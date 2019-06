Leipzig

Nein, winkt Uwe Bock ab. Er sei nur ein ganz klein wenig aufgeregt, „aber hoffentlich gut vorbereitet, denn es ist eine anspruchsvolle Herausforderung”. Der Rechtsexperte der Industrie- und Handelskammer Leipzig hatte am Freitag einen großen Auftritt. Der Jurist nahm im Bundesjustizministerium an einer Expertenanhörung zur Ende März vom EU-Parlament beschossenen Restrukturierungsrichtlinie teil. Üblicherweise werden zu solchen Sitzungen nur Fachleute der obersten Verbände hinzugebeten. Doch der 57-jährige Leipziger hatte im Mai auf dem jährlichen bundesweiten Treffen der Kammer-Juristen in Würzung zu dem Thema einen Vortrag gehalten – und offenkundig so überzeugt, dass er nun nach Berlin fahren wird, um die Interessen der Wirtschaft einzubringen. Der Jurist war dabei der einzige regionale Vertreter.

Die Richtlinie, die in nationales Recht umzusetzen ist, sieht für angeschlagene Firmen eine Art vorinsolvenzliches Verfahren vor, um möglichst die Sanierung zu schaffen. Das beinhaltet einen Vollstreckungsschutz von vier bis zwölf Monaten. Das bedeutet, dass die Lieferkonditionen der Geschäftspartner für diesen Zeitraum eingefroren werden. „Damit ist es beispielsweise nicht mehr möglich, eine Belieferung, die bislang gegen Rechnung erfolgte, auf Vorkasse umzustellen”, erläutert Bock. Auch dürfen die Verträge nicht gekündigt werden. Der Schuldner bekomme zwar eine Verschnaufpause, „doch dieses erhöht das Ausfallrisiko der Lieferanten und Dienstleister deutlich, da sie liefern müssen”, betont Bock. Das sei gerade für die vielen kleinen und nicht so finanzstarken Betriebe in Ostdeutschland ein Problem. Sollte der Schuldner doch pleite gehen, drohe den Lieferanten zusätzlich ein Rückzahlungsrisiko wegen möglicher Insolvenzanfechtungen. Bock ist gegen diese Vorgehensweise. Ob seine Einwände nach der Befragung berücksichtigt werden, vermag er nicht einzuschätzen. „Aber es handelt sich um eine wichtige Anhörung – wenn nicht jetzt, wann dann?”, fragt er rhetorisch.

