„Leipziger Lerche“ geht an das DHL-Frachtdrehkreuz

Es handelt sich um einen der größten Ansiedlungserfolge der Region seit der Wiedervereinigung: Das 2008 eröffnete europäische Frachtdrehkreuz von DHL am Flughafen Leipzig/Halle hat sich mit seinen 6700 Arbeitsplätzen zu einem wahren Job-Motor entwickelt. Grund genug für den Unternehmerverein „Gemeinsam für Leipzig“, den DHL-Hub auszuzeichnen. Er erhielt am Freitagabend die „Leipziger Lerche“. Der Preis wird an Unternehmen, Vereine oder Personen vergeben, die den Ruf Leipzigs nach außen tragen.

Unternehmen liefert wichtige medizinische Produkte

Und das macht DHL tagtäglich. Jede Nacht werden bis zu 500.000 Waren umgeschlagen. Die Expresssendungen werden per Flugzeug an 50 Zielorte in Europa, Asien und Amerika geflogen. „DHL und die Region Leipzig sind beide im Aufwind“, lobte Laudator Wieland Kiess. Beide stünden für Vielfalt, Internationalität und Offenheit. Der Professor und Chef der Uni-Kinderklinik verwies darauf, dass in diesen Pandemie-Zeiten die Bedeutung von DHL massiv gestiegen sei. Das Unternehmen helfe als bedeutender Logistikumschlagplatz, „wichtige medizinische Produkte, von der Schutzmaske bis zu Impfstoffen, zu verteilen“, sagte Kiess.

„Wir sind hier zuhause“

„Unsere Mission ist es, Menschen zu verbinden und Leben zu verbessern“, betonte Markus Otto, Chef der am Airport stationierten DHL-Fluglinie „European Air Transport Leipzig GmbH“. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten zeige sich, „wie wichtig es ist, Solidarität zu zeigen und ein guter Nachbar zu sein“. DHL fliege von hier aus zwar in alle Welt. „Doch zuhause sind wir hier in Leipzig“, sagte Ralph Wondrack, Vorsitzender der Geschäftsführung der DHL Hub Leipzig GmbH. „Deshalb sind wir auch besonders stolz darauf, mit der ,Leipziger Lerche’ ausgezeichnet zu werden.“ Die Ehrung würdige aber vor allem den Einsatz und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, „die Nacht für Nacht tatsächlich Heldenhaftes leisten“.

Gemkow: „Riesengroßer Glücksfall für die Region“

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) verteidigte mit Blick auf die Ausbaupläne des Flughafens die DHL-Ansiedlung gegen die Kritik von Menschen, die vom Fluglärm betroffen sind. Allerdings müsse hier ein Ausgleich gesucht werden, mahnte Jung. Ohne Zweifel habe die Ansiedlung maßgeblich zum Abbau der Massenarbeitslosigkeit beigetragen. Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) bezeichnete das Engagement als „riesengroßen Glücksfall” für die Region.

Die von der Sparkasse und dem Wachstumsfonds Mittelstand unterstützte Preisverleihung fand traditionell in der LVZ-Kuppel statt, pandemiebedingt aber im allerkleinsten Kreis. Dafür wurde die Veranstaltung per Live-Stream übertragen. „Wir wollten nicht mit einer Absage ins Jahr 2021 starten“, sagte Vereinspräsident Mathias Reuschel. Die „Leipziger Lerche“ wurde zum 16. Mal vergeben. Zu den Geehrten gehören unter anderem der Maler Neo Rauch, RB Leipzig, der Zoo, das BMW-Werk und das Gewandhausorchester.

