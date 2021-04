Leipziger Landmaschinenhersteller setzt auf gute Qualifizierung seiner Auszubildenden

Leipzig

Sich um seine Kinder zu sorgen, immer für sie da zu sein, zu helfen, wo erforderlich – das ist für gute Eltern das alltägliche Brot. Nicht ganz so üblich ist dies jedoch bei Unternehmen, die sich um ihren betrieblichen Nachwuchs kümmern müssen. Und dennoch ist hier ebenfalls ein ständiges Hegen und Pflegen der jungen Leute eine wichtige Voraussetzung, um die Zukunft der Firma auf eine sichere Grundlage zu stellen und ihr Vorwärtskommen zu garantieren. Der Leipziger Landmaschinenhersteller Amazone Bodenbearbeitungsgeräte (BBG) jedenfalls legt sich mächtig ins Zeug, wenn es darum geht, die Basis für seine weitere positive Entwicklung zu schaffen.

Immerhin legen die 380 Beschäftigten, die längst seit Jahren Gewinne einfahren und 2019 rund 60 Millionen Euro Umsatz erwirtschafteten, großen Wert auf „Frischlinge“, die im Laufe der Jahre zu „alten Hasen“ mit hoher Sachkunde werden sollen – und hier und da schließlich in die Fußstapfen der Alteingesessenen treten. „Natürlich hat ein Betrieb auch soziale Verantwortung“, platzt es aus Hauke Jürgens (32) heraus. Der Leiter Personalmanagement von Amazone BBG weiß, dass frühzeitige Unterstützung bei der Berufswahl und späteren Ausbildung „wichtige Säulen erfolgreichen Unternehmertums“ sind. „Jugendlichen eine gute Qualifizierung zu bieten, ist für uns selbstverständlich“, pflichtet ihm seine Personalreferentin Ines Starke (52) bei. „Immerhin sichern wir uns so unseren Facharbeiternachwuchs.“

Motivation als Ziel

Aber nicht nur das. Große Dankbarkeit strömt auch zurück. „Während meiner Ausbildung bei Amazone BBG habe ich viel gelernt“, freut sich Simon Stärz (22) und fügt ohne Pause hinzu: „Es ist nicht jedem Menschen gegönnt, morgens aufzustehen und gerne auf Arbeit zu fahren. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, wie viel Spaß mir meine Arbeit macht.“ Er absolviert derzeit eine Technikerausbildung neben seiner beruflichen Tätigkeit, „wobei ich toll von Amazone BBG unterstützt werde“. Stärz kann sich gut vorstellen, im Betrieb „zu bleiben und mehr Verantwortung zu übernehmen“.

Genau diese Motivation auszuprägen, ist eines der Ziele von Jürgens und Starke, wie der gesamten Amazone-Firmengruppe mit ihren 1900 Beschäftigten. Jürgens: „Als Familienunternehmen bietet sie ausgezeichnete Zukunftschancen in der Wachstumsbranche Landtechnik.“ Hohe Fertigungstiefe erlaube vielfältige Einblicke in verschiedenste Abteilungen und Abläufe.

Um überhaupt junge Leute für die bei BBG möglichen Ausbildungen zum Industrie- oder Konstruktionsmechaniker, oder Fachinformatiker für Systemadministration, oder Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, oder Fachkraft für Lagerlogistik beziehungsweise Fachkraft für Metalltechnik und vieles andere mehr zu finden, machen die BBGler kräftig Dampf. In Corona-Zeiten allerdings kein so leichtes Unterfangen.

„Da läuft mit der persönlichen Vorstellung unserer Lehrangebote etwa in Schulklassen nichts oder zumindest nicht viel“, so Starke. Deshalb habe BBG zum Beispiel Online-Trainings für Schüler, Lehrer und Eltern zur Berufswahl geschaffen. „Da werden zum Beispiel Grundlagen einer Bewerbung vermittelt, über Bewerbungsverfahren informiert und ganz praktische Übungen organisiert, bei denen wir Aspekte eines Bewerbungsgesprächs aufzeigen.“ Dabei arbeiten die Schüler von zu Hause aus. Und mit einem zweiten digitalen Modul – der „Berufe-Rallye“ – würden die jungen Leute viel über die unterschiedlichen Berufe und möglichen Praktika bei BBG erfahren. „Auf diese Weise ermöglichen wir auch Einblicke in den Arbeitsalltag.“ Inzwischen pflegt das Unternehmen mit zehn Leipziger Schulen entsprechende Kooperationsbeziehungen in Sachen Berufsorientierung.

Nachwuchs dankbar für Unterstützung

Jenny Franke (20) gehört zu den Neuen. Und sie ist froh, wie alles gelaufen ist: „Gerade jetzt in Corona-Zeiten brauchen wir Jugendlichen besonders viel Unterstützung, um den passenden Weg bei der Berufswahl einzuschlagen.“ Sie gibt sich überzeugt, „dass nicht nur ich sehr dankbar über die Möglichkeit der digitalen Berufsorientierung bin. Mein sehr guter erster Eindruck nach dem Bewerbungsgespräch bestätigt sich bis zum heutigen Tag“.

Ihr zukünftiger Azubi-Kollege Danilo Wagner (16) beginnt im kommenden September seine Ausbildung als Industriemechaniker, hat offensichtlich ebenfalls die richtige Entscheidung getroffen: „Mein Interesse an Landmaschinen und Fahrzeugen besteht schon seit meiner Kindheit. Deshalb war der Weg in einen handwerklichen Beruf in der Branche fast von Anfang an klar.“

Durch seine Schule habe er erfahren, dass BBG Industriemechaniker ausbilde. Nach einem Praktikum in der Firma, wiederum über die Schule vermittelt, „habe ich mich dort beworben und wurde glücklicherweise als Azubi eingestellt“. Er freue sich auf einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag und möchte sich nach dem Facharbeiterabschluss auch weiterbilden. „Darüber habe ich mir jedoch noch keine genaueren Gedanken gemacht“, ergänzt er schmunzelnd.

Paten helfen bei der Orientierung

Bei beiden hat es gut funktioniert mit der Wahl der passenden Lehrstelle. Aber das, so Starke, sei nur der erste Schritt. „Jugendliche tagtäglich zu begeistern, dass sie ihre Ausbildung mit vollem Engagement auch durchziehen, bei der Sache bleiben, sich bei uns wohlfühlen und Spaß an der Arbeit haben – ist das andere“, betont Jürgens. „Deshalb kommt es darauf an, die Neulinge von Anfang an auf ihrem Weg bei uns möglichst umfassend zu begleiten.“

Stichwort Paten. Dabei helfen Azubis aus den höheren Lehrjahren den Einsteigern, sich „richtig gut im Betrieb zurechtzufinden, heimisch zu werden“. Einer von diesen Helfern ist Christopher Schwalbe (20). „Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr zum Mechatroniker. Im August habe ich meine erste Patenschaft für einen Azubi-Neuling übernommen.“ Es könne einem durchaus sehr schwer fallen, „in einem neuen Umfeld klarzukommen. Wenn es jemanden gibt, der aktiv versucht, einen ins Geschehen mit einzubringen, fällt einem der noch so unbekannte Alltag deutlich leichter“, begründet er seine Unterstützung.

Das Paten-Modell knüpfe eine deutlich engere Verbindung zwischen den Auszubildenden. Dadurch „bekommt man auf freundschaftliche Art und Weise das neue Umfeld nähergebracht“. Und nicht nur das. „Es entstehen unter Kollegen auch gute Freundschaften, denn man hat dadurch jemanden im Betrieb stets an seiner Seite – mit einem offenen Ohr“, erklärt Schwalbe.

Der familiäre Zusammenhalt, berichtet Starke, „findet sich bei uns in jeder Abteilung wieder“. Ihr sei wichtig, „dass unsere Azubis wissen, sie können jederzeit mit ihren Anliegen auf mich zukommen“. Mit jungen und motivierten Menschen zusammenzuarbeiten, eröffne neue Blickwinkel, Sichten, „die einem manchmal gar nicht immer auffallen“. Die jungen Leute von der Bewerbung bis zum ersten Azubi-Tag und ihrem Abschluss begleiten zu können und sie kennenzulernen, „finde ich überaus spannend“.

Dieses Herangehen scheint gut zu funktionieren. Immerhin bildet BBG seit Jahren aus. Bei der Amazone-Gruppe sind rund 130 Azubis beschäftigt, davon derzeit 26 in Leipzig. Ein kräftiger Zuwachs. Im Jahr 2000 gab es hier gerade mal drei Lehrlinge. Kein Wunder. Die Auftragslage sei nach wie vor sehr erfreulich, so Werkleiter Martin Wilken (38).

„Durch den demografischen Wandel, den Fachkräftemangel und unseren wachsenden Standort in Leipzig ist die Ausbildung für uns ein wichtiger Bestandteil in unserer Unternehmensstrategie.“ Tja, sachlich fundierte wie einfühlsame Fürsorge zahlt sich eben aus – nicht nur bei den eigenen Kindern.

