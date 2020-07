Leipzig. Es ist laut. Da wird gehämmert und gebohrt, Handwerker wuseln umher, Radlader fahren quietschend um die Kurve. Ungewöhnlich, denn in einer modernen Autofabrik ist es heutzutage recht ruhig. Die Erklärung für den Lärm ist ganz banal. Das neue Karosseriewerk, um das Porsche gegenwärtig die Produktionsstätte im Leipziger Norden erweitert, ist noch im Bau. „Wir sind im Zeitplan“, berichtet Werkleiter Gerd Rupp dem Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD), der sich ein Bild von den Fortschritten dieses so wichtigen Arbeitgebers für die Messestadt machen möchte. Denn das Stadtoberhaupt weiß nur zu genau, dass mit der 1998 erfolgten Ansiedlungsentscheidung der Stuttgarter Sportwagen-Schmiede für Sachsen der industrielle Aufschwung in Leipzig begann.

Startete Porsche hier einst als eine Art Manufaktur, um letzte Hand an dem Cayenne anzulegen, so hat sich enorm viel getan. „Es handelt sich bereits um die fünfte Werkerweiterung“, sagt Rupp. Und die ist dem geschuldet, dass der Tiger zum Sprung in die Elektromobilität ansetzt. Das Leipziger Erfolgsmodell Macan, indonesisch für Tiger, wurde Ende 2013 der Weltöffentlichkeit vorgestellt und wird voraussichtlich ab Ende 2022 auch in einer vollelektrischen Variante für den Weltmarkt hergestellt. Dazu ist die neue Halle nötig. In die Erweiterung stecken die Baden-Württemberger gut 600 Millionen Euro. Damit wird die Gesamtinvestition in dem 2002 eröffneten Standort dann an der Zwei-Milliarden-Euro-Schallmauer kratzen. Der Cayenne wird seit drei Jahren in Bratislava hergestellt, zweites Leipziger Modell ist der Panamera.

Jung : „Diese Dimension ist sehr beeindruckend“

Frank Reizner, der bauliche Großprojekte bei Porsche betreut, führt Jung durch die 450 Meter lange und 175 Meter breite Halle, die somit auf eine Gesamtfläche von 78 750 Quadratmetern kommt. „Das entspricht 15 Fußballfeldern”, macht Reizner das plastisch. „Diese Dimension ist sehr beeindruckend“, kommentiert Jung. Das Gebäude hat drei Ebenen. Im Erdgeschoss werden künftig die Karosserien gebaut, in der Zwischenetage in acht Metern Höhe befindet sich die Fördertechnik, auf das Dach in 17 Metern Höhe wird die Lüftung gepackt, eine Photovoltaik-Anlage ist ebenfalls vorgesehen. Bis auf die Tore ist die Halle inzwischen geschlossen. Die Hälfte der Aufträge für die Bauarbeiten ist an Firmen in Sachsen gegangen, der Löwenanteil an Betriebe aus der Region Leipzig. „Darauf haben wir Wert gelegt“, betont Reizner. Die Nähe zum Werk ermögliche eine große Flexibilität. Bald geht es mit den Innenarbeiten los.

„Dann werden wir 820 Roboter installieren“, sagt Norbert Wagner, der den Macan-Karosseriebau leitet. Die hohe Automatisierung bedeutet, dass letztlich kaum neue Jobs geschaffen werden. „Wir machen das Werk damit aber fit für die Zukunft, sichern unsere 4300 Arbeitsplätze“, sagt Rupp. Jung lobt, Porsche habe sich „zu einem Technologietreiber für die gesamte europäische Automobilindustrie entwickelt“. Hier in Leipzig würden „die Meilensteine für die Antriebstechnologien der Zukunft gesetzt“. Mit dem Macan und dem seit dem vorigen Jahr im Stuttgart hergestellten Taycan wird Porsche dann zwei reine Elektroflitzer haben. Das ist auch wichtig, um im Flottenverbrauch die sich verschärfenden Schadstoff-Grenzwerte der Europäischen Union einzuhalten und andernfalls drohende Strafzahlungen zu vermeiden.

Tagesproduktion wird hochgefahren

Die sechseinhalbwöchige Produktionspause wegen der Corona-Pandemie hat Porsche inzwischen überwunden. „Wir arbeiten wieder unter Volllast“, betätigt der Werkleiter. Um den Fertigungsausfall ein wenig wettzumachen, wird es nach den Betriebsferien im Sommer eine zunächst auf ein Jahr befristete Nachtschicht geben. „Die Tagesproduktion wird dann von jetzt 500 auf 650 Fahrzeuge hochgefahren.“ Rund um die Sommerpause wird auch die Montage wesentlich verändert. Die Produktionslinie wird so umgestaltet, dass dort künftig drei verschíedene Antriebsformen – Benzin, Hybrid, Elektro – gefertigt werden können. „Für uns bedeutet das maximale Flexibilität“, kommentiert Rupp.

Er blickt optimistisch in die kommende Zeit. „Wir haben in den vergangenen Wochen entscheidende Meilensteine auf unserem Weg hin zum Elektro-Standort erreicht“, meint er. Die Monate bis um Produktionsstart der neuen Macan-Generation würden zwar herausfordernd. Doch die Elektromobilität sei nichts gänzlich Neues. Das Werk blickt mittlerweile auf zehn Jahre Hybrid-Fertigung zurück. Die Mitarbeiter hätten also das Know-how im Umgang mit alternativen Antrieben. „Sie brennen darauf, nun auch den Elektroantrieb an den Start zu bringen.“

Nach Ende der Bauarbeiten dürfte es im neuen Karosseriewerk noch einmal laut werden: Dann, wenn wahrscheinlich 2021 die offizielle Eröffnung mit einem Festakt und den entsprechenden Reden begangen wird.

Von Ulrich Milde