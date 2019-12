Der Leipziger Marketingpreis geht in diesem Jahr an die Vita34 AG. Sonderpreise erhalten Lukas-Bäcker und die Agentur 2 Lions.

Die Marketing-Meister 2019 sind gefunden! Am Montag wurden im Weißen Saal in der Kongreßhalle am Zoo die Vita34 AG (Hauptpreis), die Agentur 2 Lions (Bester Marketing-Newcomer) und die Lukas-Bäckerei (Bestes Marketing im Handwerk) ausgezeichnet. Im Bild (v.l.): Henriette Krause (Lukas-Bäcker), Gerrit Sachs (Vita34) und Stefan Schedler (2 Lions). Quelle: Leipzigreport