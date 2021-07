Leipziger Start-up Flynex peilt mit Software für Drohnen den Höhenflug an

Leipzig

Vorsichtig klettert der Mitarbeiter von EnviaM den 80 Meter hohen Strommast herunter. Wieder auf festem Boden angelangt, trägt er das Ergebnis seiner Untersuchung in das Prüfprotokoll ein: Alles in Ordnung. Bundesweit gibt es 350 000 dieser stählernen Riesen, die regelmäßig gewartet und überprüft werden müssen. Eine arbeits- und kostenintensive Angelegenheit. Doch sie nähert sich dem Ende.

Auch bei EnviaM, dem führenden ostdeutschen Energieversorger, wird diese Tätigkeit vermehrt von Drohnen übernommen. Und da kommt das Leipziger Start-up Flynex ins Spiel. Denn die Firma, die zu den Pionieren auf dem deutschen Drohnenmarkt zählt, hat eine wegweisende, cloudbasierte Softwarelösung entwickelt, wodurch das Projektmanagement vollständig digitalisiert wird. In der Regel dauert allein die Planung für einen Drohnenflug im unternehmerischen Einsatz fünf Stunden. Bei Flynex sind nur wenige Minuten erforderlich.

Dank digitaler und automatisierter Prozesse können die Firmen ihre Geschäftsmodelle direkt skalieren. „Wir sind der einzige Anbieter in Europa, der sich auf die Datengenerierung spezialisiert hat“, sagt Vorstandschef Andreas Donsch. Planung, Durchführung und Analyse also aus einer Hand. Schließlich sind die Kunden nicht am Drohnenflug interessiert, sondern an den gewonnenen Daten.

Kosten werden reduziert

„Es gibt in 34 Branchen Anwendungsfälle für unsere Software“, betont der 38-Jährige, der in Rodewisch im Vogtland das Licht der Welt erblickte und in Zschopau aufwuchs. Die Vorteile für die Auftraggeber liegen laut Donsch, der verheiratet ist und vier Kinder hat, auf der Hand. „Wir helfen ihnen, die Kosten zu senken.“ Beispielsweise großen Wohnungsunternehmen bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Kontrolle der Dächer. Bislang müssen eigens dafür geschulte Beschäftigte auf die Dächer steigen, nach Rissen und Schäden suchen. Eine aufwendige Prozedur.

Drohnen mit der Flynex-Software machen in wenigen Minuten detaillierte Aufnahmen der Fassaden und Dächer, die Auswertung erfolgt mit Unterstützung der künstlichen Intelligenz. Eine entwickelte 3-D-Karte zeigt, wo Drohnen ungehindert fliegen dürfen, wo Vorsicht angebracht ist. Die Ausgaben sinken insgesamt um 90 Prozent.

Drohnen in der kommunalen Verwaltung

Auch in der hiesigen Region ist Flynex aktiv. Gemeinsam mit der städtischen IT-Beratung Lecos in Leipzig wurden in einem mehrmonatigen Projekt die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen in der Kommunalverwaltung getestet. Dabei ging es nicht nur um die technische Handhabung, sondern vor allem um die Verarbeitung der beim Drohneneinsatz gewonnenen Daten. Eine Einsatzmöglichkeit sieht Lecos, wenig überraschend, in der Dachinspektion. „Hierbei erspart der Drohneneinsatz Beträge bis in den fünfstelligen Bereich“, so die kommunale Firma. Perspektivisch könnte die Drohnennutzung zum normalen Werkzeug für die Stadtverwaltung werden, so der IT-Dienstleister.

Donsch berichtet, dass sein Unternehmen auch den medizinischen Luftfrachtdienst vorantreibt. So seien im vorigen Jahr erstmals medizinische Proben zwischen dem Hamburger Marien-Krankenhaus und der dortigen Bundeswehr-Klinik per Drohne befördert worden. Aufgrund des Erfolges solle nun die zweite Phase eingeläutet und der regelmäßige Betrieb getestet werden. Seit März kooperiert Flynex mit der KSI Data Sciences in Kalifornien. Die beiden Partner bieten ein Livestreaming von Drohnen an, das Video- und Datenübertragungen weltweit in Echtzeit ermöglicht. Diese Lösung erleichtert nach Angaben von Donsch den Drohneneinsatz in unübersichtlichen Situationen, etwa bei Unfällen oder Bränden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ziel: Marktführerschaft

Sein Faible für Drohnen entwickelte Donsch bei der Bundeswehr, wo er es bis zum Hauptmann brachte. „Dort kam ich mit Drohnen in Verbindung“, beschreibt er das etwas zurückhaltend. Gemeinsam mit zwei anderen Fallschirmjägern und einem Softwareentwickler gründeten sie 2015 ihre Firma in Hamburg. „Wir hatten nur die Idee, sonst nichts.“ Die Firma startete zwei ­Jahre später mit dem Umzug nach Leipzig durch, aus 7 Mitarbeitern wurden inzwischen 30. Der Technologiegründerfonds Sachsen steuerte zur Finanzierung eine sieben­stellige Summe bei.

Donsch ist auch dank dieser Geldspritze zuversichtlich, dass der unternehmerische Höhenflug anhalten wird. Zunächst geht es darum, rasch Marktanteile zu gewinnen, dann sollten die schwarzen Zahlen automatisch kommen. Die Aussichten scheinen günstig zu sein. Derzeit gibt es in Deutschland 430 000 Drohnen, davon sind knapp zehn Prozent im gewerblichen Einsatz – mit stark steigender Tendenz. „Wir wollen Marktführer werden“, verkündet Donsch. Und hat mit einer Niederlassung in San Fran­cisco bereits den Weg der Internationalisierung beschritten.

Von Ulrich Milde