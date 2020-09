Was wird gefordert? Die Gewerkschaft Verdi fordert für die bundesweit 87.000 Beschäftigten im ÖPNV einheitliche Regelungen in allen Bundesländern. Unter anderem will die Gewerkschaft 30 Tage Urlaub und ein 13. Monatsgehalt als Sonderzahlung für alle ÖPNV-Mitarbeiter. In Sachsen wird zudem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von aktuell 39 auf 38 Stunden gefordert. Bislang verweigern sich die Arbeitgeber der Aufnahme von Tarifverhandlungen.