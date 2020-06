Leipziger Kaufhof bleibt: Mitarbeiter erleichtert, aber auch bestürzt

Leipzig

Erleichterung und Bestürzung sind nah beieinander an diesem Freitagnachmittag in der Leipziger Galeria-Kaufhof-Filiale. Die Entfernung lässt sich sogar in Kilometern messen: ungefähr 90 sind es. „Oh, nein – Chemnitz!“, ruft eine Mitarbeiterin bestürzt, als sie erfährt, dass das dortige Warenhaus geschlossen wird. Ihre Freude darüber, dass sich in Leipzig dagegen vorerst nichts ändert, ist mit einem Schlag verflogen.

Bundesweit erfahren zeitgleich 28.000 Beschäftigte der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH von ihren jeweiligen Geschäftsleitern, welche 62 der 172 Häuser weichen müssen. Die 150 Mitarbeiter in Leipzig atmen auf – und leiden zugleich mit den 140 Chemnitzer Kollegen und den 60 in Dessau-Roßlau. „Wir kennen dort so viele. Wir haben Schulungen zusammen gemacht. Wir telefonieren, um Waren auszutauschen“, sagt eine Verkäuferin. „Die Armen!“ Ihre Kollegin sieht das genauso: „Wir sind doch irgendwo alle eine große Familie.“ Eine Familie, die dem Tag mit Schrecken entgegengesehen hat.

Anzeige

Galeria Kaufhof in der Leipziger Innenstadt. Quelle: André Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

Um 9.30 Uhr macht Leipzigs einzig verbliebenes Innenstadt-Kaufhaus zunächst ganz normal auf. Noch sind nur wenige Kunden da. Die Angestellten haben etwas Zeit. Viele von ihnen stehen in Gruppen zusammen. „Bleiben wir optimistisch!“, ruft eine, verlässt den Kassenbereich, wo sechs weitere Angestellte versammelt sind und geht in ihre Abteilung. Ihre weiße Bluse flattert. Alle anderen tragen Schwarz. Bis hin zur Corona-Schutzmaske.

Generell sollen sich die Kaufhof-Beschäftigten an allen Tagen nicht zu bunt kleiden. Ob sie auf Schwarz oder Weiß ausweichen, ist ihnen freigestellt. „Nein, die Kleidung ist kein Zufall“, bestätigt eine Mitarbeiterin. Auch wenn hier keiner offiziell etwas weiß und schon gar nicht mit Namen zitiert werden möchte: Es hat sich schon am Morgen herumgesprochen, dass was im Busch ist, daher die Trauerkleidung.

Im Flurfunk ist die Nachricht schnell herum: Leipzig bleibt

„Wir wissen gar nichts. Wir haben nur Angst“, erklärt eine Angestellte. Das Drama um die Schließung der Karstadt-Filiale um die Ecke, vor der Fusion beider Konzerne, sei ihr noch lebhaft im Gedächtnis. Anderswo kleidet sich eine Kollegin zwar ebenfalls schwarz, gibt sich jedoch weniger pessimistisch. „Vor Corona war unser Umsatz super“, sagt sie. „Dass sie uns schließen? Das können sie uns nicht antun. In so einer wichtigen Stadt.“

Um die Mittagszeit dann informiert die Essener Konzernleitung zunächst in einer Telefonkonferenz die Filialleiter, wie es weitergeht. In Leipzig werden daraufhin die Beschäftigten in Gruppen zu jeweils rund 30 aufgeteilt. Im Erdgeschoss des Kaufhauses gibt es einen schlauchartigen Ausgang Richtung Universitätsstraße, den nur wenige Kunden kennen. Er wird kurzerhand abgesperrt: 13.56 Uhr verschwindet die erste Schar hinter der milchglasgestreiften Tür.

Als die schwarze Menschentraube 20 Minuten später wieder herauskommt, ist an den Augen über den Mund-Nase-Masken keine Gefühlsregung abzulesen. Freundlich, aber bestimmt teilt ein Mann im weißen Hemd – er ist Teil der Geschäftsführung – mit, dass man von ihm keine Auskunft erhalte. Vielmehr sei bitte die Pressestelle in Essen zu kontaktieren. Aber auch in einem Kaufhaus gibt es einen Flurfunk. Schon bevor im Halbstundentakt die nächsten Gruppen dran sind, ist die Nachricht herum: Leipzig kommt noch mal davon. Nicht einmal Entlassungen. Ebenso wenig in Halle und Dresden. Ganz anders in Chemnitz und Dessau-Roßlau: Die Filialen dort machen dicht.

Mitgefühl mit den Kollegen

„Die Stimmung im Schlauch war gedrückt“, ist von einem Augenzeugen zu erfahren. „Man fühlt eben mit.“ Viele Chemnitzer Kollegen hätten schon zu DDR-Zeiten im damaligen Centrum-Warenhaus am selben Ort gearbeitet, erzählen sie sich gegenseitig an den Regalen. „Ja, wir sind trotzdem erleichtert“, gibt eine Mitarbeiterin zu. „Aber wer weiß, wie lange wir noch sicher sind.“ Die Verkäuferin neben ihr nickt. „Nein“, sagt sie. „Sicher kann man nie sein.“

Die Kollegin in Weiß, die ein paar Stunden zuvor zu Optimismus aufgerufen hat, ist nicht mehr dabei. Sie ist gar nicht direkt bei Kaufhof Karstadt Quelle angestellt, stellt sich heraus: Sie arbeitet zwar momentan in dem Kaufhaus, aber für einen Uhrenhersteller.

Von Mathias Wöbking