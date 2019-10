Ein Dreivierteljahr nach dem Ausstieg beim Leipziger IT-Dienstleister Comparex macht der alte Eigentümer Kasse: Der Börsengang des Comparex-Nachfolgers Software One spült nun Millionen in die Kassen des bisherigen Eigentümers Raiffeisen Informatik. Bis zu 420 Millionen Euro könnte der Comparex-Verkauf am Ende einbringen.