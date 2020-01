Leipzig

Die Leipziger Messe hat einen neuen Sprecher. Einen Monat nachdem sich der langjährige Kommunikations- und PR-Chef Steffen Jantz (53) aus Leipzig verabschiedet hatte, ernannte die Messe nun einen Nachfolger: Andreas Knaut (Foto) wird die Funktion ab Februar übernehmen.

Dr. Andreas Knaut übernimmt ab Februar die Funktion des Bereichsleiters Kommunikation und des Unternehmenssprechers bei der Leipziger Messe. Quelle: Leipziger Messe

Der 59-Jährige war zuletzt Kommunikationschef der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh, arbeitete zuvor schon als PR-Mann beim Handelsblatt sowie Gruner+Jahr und war zwei Jahre lang Chefredakteur des Branchenblattes „Der Kontakter“. Knaut hat in den 1980ern in München Geschichte und Kommunikationswissenschaften studiert.

In Leipzig tritt er nun in große Fußstapfen: Sein Vorgänger Jantz hatte die Abteilung acht Jahre lang geleitet, war zuvor Rathaussprecher und galt als bestens vernetzter PR-Strippenzieher in Sachsen. Am 1. Januar wechselte er zur Messe Düsseldorf, wo er jetzt die Abteilungen Fachpresse und Marketing Services leitet.

Mehr zum Thema:

Von Frank Johannsen