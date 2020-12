Leipziger Wirtschaftsbericht: „Scharfer Knick im Aufwärtstrend“

Leipzig

Eigentlich schien das Drehbuch für 2020 längst geschrieben. Zum 30. Jubiläum der deutschen Einheit wollte sich die Stadt Leipzig stolz als „aufstrebende Wirtschaftsmetropole“ präsentieren. Darauf weist Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) im Vorwort des neuen Wirtschaftsberichtes hin, den das Rathaus soeben veröffentlicht hat.

„Dann kam alles anders“ – so lautet jedoch die Überschrift zu dem Vorwort. Der OBM fasst dort zusammen, was im Anschluss auf über 100 Seiten im Detail zu lesen ist. „Viele Leipziger Unternehmen erleiden durch die Corona-Krise gravierende und manchmal auch dauerhafte wirtschaftliche Einbußen. Ab November mussten zum zweiten Mal in diesem Jahr Restaurants, Museen, Theater, Messen, Sportstudios schließen“, schreibt Jung. „Die meisten Menschen sind von den sozialen, seelischen und wirtschaftlichen Härten direkt oder indirekt betroffen. Finanziell tragen die Unternehmen, die Solo-Selbstständigen, Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffenden die größten Lasten dieser Corona-Schutzmaßnahmen.“

Firmen nicht allein gelassen

Wie schon beim ersten Lockdown ab Mitte März würden die Firmen und ihre Beschäftigten aber auch jetzt nicht allein gelassen. Neben EU, Bund und Land versuche die Kommune ergänzend zu helfen, wofür der Bericht zehn Beispiele aufzählt (siehe Kasten).

Gemeinsam mit der IHK, Handwerkskammer und vielen anderen Partnern arbeite die Stadt „an einer möglichst schnellen Rückkehr zum Wachstumspfad der Wirtschaft, ohne den Blick auf unsere Umwelt zu vernachlässigen“, so Jung. Er kündigt für die nächsten zwei Jahre eine 300 Millionen Euro schwere „ Investitionsoffensive“ der Kommune an.

Drei Monate später fertig

Wie schwierig die Lage ist, lässt sich auch daran erkennen, dass der Wirtschaftsbericht erst drei Monate später als sonst üblich fertiggestellt wurde. Dafür enthält er – neben der Super-Bilanz für 2019 – aktuelle Aussagen zu den Symptomen der Krise. „Das ganze Ausmaß werden wir natürlich erst 2021 überblicken können, wenn die Pandemie hoffentlich durch die nun möglichen Impfungen überwunden wird“, so Clemens Schülke, kommissarischer Leiter des Wirtschaftsdezernates.

So soll nach einem Entwurf von KLM Architekten der Mercateo-Neubau am Johannisplatz aussehen. 500 Arbeitsplätze will der Internet-Händler für Gewerbe-Kunden an dem Standort nahe der Leipziger City unterbringen. Quelle: OFB Projektentwicklung GmbH

Er spricht von einem „scharfen Knick im Aufwärtstrend“. Zum Beispiel seien in Leipzig in den vier Jahren vor Corona rund 23.700 sozialversicherungspflichtige Jobs hinzugekommen. In diesem Jahr gab es dann erstmals seit Langem keinen Rückgang, sondern einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ende November 2020 waren in der Messestadt 6137 Menschen mehr auf Arbeitssuche als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. „Man darf dabei aber nicht vergessen, dass die Arbeitslosenquote in Leipzig mit nun 7,7 Prozent immer noch nur halb so hoch liegt wie zur Weltfinanzkrise 2008.“

Baukräne drehen sich weiter

Freilich fingen im Moment nur die vielfache Kurzarbeit sowie andere Überbrückungshilfen das Schlimmste ab, erläutert Schülke. „Nicht alle Branchen traf der Lockdown gleichermaßen: Ging es zurück in Tourismus, Gastronomie, Einzelhandel und bei den Kreativschaffenden, drehten sich die Baukräne in Leipzig weiter.“ Sogar im Steigflug befänden sich die Logistik und das Frachtgeschäft am hiesigen Flughafen (plus acht Prozent gegenüber 2019): getrieben durch weltweit hochschnellende Expresslieferungen vor allem von medizinischen Ausrüstungen. „Erst im November eröffnete am Airport Leipzig-Halle zudem Amazon sein erstes regionales Luftfrachtzentrum in Europa.“

Gastro-Betriebe in Sorge

Hingegen habe die Pandemie Teile des Dienstleistungsgewerbes hart getroffen, welches im IHK-Bezirk Leipzig 338.000 sozialversicherungspflichtige Jobs (78 Prozent aller Beschäftigten) umfasst. Etwa die Hälfte der Betriebe ging bei der letzten Befragung von Auftrags- und Umsatzrückgängen aus. Die Konjunkturprognose stürzte von einem Allzeithoch Ende 2019 um 45 Prozentpunkte ab. Zum Beispiel blicken die meisten der 1900 Gastronomie-Betriebe mit 85.000 Sitzplätzen allein im Leipziger Stadtgebiet voller Sorgen in die Zukunft.

Neubau für 165 Millionen Euro fast fertig: Die Sächsische Aufbaubank (SAB) bezieht ab Juli 2021 ihren Firmensitz an der Leipziger Gerberstraße. Zum Start sollen dort 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig werden. Später sei „ein sukzessiver Aufbau auf zunächst 400 Beschäftigte vorgesehen“, teilte die Bank kurz nach Weihnachten mit. Quelle: André Kempner

Angespannt sei die Lage auch in Teilen der 167 Leipziger Industriebetriebe, die wegen einer Krise der Automobilbranche schon 2019 Umsatzrückgänge um 3,5 Prozent auf 9,6 Milliarden Euro verzeichneten. Unter dem Druck der Corona-Krise, bei Störungen internationaler Lieferketten und weniger Aufträgen gehe nun mehr als jede vierte Firma in der Stadt „kurzfristig von rückläufigen Mitarbeiterzahlen aus“, heißt es im Bericht. Zwei Drittel der Leipziger Industrieunternehmen erwarte für 2020 sinkende Umsätze.

Großinvestitionen laufen weiter

Trotz aller Unwägbarkeiten gebe es gute Voraussetzungen, dass die achtgrößte Stadt Deutschlands vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie kommt, betont Schülke. „Lang geplante Investitionen wurden nicht auf Eis gelegt, sondern zuversichtlich weiterverfolgt.“ Zum Beispiel begann in diesem Sommer die Erschließung des Industriegebietes Seehausen II, wo auf einer Teilfläche der Kosmetikriese Beiersdorf AG zunächst 200, später vielleicht bis zu 700 tarifgebundene Jobs schaffen wolle. In Stahmeln entstehe bereits eine Halle für 48 Millionen Euro, in welcher der Automobilzulieferer Dräxlmaier im nächsten Herbst eine Produktion von Batteriesystemen startet – mit etwa 100 neuen Mitarbeitern. Das BMW-Werk investiere über 100 Millionen Euro, um mehr Elektroautos umweltgerecht herzustellen. „ Porsche startet seinen fünften Werksausbau für 600 Millionen Euro.“

Zehn Maßnahmen der Leipziger Wirtschaftsförderung gegen die Corona-Krise: Mit etlichen Maßnahmen hat das Leipziger Wirtschaftsdezernat – bis September noch geführt durch Bürgermeister Uwe Albrecht ( CDU) – gegen die Corona-Krise anzusteuern versucht. Hier zehn Beispiele: Leipzig hilft Solo-Selbstständigen: Mit dem Programm wurde 2597 Solo-Selbstständigen eine Hilfe von bis zu 2000 Euro gewährt, damit sie ihre Lebenshaltungskosten bestreiten können. Fast fünf Millionen Euro gab die Stadt dafür aus. Beratung: Die Leipziger Wirtschaftsförderung berät und informiert Unternehmen zu den Folgen der Pandemie und Hilfsprogrammen in persönlichen Gesprächen, per Hotline, Webseite, E-Mail und Social-Media-Kanäle. Seminare: Die Wirtschaftsförderung bietet für mehrere Branchen Webseminare und -veranstaltungen an. Auch wurden für den Nachwuchs Ausbildungsberufe in der Stadt per Video-Konferenz vorgestellt. Gewerbesteuer und Gästetaxe: Für Leipziger Unternehmen und Betriebe wurden sie befristet ausgesetzt. Gebühren Sondernutzungen: Für verschiedene Sondernutzungen wie Freisitze von Cafés und Restaurants wurden Gebühren erlassen. Leipzig sichert Ausbildung: Die Stadt hatte ein Hilfsprogramm zur Sicherung von Lehrstellen initiiert, in dem Unternehmen einmalig 927 Euro pro Ausbildungsvertrag erhalten sollten. Das Programm wurde aber eingestellt, nachdem der Freistaat Sachsen ein ähnliches, landesweites Hilfsprogramm auflegte. Mittelstandsförderprogramm: Es wurde um die Maßnahme „ Corona-Krise kreativ meistern“ erweitert. Dabei können Unternehmen bis zu 10.000 Euro erhalten, um unter den Bedingungen der Corona-Krise arbeitsfähig zu bleiben, wieder zu werden oder neues, weniger krisenanfälliges Geschäft zu generieren. B2B-Plattform: Zur Unterstützung der regionalen Handelsbeziehungen hat die Wirtschaftsförderung die lokale B2B-Plattform „ Leipzig vernetzt“ ins Leben gerufen. „ Leipzig lokal unterstützen“: Auf einer Webseite werden für Endverbraucher lokale Initiativen vorgestellt. Die Plattform „ Local Heroes Leipzig“ steht dafür exemplarisch. Der Marktauftritt wurde unterstützt durch die Werbekampagne „Wir kaufen hier – Leipzig lokal unterstützen“. Gewerbliche Mietzahlungen: Bei städtischen Liegenschaften wurden Stundung oder Verzicht von Mietzahlungen für von Corona-Schutzmaßnahmen betroffene, gewerbliche Nutzer ermöglicht.

Die meisten Forschungs- oder IT-Unternehmen konnte Corona sowieso nicht zurückwerfen. So wuseln am Johannisplatz jetzt schon Bagger für den Bau der Firmenzentrale des Internet-Händlers Mercateo, der seinen Sitz jüngst nach Leipzig verlegte. „500 Arbeitsplätze. Genau hier“, steht am Bauzaun.

Energy-Campus für Heiterblick

Über 1000 Arbeitsplätze dürfte die Ansiedlung mehrerer Bundesbehörden und der Umzug der Sächsischen Aufbaubank (SAB) demnächst nach Leipzig bringen. Um Gründer und Forschung zu unterstützen, richte die Stadt ein Innovationszentrum in Halle 7 der Spinnerei ein. Auch hoffe die Wirtschaftsförderung auf Mittel aus dem Braunkohleausstiegsfonds für einen weiteren Technologiepark. Schülke: „Dieses Projekt heißt EnergyCity Campus und könnte in Heiterblick entstehen – also in Sichtweite zum Umwelt- sowie zum Biomasseforschungszentrum.“ Für die 13 Hektar neuer Gewerbeflächen samt Laboren zu Themen wie Energie, Umwelt, Klima liege schon ein gültiger Bebauungsplan vor.

Nicht zuletzt gehe es den letzten weißen Flecken in Sachen Hochleistungsinternet an den Kragen. „Im Dezember hat die Stadt da den Vertrag zum Bau von 400 Kilometern Glasfaserkabeln unterschrieben.“

Von Jens Rometsch