „Unsere Branche kann sich überhaupt nicht beklagen, uns geht es so gut wie nie. Wir schießen derzeit den Vogel ab.“ Die Menschen hätten in der Pandemie-Zeit erheblich weniger etwa für Urlaub und Restaurantbesuche ausgegeben. Folge: Der Wunsch, die eigenen vier Wände zu verschönern, wurde größer und in vielen Fällen auch umgesetzt.

Ungeplante Anschaffungen durch Corona-Pandemie

Tatsächlich hat einer Umfrage zufolge jeder vierte Bundesbürger wegen Corona Anschaffungen für den eigenen Haushalt getätigt, die sonst nicht geplant waren. Danach gaben 43 Prozent an, für Homeoffice und Homeschooling unter anderem neue Notebooks, Monitore und Headsets angeschafft zu haben. Zehn Prozent der Befragten gaben 5000 Euro und mehr für Gegenstände aus, die sie ohne die Pandemie (noch) nicht gekauft hätten. Bei knapp vier Prozent waren es sogar mindestens 10 000 Euro. Ein Teil dieser Beträge ging in neue Kamine und Kachelöfen. Für Parnow ist klar, dass es sich bei den zusätzlichen Aufträgen „um vorgezogene Geschäfte der nächsten drei bis fünf Jahre handelt“. Wenn es derzeit überhaupt etwas Problematisches gebe, dann seien es die kräftig gestiegenen Rohstoffpreise.

Schärfere Vorschriften und wachsendes Umweltbewusstsein haben dazu geführt, dass auch bei Kaminen und Kachelöfen „mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt“ werde. Neue Heizgeräte benötigten weniger Brennstoff als alte Modelle, zudem sei der Wirkungsgrad höher als früher. Nach Ansicht des Industrieverbandes Haus-, Heiz- und Küchentechnik stellt das CO2-neutrale Heizen mit Holz aus nachhaltigen Quellen „die wichtigste regenerative Energiequelle im Bereich der Gebäudewärme dar“ und trägt maßgeblich zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei. Moderne Kamin-, Pellet- und Kachelöfen würden den Effizienzanforderungen des Wärmemarktes gerecht. Ofenwärme, schwärmt Parnow, sei anders als die aus einer Gas- oder Ölheizung, „einfach viel behaglicher“.

Drei Meistertitel

Seine handwerkliche Karriere startete Parnow zu DDR-Zeiten. „Eigentlich wollte ich Tischler werden, dann habe ich aber doch eine Ofenbauer-Lehre begonnen, bei Horst Welge in der Goldschmidtstraße.“ Er sei ein „strenger, aber guter Lehrmeister gewesen“. Und „ich gehörte zur Familie“, erzählt Parnow, der ohne Vater groß geworden ist. Eine Ausbildung in einem volkseigenen Betrieb oder einer Produktionsgenossenschaft „wollte ich nicht“. Später folgten die Zeit bei der Armee und zwei weitere Meistertitel.

Parnow freundete sich mit dem Gedanken an, sich selbstständig zu machen. Was damals kein leichtes Unterfangen war. „Den ersten Antrag habe ich 1980 gestellt“ – vergeblich. Drei Jahre später hatte er mit einem neuerlichen Vorstoß dann endlich Erfolg. Loslegen konnte Parnow ein Jahr später von Lindenthal aus, nachdem es ihm gelungen war, die erforderlichen Gewerberäume nachzuweisen. Seine Auftraggeber waren unter anderem die Wohnungswirtschaft in Schkeuditz, aber auch viele Privatpersonen. „Wir hatten straff zu tun.“

1989, als die DDR am Ende war, wurden knapp zwei Drittel aller Wohnungen – die 3,2 Millionen Nachkriegsbauten eingerechnet – noch mit Kohleöfen beheizt. 24 Prozent hatten keine eigene Toilette und 18 Prozent kein Bad. „Keiner wollte mehr Öfen“, berichtet der Dreifach-Meister. Die Häuser und Wohnungen seien auf Zentral­heizung umgestellt worden. Er habe sich damit beholfen, alte Öfen abzubauen, um so das Überleben seines Betriebes zu sichern. „Das war nicht einfach, aber wir haben es geschafft.

Mitte der 90er-Jahre ging es mit dem Neubau von Öfen und ­Kaminen wieder los. „Unser erster Kunde war ein Westdeutscher, der nach Leipzig umgezogen war.“ Das Geschäft kam wieder in Gang („mit einigen Höhen und ­Tiefen“), zu den Auftraggebern gehörte auch Leipzigs 2017 verstor­bener früherer Oberbürgermeister Hinrich Lehmann­-Grube.

Parnow sagt, er liebe seinen Beruf. Aber auch seine Sympathie für RB Leipzig mag er nicht verhehlen. Sie ist sogar groß genug, um sich darüber zu freuen, wenn die Kicker ihn bei den Meistertiteln irgendwann überholen würden.

