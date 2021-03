Leipzig

Sie stehen nicht hinter, sondern vor dem Tresen: Wirte von bekannten gastronomischen Einrichtungen im Raum Leipzig treffen sich zum allmonatlichen Stammtisch. Gastronom Dietrich Enk hat in das von ihm geführte, gerade neue gestaltete Pilot geladen. Bevor die Runde an den Einzel- und Zweiertischen Platz nimmt, gibt es viel Lob für die umgebaute Szenekneipe im Schauspielhaus, die neue Küche und das Interieur. Dann geht es los.

„Auf dieser Basis kann kein Unternehmen geführt werden“

Er sehe heute vieles gelassener als am Anfang der Corona-Krise, sagt Enk, ebenfalls Chef vom Max Enk und verantwortlich für das VIP-Catering bei RB Leipzig. „In mir ist eine Art Zweck-Gelassenheit gewachsen.“ Mit diesen Worten eröffnet er den Stammtisch. Doch schon beim ersten Thema – der möglichen Öffnung der Außengastronomie am 22. März – ist von Zweck-Gelassenheit wenig zu spüren. Zu aufgeladen ist die Stimmung. Nicht nur bei Enk, auch bei seinen Stammtisch-Kollegen.

„Es heißt, die Außengastronomie kann öffnen – aber nur, wenn es die Inzidenzwerte zulassen“, ergreift Eckehart Grundmann (Café Grundmann, Mâitre, Mule) das Wort. Nach Monaten der Schließung habe er mehr erwartet als derart vage Aussagen. So könne man nicht planen. „Auf dieser Basis kann kein Unternehmen geführt werden.“

„Das hat alles keine Logik“

Carl Pfeiffer sieht das ähnlich. Der Chef der Dreiturmspringer GmbH, zu der Volkshaus, Luise, Killywilly und Kaiserbad gehören, würde gern öffnen. „Das bin ich meinen Kunden und Mitarbeitern schuldig. Aber was ist, wenn Ende März das Wetter nicht mitspielt. Ich kann doch die Leute nicht im Regen sitzen lassen. Reinlassen darf ich aber niemanden. Das hat alles keine Logik.“

Seit Monaten fordere die Branche eine Komplettöffnung. „Unsere Hygienekonzepte geben das her“, sagt André Münster, der in der ehemaligen Gohliser Mühle das Restaurant Münsters betreibt. „Doch das interessiert keinen.“ Vielmehr starre die Politik auf die Inzidenzzahlen wie das Kaninchen auf die Schlange. „Stecken sich morgen auf irgendeiner Baustelle wieder hundert Leute an, wie bei Porsche, dann macht man alles wieder zu. Das ist doch weltfremd.“ Was solle man dann dem eingestellten Personal sagen? „Und was wird aus der bestellten und gekauften Ware?“

„Was um Gottes Willen sollen wir noch alles vorhalten?“

Am Tisch gegenüber richtet sich Lutz Köhler auf. Der Gastwirt vom Goldenen Hirsch im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig knüpft sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor und zitiert dessen Aussagen vor der Bundespressekonferenz: „Es wird doch so sein irgendwann, dass vor dem Restaurant ein Zelt aufgebaut ist. Da kommen zum Beispiel die für Tisch 15 um 19.15 Uhr angemeldeten fünf Personen“, Köhler macht eine kleine Pause und spricht weiter: „Bei einem kleinen Getränk - aber durchaus unter Aufsicht – machen sie dann einen Selbsttest.“ Erneut Pause. „Was um Gottes Willen sollen wir noch alles vorhalten?“, schüttelt Köhler den Kopf.

Schon im Sommer vergangenen Jahres habe er ein ausgefeiltes Hygienekonzept im Goldenen Hirsch auf die Beine gestellt. Man habe die Abstände vergrößert, die Gäste zum Tisch begleitet. Türklinken, Tische, Stühle, Wasserhähne – alles sei regelmäßig desinfiziert worden. Die Speisekarte habe man laminiert. „Und jetzt testen wir obendrein noch die Gäste selbst.“ Nein, sagt der Mann. „Wir können einfach nicht mehr.“

„Wie das fünfte Rad am Wagen“

Vor 30 Jahren hat Köhler den Goldenen Hirsch, einen der ältesten Landgasthöfe in der Region, als Investruine übernommen und zu einem weithin angesehenen Restaurant gemacht. Jetzt sei er in Sorge, dass ihm „Spahn &Co. mit ihrem dilettantischen Agieren“ den Rest geben.

Spahn zählt definitiv nicht zu den Leuten, denen Köhler ein Bier spendieren würde. Bei Lutz Albrecht, Chef des Panoramatower, ist das nicht anders. Woche um Woche habe er auf die versprochenen Hilfen gewartet. Jetzt seien sie da. Einen Teil der Verbindlichkeiten könne er endlich bedienen, doch er selbst gehe leer aus. Seit Monaten lebe er von Rücklagen. Wie das fünfte Rad am Wagen komme er sich vor.

„Wir werden hingehalten und für dumm verkauft“

„Wir fordern eine Öffnungsstrategie. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Stattdessen werden wir hingehalten und für dumm verkauft.“ – Ricco Fischer (Sole Mio und Wasserwirtschaft im Zöbigker Hafen) ist hörbar aufgebracht. Er sei seit 30 Jahren im Geschäft, habe sich etwas aufgebaut, Mitarbeiter beschäftigt und pünktlich Steuern gezahlt. „Um jetzt dazustehen wie ein Bettler.“ Sein Glauben an die Politik schwinde von Tag zu Tag. Dass sich der Landtag in Dresden in Zeiten wie diesen ernsthaft mit einer erneuten Diätenerhöhung befasse, sei eine „Frechheit“.

Das Treffen der Wirte ist eine schonungslose Abrechnung mit der Politik. Von „Dilettantismus“, „Versagen“, „Ziellosigkeit“ ist die Rede. In den Lockerungsbeschlüssen spiele die Gastronomie keine Rolle. Aber auch in der Kommunalpolitik finde man kaum Gehör. „Wir sind die verlorenen Kinder der Wirtschaft“, sagt Köhler.

„Wir müssten schon viel weiter sein“

Eckehart Grundmann versucht so etwas wie einen Ausblick zu formulieren. „Wir alle sind Gastgeber aus Leidenschaft und hoffen, die Leipziger und Besucher endlich wieder bewirten zu können.“ Er hoffe inständig, dass es endlich einen praktikablen Öffnungsfahrplan gibt.

„Wir müssten schon viel weiter sein“, kritisiert Enk. „Jetzt wird manövriert, um in vier Wochen in Arztpraxen impfen zu können. Bei solch essentiellen Dingen wie Impfen und Testen versagt die Politik in grandioser Bürokratie.“ Die beliebig gesetzte Inzidenzzahl sei kein tauglicher Maßstab für eine Öffnungsstrategie. „Die Bevölkerung hat in einem Jahr Corona viel gelernt. Lassen wir doch endlich Eigenverantwortung zu.“

Von Andreas Dunte