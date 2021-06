Gunther Schnabl ist seit 2006 Professor an der Universität Leipzig. Der 54-Jährige unterrichtet Wirtschaftspolitik und Internationale Wirtschaftsbeziehungen. Zugleich leitet er das Institut für Wirtschaftspolitik. Er gehört im Ranking der internationalen wissenschaftlichen Datenbank Ideas zu den Top-Volkswirten in Deutschland. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zählt ihn zu den 100 einflussreichsten Ökonomen im deutschen Sprachraum.

Schnabl studierte Volkswirtschaft mit Schwerpunkt Japan in Tübingen und an der University of Washington in Seattle. Er promovierte und habilitierte in Tübingen mit dem Schwerpunkt Leistungsbilanzungleichgewichte sowie europäische und ostasiatische Währungsintegration. Er war Gastwissenschaftler an der Stanford University, der Katholischen Universität Leuven, der Université Paris Panthéon-Sorbonne, der Bundesbank, der Bank of Japan, der Federal Reserve Bank of New York. Vor seiner Berufung nach Leipzig war er als Berater der Europäischen Zentralbank tätig.