Leipzigs Flughafenchef kritisiert höhere Luftverkehrssteuer

Schkeuditz

Sachsens Flughafen-Chef Götz Ahmelmann hat die geplante Anhebung der Luftverkehrssteuer kritisiert. Durch diesen nationalen Alleingang werde die ausländische Konkurrenz gestärkt, befürchtete der Manager.. Wenn eine vierköpfige Dresdner Familie für eine Langstrecke einen Zuschlag von fast 250 Euro berappen müsse, dann sei die Gefahr groß, dass der benachbarte Airport in Prag ausgewählt werde, warnte Ahmelmann am Dienstag auf einer Veranstaltung des Unternehmervereins „Gemeinsam für Leipzig“ am Flughafen in Schkeuditz.

Die Bundesregierung will die Luftverkehrssteuer ab April 2020 anheben. Für innereuropäische Ziele, wie sie in Leipzig/halle und Dresden dominieren, soll sie um 5,53 Euro auf 13,03 Euro steigen, für mittlere Distanzen bis 6.000 Kilometer um 9,58 Euro auf 33,01 Euro und für Fernflüge um 17,25 Euro auf 59,43 Euro. Mit den Einnahmen will der Bund die geplante Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für Fernzüge der Bahn finanzieren.

Mathias Reuschel, Präsident des Unternehmervereins „Gemeinsam für Leipzig“, sagte, ihn ärgere, dass die Luftverkehrssteuer erhöht werde, anstatt Innovationen etwa in klimafreundlicheres Fliegen zu fördern. Unabhängig davon spiele der Flughafen Leipzig/Halle angesichts einer regionalen Wirtschaft, die immer stärker exportorientiert sei, eine „herausragende Rolle“, meinte Reuschel.

Ost-Beauftragter Hirte lobt Bedeutung des Airports Leipzig

„Ich kenne keinen anderen Flughafen, der eine so wichtige Bedeutung hat für die Region wie Leipzig/Halle“, lobte Christian Hirte, der Ost-Beauftragte der Bundesregierung. Die Entwicklung des Airports sei eine Erfolgsgeschichte. Er sicherte seine Unterstützung beim weiteren Ausbau des Airports zu. Dazu werden in den nächsten Jahren 500 Millionen Euro investiert, unter anderem in die Erweiterung des europäischen Frachtdrehkreuzes von DHL.

Um das erwartete Wachstum von gegenwärtig 350.000 Sendungen, die im Schnitt nachts umgeschlagen werden, auf 800.000 im Jahr 2031 zu meistern, ist unter anderem eine Erweiterung des Vorfeldes vorgesehen, damit mehr Flugzeuge geparkt werden können. „Wir sollten auch die Option für einen weiteren Ausbau der Sortieranlage haben“, sagte Markus Chef, Chef der DHL-eigenen Schkeuditzer Frachtfluglinie European Air Transport (EAT).

Otto verwies darauf, dass DHL den regionalen Mittelstand regelmäßig mit Aufträgen versorge. Allein 2017 seien das 43 Millionen Euro gewesen. Zudem bleibe DHL ein Job-Motor. Gegenwärtig seien 6500 Mitarbeiter beschäftigt, 200 mehr als noch vor drei Monaten. Das ist ein Plus von 500 im Jahresvergleich.

Von Ulrich Milde