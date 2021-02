Die Menstruation bleibt ein Tabuthema, gerade am Arbeitsplatz. Dabei profitieren Unternehmen davon, den Zyklus einzuplanen, sagt die Leipzigerin Fee Reinoso. Die Bundesregierung fördert die 31-Jährige, damit aus der Idee ein Start-up wird.

„Ich habe große Lust, in der Wirtschaft was zu bewegen“: Die Leipzigerin Fee Leonie Reinoso will Unternehmen dabei helfen, betriebliche Abläufe auf menstruelle Bedürfnisse abzustimmen. Quelle: Antje Gildemeister