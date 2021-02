Leise Hoffnung bei Durstexpress Leipzig – Kündigungen nicht vor Mitte März

Leipzig

Der Getränkelieferant Durstexpress muss die Kündigung von rund 300 Mitarbeitern am Standort Leipzig aussetzen. Wie Arbeitsagentur der Messestadt der LVZ mitteilte, habe das ein Gremium bestehend aus Vertretern von Stadt, Agentur, Gewerkschaft und Arbeitgeber entschieden. Es sei eine Entlassungssperre bis zum 22. März verhängt worden.

Zum Tragen komme eine Klausel im Kündigungsschutzgesetz, wonach Unternehmen eine Massenentlassung bei der Agentur anzeigen müssen. In der aktuellen Corona-Krise gebe es weniger offene Stellen in der Logistik und bei Fuhrunternehmen. Im Interesse der Gekündigten habe die Agentur deshalb den Aufschub erwirkt.

Gewerkschaft NGG hofft auf baldige Gründung eines Betriebsrates

Man respektiere die Entscheidung der Agentur, sagte Martin Neipp, Sprecher von Flaschenpost. Das Unternehmen fusioniert mit Durstexpress und hatte die Kündigungen ausgesprochen. Die Arbeitsverhältnisse würden nun erst mit Ablauf der verlängerten Sperrfrist enden. „Ob der operative Betrieb im Leipziger Durstexpress-Lager aufgrund der verlängerten Sperrfrist ebenfalls noch einige Tage länger fortgeführt wird, ist noch nicht entschieden“, so Neipp weiter.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zeigte sich über die Entscheidung der Agentur erleichtert. „Das verschafft uns etwas Luft bei der Gründung eines Betriebsrates“, sagte Gewerkschafter Jörg Most. Die Kündigungen seien nicht rechtens. Da es sich um einen Zusammenschluss zweier Firmen handelt, hätten die Mitarbeiter in das neue Unternehmen überführt werden müssen.

Flaschenpost will nach Möglichkeit Gekündigte einstellen

Bei Flaschenpost gibt man sich versöhnlich. Es sei „weiterhin unser Ziel, vielen der rund 300 Leipziger Durstexpress-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Möglichkeit neue Beschäftigungsangebote zu unterbreiten“, sagt Neipp. „Wir möchten unser Angebot deshalb nochmals erneuern, sich bei Flaschenpost zu bewerben.“ Im Leipziger Lager des Unternehmens beschäftige man aktuell 313 Mitarbeiter. „Dabei gehen wir davon aus, dass eine gemeinsame erweiterte Mannschaft aufgrund des positiven Auftragsvolumens auch in Zukunft gebraucht wird und somit eine Verstärkung des bisherigen Flaschenpost-Teams durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Durstexpress Sinn ergibt.“ Unbeantwortet lässt Neipp allerdings die Frage, ob man alle Durstexpress-Beschäftigten übernehmen will.

Flaschenpost verspricht bessere Bezahlung

Flaschenpost verspricht den Durstexpress-Beschäftigten bessere Löhne. Grund dafür sei die Lohnerhöhung für Flaschenpost-Mitarbeiter zum 1. Februar. Der neue Logistiktarif gelte dann auch für die neuen Mitarbeiter – „sowohl was den Grundlohn als auch die Option auf Leistungszulagen betrifft, die es beim Durstexpress so nicht gab“, erklärt Neipp. Die von Schließungen betroffenen Durstexpress-Mitarbeiter würden höher eingruppiert, „um ihre bisherige Arbeitserfahrung zu honorieren“.

Bei der NGG hört sich das anders an: Durstexpress-Kollegen würden berichten, so Most, dass Flaschenpost sie nur zu schlechteren Konditionen einstellen wolle. Viele würde deshalb gegen ihre Entlassung klagen.

Von Andreas Dunte