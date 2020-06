Leipzig

Auf dem Arbeitsmarkt der Stadt sind jetzt die ersten richtigen Corona-Bremsspuren zu sehen: Obwohl noch Zehntausende Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind, ist die Arbeitslosenquote binnen einen Monats um 0,7 Prozentpunkte auf jetzt 8,0 Prozent geklettert (Mai 2019: 6,2 Prozent). So hat sich im Mai die Zahl der Arbeitslosen um 2399 Betroffene erhöht – jetzt sind 25 291 Männer und Frauen in Leipzig arbeitslos gemeldet, teilte am Mittwoch die Agentur für Arbeit mit. Im Vormonat waren 22 892 Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zum Mai 2019 ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen um 5752 angewachsen. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im zurückliegenden Monat gestiegen: Im Mai waren 5307 Menschen langzeitarbeitslos, zum April war das ein Anstieg um 339.

Ohne die große Zahl der Kurzarbeiter wären noch deutlich mehr Jobs verloren gegangen. Inzwischen haben in Leipzig 6628 Betriebe Kurzarbeit angemeldet, vor einem Monat waren es 6322 mit über 82 000 Beschäftigten (die LVZ berichtete). Besonders betroffen sind Firmen im Einzelhandel (718 Betriebe), der Gastronomie (788) und im Gesundheitswesen (672). Das Leipziger Jobcenter betreut aktuell 43 171 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Das sind 1092 mehr als im Vormonat.

Zugespitzt hat sich auch die Lage auf dem Lehrstellenmarkt. Aktuell waren im Mai 2212 freie Ausbildungsstellen bei der Arbeitsagentur Leipzig gemeldet. Das waren 408 weniger als vor einem Jahr um diese Zeit. Gegenwärtig sind davon noch 1303 Ausbildungsstellen unbesetzt. Dem stehen 2332 Bewerber um einen Ausbildungsplatz gegenüber. Von diesen suchen aktuell 1313 noch nach einer Ausbildungsstelle.

Die Agentur für Arbeit hat inzwischen eine Telefon-Hotline für Jugendliche geschalten, die eine Ausbildungsstelle suchen oder Fragen zu diesem Thema haben. Diese Hotline ist unter der Rufnummer (0341) 913 33 333 von Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr erreichbar.

