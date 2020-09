Leipziger Wirecard-Tochter ist gerettet – 120 Jobs bleiben erhalten

Leipzig

Aufatmen in Leipzig: Die hiesige Tochter des pleite gegangenen Zahlungsdienstleisters Wirecard AG ist gerettet. „Wir haben einen Käufer für den Geschäftsbetrieb der insolventen Wirecard Communication Services GmbH (WCS) gefunden, das Leipziger Unternehmen und der Großteil der Arbeitsplätze bleibt erhalten“, teilte Rechtsanwalt Nils Freudenberg von der Tiefenbacher Insolvenzverwaltung mit.

120 Jobs bleiben erhalten

Der Call-Center-Betrieb ist an die Münchner IDnow GmbH gegangen, die sich bei Identifizierungen und Legitimationsprüfungen in der digitalen Welt als führender europäischer Anbieter versteht. 120 der 150 Arbeitsplätze bleiben in Leipzig erhalten. WCS sei damit das erste deutsche Unternehmen aus dem Wirecard-Verbund, dessen Vermögenswerte verkauft worden seien.

Die Münchner seien ein renommierter Partner, „es handelt sich um eine langfristige Lösung“, sagte Freudenberg der LVZ. IDnow verfolge damit seinen starken Wachstumspfad weiter. Die Übernahme ist zum 1. September erfolgt. Die Mitarbeiter haben bis einschließlich August Insolvenzgeld bekommen und erhalten nun „zu unveränderten Bedingungen“ ihr Gehalt vom neuen Eigentümer. Der bringt auch Aufträge mit. Durch die Schieflage der Wirecard AG ist in Leipzig ein Großteil des Geschäfts weggebrochen.

80 Arbeitsplätze abgebaut

WCS hatte am 3. Juli Insolvenzantrag beim Amtsgericht Leipzig eingereicht. Damals gab es 199 Beschäftigte. 50 von ihnen erhielten rasch ihre Kündigung, weitere 30 Angestellte verloren jetzt ebenfalls ihren Job. Die bisherige Geschäftsführerin Amra Blume soll bleiben. Freudenberg sagte, die Krise sei eine direkte Folge der Schieflage des Mutterkonzerns gewesen. Der 1999 gegründete Konzern mit Sitz in Aschheim bei München hatte eine rasante Entwicklung hingelegt und war sogar in den Deutschen Aktien-Index (Dax) aufgenommen worden. Im Juni räumten die Bayern ein, dass in der Bilanz ausgewiesene 1,9 Milliarden Euro Guthaben nicht vorhanden seien.

Teams sind fünfsprachig und spezialisiert

Freudenberg sagte, er sei „sehr glücklich“, dass es in so kurzer Zeit geklappt habe, den Leipziger Ableger zu retten. „So rasch haben wir das noch nie geschafft.“ Begleitet wurde der Prozess vom Dresdner Unternehmensberater Simon Leopold. Er berichtete, dass mehrere Interessenten gewonnen worden seien. „Das Interesse am Markt war aufgrund der speziellen Ausrichtung auf den Finanzbereich sowie des erfahrenen und fünfsprachigen Teams groß.“ WCS erbringt Beratungs- und Informationsdienstleistungen im Finanzbereich Privat- und Geschäftskunden gegenüber. IDnow gehörte zu den WCS-Kunden.

Freudenberg hat in Dresden Jura studiert und ist Fachanwalt für Insolvenzrecht. Unter seiner Regie wurden unter anderem die City Schutz GmbH Chemnitz mit 40 Beschäftigten, die Bayreuther Spedition Alfred Wedlich (181 Arbeitnehmer) und die Papierfabrik Hainsberg in Freital (120 Mitarbeiter) gerettet.

Von Ulrich Milde