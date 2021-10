Leipziger Stadtwerke legen sich mit Energieriesen Eon und RWE an

Leipzig

Der Chef des Energiekonzerns RWE, Rolf-Martin Schmitz, geriet ins Schwärmen. „Ende Juni 2020 haben wir das Tauschgeschäft mit Eon und damit eine der größten Transaktionen der Industriegeschichte erfolgreich abgeschlossen“, sagte der Manager, der inzwischen seinen Posten planmäßig an Markus ­Krebber abgegeben hat, in diesem Frühjahr bei der Bilanzvorlage für 2020. Die neue Eon als einer der leistungsstärksten Betreiber für europäische Energienetze und energiebezogene Infrastrukturen, als Anbieter innovativer Kundenlösungen und als einer der Wegbereiter der Energiewende „ist Realität geworden“, jubelte ein Sprecher des Energiegiganten, der im vorigen Jahr auf einen Umsatz von 60,9 Milliarden Euro kam und damit fünfmal so groß ist wie RWE. Beide haben ihre Zentralen in Essen.

Doch womöglich haben die beiden Konzerne sich zu früh gefreut. Ungemach droht ihnen von elf Konkurrenten, darunter sind auch die Stadtwerke Leipzig. Sie gehen vor dem Europäischen Gerichtshof gegen diesen von der Brüsseler Kommission gebilligten Deal vor, der womöglich zurück­genommen werden muss.

Rückblick: Im März 2018 verkünden die Ruhrgebietsriesen RWE und Eon gemeinsam eine Neuordnung ihrer Energiegeschäfte. Dafür wird die RWE-Tochter Innogy aufgespalten und auf beide Konzerne verteilt. Eon übernimmt von Innogy das Geschäft mit den Stromnetzen und den Vertrieb. RWE konzentriert sich auf die Stromproduktion und erhält von Innogy und Eon das Geschäft mit erneuerbaren Energien sowie die Gasspeicher. RWE wird damit nach eigenen Angaben der drittgrößte Ökostromproduzent in Europa nach Iberdrola (Spanien) und Enel (Italien) und hält 15 Prozent der Anteile an Eon.

Zweite Kehrtwende

Das war die zweite massive Kehrtwende in relativ kurzer Zeit. Nach dem beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie und der Energiewende hatte RWE, 1898 als Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk gegründet, sich auf die konventionellen Kraftwerke konzentriert und lagerte seine vergleichsweise geringen Aktivitäten in den erneuerbaren Energien auf die neue Tochter Innogy aus. Eon behielt damals die erneuerbaren Energien, Vertrieb und Netze. Kohle-und Gaskraftwerke gingen an Tochter Uniper.

Trotz eines Abbaus von 5000 Arbeitsplätzen stimmten die einflussreichen Gewerkschaftsvorsitzenden Michael Vassiliadis (IG Bergbau, Chemie, Energie) und Frank Bsirske (Verdi) der Aufteilung von Innogy zu, weil sie für beide Unternehmen vorteilhaft und die richtige Antwort auf die großen ­Herausforderungen der Energiewende sei. Eine entscheidende Rolle spielte auch, mit diesem Deal einen Verkauf von Innogy an einen ausländischen Wettbewerber zu verhindern. „Unsere Befürchtung war, dass es dann zu einer Verlegung des Hauptsitzes ins Ausland gekommen wäre“, hieß es bei Verdi. Offenbar nicht unberechtigt. Denn Eon hatte bereits im September 2017 Uniper an den finnischen Versorger Fortum abgestoßen.

„Wir rechnen – wie unsere Mitstreiter der Klagegemeinschaft – mit guten Erfolgsaussichten“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Maik Piehler zum juristischen Vorstoß. „Stadtwerke sind als Bürgerunternehmen nah bei ihren Kunden.“ In Deutschland gebe es eine „lange und bewährte Tradition“ der verlässlichen kommunalen Versorgungswirtschaft. „Um den Erhalt dieser sehr erfolgreichen Unternehmensstrukturen zu sichern, erwarten wir, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer herrschen“, betont Piehler. Letztlich werde es aber eine Entscheidung der Luxemburger Richter sein. Eon sieht das gelassen: „Wir gehen davon aus, dass diese Frei­gaben Bestand haben werden“, so ein Unternehmenssprecher.

Mangel an Konkurrenten

Nach Ansicht der Kläger hat Eon, wozu auch der größte ostdeutsche Regionalversorger EnviaM gehört, durch die Transaktion den Kundenstamm auf 13,8 Millionen verdoppelt und ist in 6425 bundesrepublikanischen Gemeinden, also in rund 60 Prozent aller, mindestens teilweise der Grundversorger beim Strom. Folglich mangele es an Wettbewerb, da es an Konkurrenten auf Augenhöhe fehle. Eon habe Zugriff auf 160 verschiedene Strommarken und beherrsche mit einer Quote von 50 Prozent auch das Verteilnetz. „Wir brauchen in der Energie keinen nationalen Champion“, sagt Piehlers Stadtwerke-Kollege Karsten Rogall.

In anderen Branchen habe sich gezeigt, was passieren könne, wenn dominante Spieler im Markt agierten. Eon habe die Endkunden und Verteilnetze, RWE die Kraftwerke. Rogall verweist darauf, dass die Verteilnetze „der Schlüssel der Energiewende“ seien. Kleinere würden allein durch Größe und Finanzkraft der Konzerne bedroht. „Gleiches gilt für RWE beim Aufbau Erneuerbarer-Energien-Anlagen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eon meint dagegen, dass der Wettbewerb in Deutschland weiterhin völlig intakt sei. Verbraucher könnten durchschnittlich zwischen mehr als 100 Stromanbietern ­wählen. In keinem anderen Land Europas gebe es so viele Energieversorgungsunternehmen und Stromanbieter wie hierzulande, in Summe über 1000 Anbieter. Mit einer zunehmenden Dezentralisierung würden zukünftig weitere Anbieter ihren Strom aus erneuer­baren Quellen offerieren und neue Tarifformen entstehen. „Der sich daraus ergebende Wettbewerb hat positive Effekte für den Endverbraucher und fördert Innovationen“, so ein Eon-Sprecher.

„Fakt ist, dass hinter zahlreichen Marken bereits die beiden großen Player stehen“, erwidert Piehler. „Wir fordern daher lediglich den Erhalt des heutigen Wettbewerbs.“ Unter­stützung erhält er vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Hauptgeschäftsführer Ingbert ­Liebing spricht von Wettbewerbsverzerrungen. Diese belasteten letztlich die Verbraucher. „Oder in der Sprache des Sports ausgedrückt: Die beiden nationalen Champions tragen zwar äußerlich unterschiedliche Trikots, arbeiten aber mit gleichem Trainerteam und gleicher Taktik. Was vielleicht wie ein echtes Turnier wirkt, ist in Wahrheit nur ein Showkampf. Ein Freundschaftsspiel, bei dem es nur um Zuschauererlöse, nicht aber um echten Wettbewerb geht.“

Zahlung verzerrt Wettbewerb

Wann die Entscheidung über die Klage fällt, steht noch nicht fest. Ungeachtet dessen haben die Stadtwerke Leipzig mit ihren Partnern, darunter ist auch die Teag in Thüringen, zu einem zweiten Schlag ausgeholt. Sie haben die EU-Kommission aufgefordert, im Rahmen ihrer beihilferechtlichen Prüfungen Zahlungen an RWE zu unterbinden. Auch hier ist eine Klage denkbar, sollte Brüssel auf stur schalten.

In Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Kohle soll RWE eine Entschädigung in Höhe von 2,6 Milliarden Euro erhalten. Die Essener verweisen dagegen darauf, dass diese Summe „deutlich unterhalb des uns tatsächlich entstehenden, durch Gutachten belegten Schadens“ liege, so ein Sprecher. Rogall kontert. Mit diesem Betrag könne RWE das Wachstum in Erneuerbare-Energien-Anlagen umsetzen. „Wir bekommen dagegen keine vergleichbaren Finanzspritzen, wenn wir beispielsweise Fotovoltaik-Anlagen bauen wollen“, sagt Rogall. Daher verzerre auch diese garantierte Zahlung den Wettbewerb.

Brüssel dürfte diese Argumentation aufmerksam lesen. Die europäische Wettbewerbsbehörde hat bereits ein Prüfverfahren eingeleitet, ob die Entschädigungen für die vorzeitige Stilllegung von Braunkohle-Kraftwerken mit dem Beihilferecht vereinbar sind.

Rogall sieht sein Unternehmen, das mit seinen 670 Beschäftigten im vorigen Jahr 1,9 Milliarden Euro umsetzte, „aktuell gut aufgestellt“. Es werde alles dafür getan, in der Region „weiter zuverlässig für die Bürger da sein zu können“. VKU-Chef Liebing stimmt dem zu. Klares Ziel müsse sein, dass Stadtwerke und regionale Energieversorger „auch zukünftig ihre wesentliche Rolle im Transformationsprozess des Energiesystems und zur Erreichung der Klimaschutzziele erfüllen können“.

Von Ulrich Milde