Leipzigs Einzelhandel: Mehr Kaufkraft und Fläche, weniger Läden

Leipzig

Der städtische Einzelhandel hat sich seit 2013 insgesamt positiv entwickelt. Das teilt die Verwaltung mit und bezieht sich auf einen aktuellen Monitoringbericht. Demnach hat sich die dem lokalen Handel zur Verfügung stehende Kaufkraft in den vergangenen sechs Jahren um 28 Prozent erhöht. Die Verkaufsfläche ist weiter gewachsen und erreicht inzwischen 889.000 Quadratmeter – trotz steigender Bedeutung des Online-Handels. Allerdings reduzierte sich im gleichen Zeitraum die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe in Leipzig um elf Prozent, das entspricht einem Minus von 390 Betrieben. Hier bestätigt sich der bundesweite Trend.

Kaum noch Neubauten in Gewerbegebieten

Die Einzelhandelssteuerung der Stadt habe sich bewährt, sagt Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos). Beispielsweise hätten mehr als drei Viertel der Bevölkerung inzwischen einen Lebensmittelmarkt in fußläufiger Entfernung. Zudem investiere der Lebensmittelhandel fast nur noch in den stadtplanerisch gewünschten Standorten wie Stadtteilzentren. Neubauvorhaben in Gewerbegebieten wie etwa in den 1990er- Jahren gebe es hingegen kaum noch.

Karstadt-Schließung überlagert Entwicklungen in der City

Die Mehrzahl der insgesamt 42 Zentren im Stadtgebiet – vom Nahversorgungsbereich bis zur City – nimmt dem Bericht zufolge ihre Versorgungsfunktion „gut“ oder „angemessen“ wahr. Näher untersucht wurde auch die Innenstadt: Hier überlagert die Schließung des Karstadt Warenhauses die Entwicklungen, welche in den vergangenen sechs Jahren von Umbrüchen geprägt waren.

Stapel-Bauten im Fokus

Unter dem Motto „Besser stapeln“ analysiert der Bericht zudem die vertikale Nutzungsmischung und nimmt dabei Entwicklungsmöglichkeiten über Lebensmittelmärkten in den Blick: Die Modellierung ermittelt ein Potenzial von etwa 2.300 Wohneinheiten, die über den Märkten oder zugehörigen Parkplätzen entstehen könnten. Davon ist jedoch nur ein kleiner Teil kurzfristig realisierbar.

Detaillierte Erfassung

Der Monitoringbericht wird in regelmäßigen Abständen erstellt, zuletzt 2013. Dazu werden die Einzelhandelsbetriebe im Stadtgebiet detailliert erfasst und ihre Angebote analysiert. Die gewonnenen Daten sind Grundlage für Entscheidungen der Verwaltung und Politik für die künftige Stadtentwicklung. Insbesondere ist daraus ersichtlich, ob die Stadt bei der Einzelhandelssteuerung gegebenenfalls nachjustieren muss. Der Bericht ist zudem Basis zur regelmäßigen Fortschreibung des Stadtentwicklungsplanes (STEP).

Corona-Folgen noch nicht berücksichtigt

Pandemiebedingte Auswirkungen auf den Handel konnten aktuell nicht berücksichtigt werden und sind in der Handelslandschaft auch noch nicht in Gänze sichtbar. Für eine seriöse Prognose der konkreten Folgen ist es noch zu früh. Gleichwohl bildet der vorliegende Bericht eine solide Basis, um die Effekte der Corona-Pandemie auf die Handelslandschaft zu beleuchten.

