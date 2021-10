Leipzig

Baustellen gibt es genug, da sind sich der in seinem Amt bestätigte IHK-Präsident Kristian Kirpal und der neu ins Amt gewählte ­Handwerkskammer-Präsident Matthias Forßbohm einig. Ebenfalls darin, dass sie an einem Strang ziehen wollen. Im Interview sprechen sie über die Rolle des Handwerks in der Zukunft, den Wirtschaftsverkehr im Rahmen der Verkehrspolitik-Debatte und die Wertschätzung der Berufsausbildung.

Herr Forßbohm, Sie wurden im Juli zum neuen Präsidenten der ­Handwerkskammer Leipzig gewählt. Herr Kirpal, Sie wurden im Juni als Präsident der Industrie- und ­Handelskammer Leipzig (IHK) im Amt bestätigt. Haben Sie in Ihren ­Firmen nicht genug zu tun, sodass Sie die Ehrenämter ausüben?

Wir können vermelden, dass in unserer Firma der Nachwuchs erfolgreich nachrückt und nachdrückt. Dadurch war meine Kandidatur möglich. Ich war ­vorher Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses. Da war das ­Thema Nachwuchs ganz entscheidend. Das wird jetzt auch so in meiner neuen Funktion sein. Mir geht es darum, das Handwerk und die Wirtschaft zu fördern.

Kristian Kirpal: Dass ich in meiner Firma nicht mehr gebraucht werde, ist nicht ganz so. Aber es ist manchmal gut, wenn der Chef nicht da ist. Dann kann er nicht so viel durcheinanderbringen. Im Ernst: Nur meckern hilft nicht. Wenn wir unsere Interessen gegenüber Politik und Verwaltung durchsetzen wollen, ist es wichtig, dass wir uns in solchen Einrichtungen organisieren. Als Kammerpräsidenten ist es für uns beide ein extremer Vorteil, dass wir wirtschaftlich unabhängig sind. Das Ehrenamt ist manchmal anstrengend, macht aber unterm Strich viel Spaß

Zur Person: Matthias Forßbohm Matthias Forßbohm (52), verheiratet, vier Kinder, ist Chef der Forß-bohm & Söhne Bauunternehmen GmbH mit Sitz in Wachau. Der Familienbetrieb mit seinen heute 24 Mitarbeitern wurde bereits 1878 gegründet. Hauptschwerpunkt ist die Altbausanierung. Forßbohm ­interessiert sich für Militärhistorie. Die Handwerkskammer Leipzig hat 12 000 Mitgliedsbetriebe.

Was macht Spaß?

Wenn man es nicht mit einer gewissen Freude macht, sollte man es lassen. Leidenschaft und Engagement gehören dazu. Es macht Spaß, wenn man Themen in der Politik platzieren kann und sie entsprechend umgesetzt werden.

Man muss das mit einem ganzen Stück Herzblut machen. Wir wollen auch die Tradition des Handwerks in die Zukunft tragen. Dazu müssen wir auch der Politik Ratschläge geben.

Herr Forßbohm, Sie haben direkt nach Ihrer Wahl gesagt, Sie wollen mit der IHK eng zusammenarbeiten. Warum?

Wir haben ein großes Spektrum, wo der Leidensdruck gleich groß ist. So kämpfen wir um dieselben Fachkräfte, das betrifft die gesamte Wirtschaft. Wir brauchen Nachwuchs und müssen für viele unserer Betriebe wegen des Generationenwechsels Nachfolger finden. Das sind Herausforderungen, die man gemeinsam viel besser lösen kann.

Das Motto lautet: Getrennt marschieren, vereint zuschlagen. Bei vielen Themen haben wir eine große Schnittmenge. Gemeinsam sind wir stärker. Wir haben ja auch in den vergangenen Jahren schon gut zusammengearbeitet.

Zur Person: Kristian Kirpal Kristian Kirpal (48), verheiratet, zwei Kinder, ist Chef der KET Kirpal Energietechnik GmbH Anlagenbau & Co. KG in Wermsdorf. Das Unter­nehmen beschäftigt 55 Mitarbeiter. Sein Hobby ist der Fußball, er ist ­Co-Trainer einer Frauen-Fußballmannschaft. Die IHK Leipzig hat rund 68 000 Mitgliedsbetriebe. ­Kirpal ist seit 2016 Präsident.

Vor welcher weiteren Heraus­forderung stehen Sie?

Das ist ganz eindeutig das Thema Wirtschaftsverkehr in Leipzig. Er spielt in der Debatte über die Verkehrspolitik fast gar keine Rolle. Er muss stattfinden, sonst stirbt nicht nur die Innenstadt. Die Waren müssen transportiert werden und unsere Handwerker müssen mit ihren Einsatzfahrzeugen auch zu den Kunden gelangen können. Das ist per Fahrrad oder Lastenfahrrad nicht möglich. Wir brauchen unsere Kleinbusse, weil dort ein Sortiment an Werkzeugen und Ersatzteilen vorrätig ist. Mir scheint das Konzept nicht wirklich durchdacht.

Provokativ gefragt: Haben wir überhaupt ein Konzept? Wenn darüber geredet wird, kann ich nicht nur den Innenstadtring und die Tangenten betrachten. Man muss grundsätzlich darüber nachdenken, wie Leipzig funktioniert. Wir haben 100 000 Einpendler tagtäglich. Eine gute Anbindung des ländlichen Raums, wo die Einpendler herkommen, haben wir nicht.

Wir haben doch das S-Bahn-System.

Schon. Aber die Menschen müssen aus den umliegenden Gemeinden zu diesen Haltestellen kommen. Zudem werden nur die Arbeitsplätze in der Innenstadt gesehen. Da ist die Anbindung recht gut. Aber schauen Sie sich den Nordraum von Leipzig an mit den beiden Autofabriken. Da haben wir einen riesigen Nachholbedarf. Ein Punkt kommt hinzu.

Welchen meinen Sie?

Auch die Leipziger Innenstadt muss verkehrsmäßig erschlossen werden. Der Kundenverkehr zum Beispiel betrifft nicht nur Leipziger. Was ist mit den Menschen aus dem Umland? Dürfen sie mit dem Auto bis zum Stadtrand und dann im Ballkleid in der Straßenbahn in die City? Das macht keiner. Der Innenstadthandel leidet unter Corona, da mehr online gekauft wird. So machen wir das bisschen Einzelhandel, den wir in der Innenstadt haben, auch noch kaputt.

Verkehrsraumeinschränkungen sind ein Problem und bedeuten für den Wirtschaftsverkehr zeitliche Mehrbelastungen, was letztlich der Endverbraucher zahlen muss. Im Moment habe ich den Eindruck, dass die verschiedenen Verkehrsträger gegeneinander ausgespielt werden, statt die Abläufe zu harmonisieren.

Die Lösung liegt nicht in ­Verboten, sondern in Angeboten, die erst noch zu schaffen sind, etwa in einen besseren Leipziger ÖPNV. Daneben sind weitere Investitionen nötig, um den ländlichen Raum anzuschließen.

Entscheidend ist in der Tat, den ÖPNV attraktiver zu machen. Um das zu erreichen, müssen auch die Fahrpreise sinken. Und was den Autoverkehr betrifft, brauchen wir Tunnellösungen wie in München. Dort kann die Innenstadt per Tunnel durchquert werden.

Themenwechsel: Leipzig hat seit ­einem Jahr keinen Wirtschaftsbürgermeister mehr. Die Gewerbesteuer­einnahmen ziehen an. Es geht offenkundig auch ohne?

Die Frage ist, wo wir mit unserer Wirtschaft in 15, 20 Jahren stehen wollen. Wenn es niemanden gibt, der die Themen gestaltet, ist eine Antwort schwierig.

Es ist schon merkwürdig, wenn der Bürgermeisterposten nicht besetzt wird, der das Geld beschafft. Die Stadt muss sich vermehrt Gedanken machen, wie sie die Einnahmen steigern kann – nicht durch Erhöhungen von Steuern und Abgaben, sondern sie sollte Anreize für die Wirtschaft schaffen, damit es Ansiedlungen und Erweiterungen gibt.

Wir haben in Leipzig ganz wenige große Unternehmen. Ansonsten gibt es viele Betriebe mit 50,60 oder 100 Beschäftigten. Das ist aber kein Mittelstand, das sind Kleinunternehmen. Wir haben die Chance, den Wandel in vielen Wirtschaftszweigen zu gestalten. Aber wenn es keinen gibt, der das hauptamtlich macht, wird es problematisch.

Wie stellen Sie sich auf den Klimawandel ein?

Wir befürchten eine neue Regulierungswut.

Was die Politik unter Klimawandel versteht, hat Verbote und Kostensteigerungen zur Folge. Wenn wir dagegen versuchen würden, im Technologiebereich Weltmarktführer zu werden, könnten wir zur Bekämpfung des Klimawandels jede Menge tun.

Ich halte es für problematisch, wenn strikt nur in eine Richtung gedacht wird. Momentan wird beispielsweise auf Elektroautos gesetzt. Aber: Wo soll der Strom in der Menge herkommen? Die Verteufelung des Verbrennungsmotors geht zu weit. Da sollten wir an synthetischen Sprit denken. Kombinationen aus allen Formen, von Verbrenner bis Elektro, dürften die Zukunft sein. Wir benötigen eine Gesamtkonzeption.

Richtig. Nehmen wir die ­CO2-Bepreisung. Bei uns wird immer auf vorhandene Strukturen draufgesattelt. Wir brauchen Technologieoffenheit. Da denke ich auch an Wasserstoff.

Zurück zu den mangelnden Interessenten für Betriebsnachfolgen. Was muss getan werden?

Kirpal: Wir brauchen politische Rahmenbedingungen, damit es wieder Spaß macht, Unternehmer zu sein. Als Stichworte nenne ich nur: Steuern, Abgaben Bürokratie. Es geht aber auch um die Wertschätzung, die Unternehmern entgegengebracht werden sollte. Es ist wichtig und notwendig, was sie für unser Land tun.

Es fehlt an der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Unsere Meister haben ihre Ausbildung selber bezahlt, das sind locker 12 000 Euro. Der Meister ist inzwischen gleichzusetzen mit dem Bachelor. Wir wollen hier Gleichheit mit den Studenten, für die der Steuerzahler viel Geld aufbringt. Dann wird der Handwerksmeister wieder attraktiver.

Ist ein gesellschaftlicher Wandel ­nötig? Derzeit schicken Eltern ihre Kinder am liebsten auf das Gymnasium.

Diese Einstellung gehört in der Tat auf den Prüfstand.

Kirpal: Die gesellschaftliche Wertschätzung für eine Berufsausbildung muss sich ändern. Die Lösung kann doch nicht sein, dass alle Abitur machen und studieren. Dafür reden wir über Studienabbrecher und entsprechende Förderprogramme. Im Übrigen gibt es auch die Berufsausbildung mit Abitur.

Forßbohm: Obendrauf kommt, dass es beim Studium keine Steuerungsfunktion des Staates gibt, die Hochschullandschaft auf die Bedürfnisse unserer Volkswirtschaft auszurichten. Und es gibt noch einen weiteren Punkt.

Welchen?

Forßbohm: Wir müssen unser duales System der Berufsausbildung so weiterentwickeln, dass es für die Betriebe kostenmäßig interessanter wird. Wir bilden aus, später gehen die Ausgebildeten etwa in den öffentlichen Dienst.

Kirpal: Richtig, deshalb sollten bestimmte Regeln eingeführt werden, dass die Ausbildung für die Firmen nicht umsonst war.

