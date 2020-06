Leipziger Waggonbauer liefern letzte Straßenbahn für Hannover – Auftragsbücher bis 2024 voll

Leipzig

Beim Waggonbauer Heiterblick ist am Dienstag die letzte Straßenbahn für die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover vom Band gerollt. Die Leipziger bauen seit dem Jahr 2011 moderne Hochflurstadtbahnen für die Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG. Insgesamt hatten die Niedersachsen 153 Schienenfahrzeuge (Auftragsvolumen: 500 Millionen Euro) bestellt. Als Nachauftragsnehmer des Konsortiums Kiepe Electric/ Alstom zeichnete Heiterblick für den kompletten Wagenbau verantwortlich, Kiepe für die Elektrik.

Das letzte von 153 in Leipzig gefertigten Fahrzeugen

Einer der größten Straßenbahn-Aufträge in Deutschland

„Das war nicht nur der größte Auftrag in unserer Firmengeschichte, sondern zugleich auch einer der größten Aufträge in der Branche deutschlandweit“, sagt der Geschäftsführer der Heiterblick GmbH, Samuel Kermelk, gegenüber der LVZ. Der 41-Jährige leitet das Plagwitzer Unternehmen seit Juli 2011.

Das farbige Innendesign entstand komplett nach dem Wunsch des Auftraggebers.

Auch für die kommenden Jahre sind die Auftragsbücher des Waggonbauers voll. In vielen Städten modernisieren die Nahverkehrsunternehmen derzeit ihre Fuhrparks. Bei Ausschreibungen haben die Leipziger mittlerweile häufig die Nase vorn – können sich gegen Branchenriesen wie Siemens, Bombardier, Stadler oder Skoda durchsetzen.

Auch die Sitze mit den Holzauflagen sind eine Vorgabe des Kunden.

Erfolgsrezept: Maßgeschneiderte Fahrzeuge

Das Erfolgsrezept: Qualität und Individualität. „Wir konzipieren maßgeschneiderte Fahrzeuge und können diese in mittleren Stückzahlen liefern“, erklärt Kermelk. „Unsere Fahrzeuge sind nicht von der Stange. Bei uns bestellen Städte, die ganz individuelle Ansprüche haben – sei es aus technischen oder historischen Gründen oder hinsichtlich Ausstattung und Design.“

In den vergangenen anderthalb Jahren konnte Heiterblick Aufträge mit einem Volumen von 400 Millionen Euro generieren. Das sichert in dem Unternehmen Beschäftigung bis ins Jahr 2024. In den kommenden drei, vier Jahren will Heiterblick nach den Worten seines Geschäftsführers daher nicht nur den Jahresumsatz von zuletzt 40 Millionen Euro, sondern auch die Zahl der Mitarbeiter verdoppeln. Aktuell zählt der Betrieb 100 feste Mitarbeiter, dazu kommen noch im Schnitt 20 Leiharbeiter.

Neue Aufträge aus Bielefeld , Dortmund und Würzburg

Der nächste Auftrag steht schon in der Plagwitzer Halle:

Die Bielefelder hatten schon in der Vergangenheit in Leipzig neue Bahnen fertigen lassen. Der Bau von 24 weiteren Fahrzeugen (45 Millionen Euro) hat parallel zum Hannover-Geschäft bereits begonnen. Ab Oktober beginnt zudem für Dortmund die Fertigung von 24 neuen Stadtbahnzügen und die Sanierung von 64 Bahnen (Gesamtvolumen: 130 Millionen Euro). Ende vergangenen Jahres konnte Heiterblick auch einen Auftrag über 80 Millionen Euro aus Würzburg für 18 neue Bahnen an Land ziehen – mit der Besonderheit, dass die Leipziger diesmal als Generalauftragnehmer auftreten. In Kürze entscheidet sich auch, wem Essen den Zuschlag für 50 neue Straßenbahnen erteilt – auch hier stehen die Chancen für die Leipziger sehr gut.

Unternehmen wurde 2003 als LVB-Tochter gegründet

Die Heiterblick GmbH war im Jahr 2003 als Tochter der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) gegründet worden. Drei Jahre später stieg die Oberhausener Kranbau-Gruppe Koehne ( Kirow, Ardelt, Kocks) ein, die 2010 schließlich den gesamten Betrieb übernahmen.

Ein Wunsch ist noch offen:

Und haben die Leipziger Waggonbauer angesichts ihrer beeindruckenden Erfolgsgeschichte überhaupt noch einen unerfüllten Wunsch? Kermelk: „Wir sind stolz darauf, dass unsere Fahrzeuge in Städten in Westdeutschland fahren, aber wir wären noch glücklicher, wenn wir auch für unsere Heimatstadt Straßenbahnen bauen dürften.“ Immerhin: die Hälfte der Heiterblick-Belegschaft hat ihre Wurzeln in den LVB.

Von Klaus Staeubert