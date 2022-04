Leipzig

Beim Klimaschutz hinkt der Verkehrssektor hinter den CO2-Einsparzielen des Staates deutlich hinterher, gerade der motorisierte Individualverkehr ist in puncto Umweltfreundlichkeit noch Sorgenkind vieler Klimapolitiker. Dabei investieren die Autohersteller viel Zeit und Geld, um des Deutschen liebstes Kind zumindest gefühlt ein ­Ökolabel verleihen zu können. Vor allem die hochpreisigen und schweren SUV-Modelle und Luxuslimousinen gelten als wenig klimafreundlich. Doch nicht selten ist ­gerade das Premiumsegment im Automobilbau Innovationsmotor, auch für mehr Nachhaltigkeit in der Branche.

Insbesondere der Durchbruch der elektrischen Antriebsvariante gegenüber den Verbrennungs­motoren sollte dem Automobil einen deutlichen Schub in Richtung umweltfreundliches Fortbewegungsmittel verleihen. Auch durch den Vorstoß von Tesla und die steigenden Umweltanforderungen an das Automobil setzte eine regelrechte Aufholjagd nach dem amerika­nischen Vorreiter in Sachen Elektromobilität ein.

Antrieb allein reicht nicht

Mittlerweile ist der E-Antrieb im Luxussegment der meisten Automobilhersteller angekommen. Ob die 7er-Reihe von BMW, die EQS-Baureihe von Mercedes, die PS-strotzenden Porsche-Modelle oder sogar der mondäne Bentley nebst vielen weiteren Premiumfahrzeugen, sie alle eint mittlerweile eine Angebotspalette von elektrisch-surrenden, mit infernalem Dreh­moment ausgestatteten Elektro­motoren. Doch der Antrieb allein macht auch ein Luxusgefährt noch lange nicht nachhaltig.

Nach einhelliger Expertenmeinung wird ein Auto erst dann klimafreundlich, wenn man den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeuges in die Ökobilanz mit einbezieht, von der Ressourcengewinnung für die Materialien, dem Umgang mit den am Produktionsprozess beteiligten Menschen über die Herstellung der Fahrzeuge, dem Fahrbetrieb bis hin zur Verwertung und dem Recycling.

Mercedes-Benz prüft die Nachhaltigkeit zum Beispiel des EQS 450+, einem Premiumfahrzeug der rein elektrischen EQ-Baureihe von Daimler, durch unabhängige Gutachter. In die Ökobilanz fließen Werte wie der Anteil ressourcenschonender Materialien, zum Beispiel aus nachwachsenden Roh­stoffen, mit ein. Auch der Energieverbrauch zur Produktion der Fahrzeuge, welche zunehmend über Fotovoltaik-Module auf den Fabrikdächern gedeckt wird, spiegelt sich in der Ökobilanz wider. Wegweisend ist hier der Fabrikneubau ­Factory 56 als eine der ersten Zero-Carbon-Factorys oder die Nutzung von Autobatterien, die als Energiespeicher in Mercedes-Produktionsstätten ein zweites Leben erhalten.

Reifen aus nachhaltigem Naturkautschuk und Rayon

Einen erheblichen Beitrag zur Ökobilanz von Autos leisten auch die Lieferanten, zum Beispiel über CO2-neutral produzierte Zulieferteile. Die BMW Group hat hier ­bereits 2008 vertragliche Verpflichtungen zur Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards definiert und diese bei der Beauftragung der Lieferanten zum Beispiel für den BMW i3 festgeschrieben. Damit sind laut BMW Group auch Umwelt- und Sozialstandards definiert, ebenso Menschenrechte und Managementsysteme zum Arbeitsschutz und Schutz der Umwelt. Durch soziale Maßnahmen zur Förderung zusätzlicher Einkommensmöglichkeiten für Familien im Kleinstbergbau soll die Abhängigkeit von Einkommen von Kindern verringert und der Schul­besuch befördert werden.

Auch bei Zulieferteilen wie den Reifen geht BMW Group Automobile neue Wege und stattet den BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid als erster Automobilhersteller weltweit mit Reifen auf Basis von nachhaltigem, zertifizierten Naturkautschuk und Rayon, einem holzbasierten Material zur Verstärkung der Reifen, aus. „Im Bereich Naturkautschuk engagieren wir uns schon seit 2015 für Verbesserungen beim Anbau. Der Einsatz von Reifen aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk ist eine Pionierleistung in dieser Branche. Damit tragen wir zum Erhalt der Artenvielfalt und der Wälder bei, um dem Klimawandel entgegenzuwirken“, sagt Dr. Andreas Wendt, Vorstand der BMW AG für Einkauf und Lieferantennetzwerk.

Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit und Qualität

Die Fortschritte der Automobilindustrie, selbst schwere Luxusfahrzeuge klimafreundlich weiterzuentwickeln, sind in allen Phasen des Produktlebenszyklus bereits deutlich sichtbar. Grundsätzlich ist es nachhaltig, möglichst wenig Gewicht von A nach B zu bewegen, was eher für kleinere Fahrzeuge spricht. In der freien Wirtschaft ist aber auch der Kundenwunsch Prämisse wirtschaftlichen Handelns, daher ist auch die Fortentwicklung von Autos höherer Marktsegmente ein sinnvoller Schritt zur Ökologisierung des Autos an sich. Die richtig hochpreisigen Luxusautos wie zum Beispiel der Rolls-Royce Ghost, der preislich im Bereich einer kleinen Eigentumswohnung liegt, punktet in Sachen Nachhaltigkeit mit einer enormen Langlebigkeit und Qualität. „80 Prozent der jemals gebauten Rolls-Royce sind noch auf der Straße“, sagte einmal der Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös. Und bekanntermaßen ist nichts umweltfreundlicher, als das zu nutzen, was nicht erst hergestellt werden muss.

Nicht vergessen werden darf dabei, dass nur im sinnvollen Zusammenspiel verschiedener Verkehrsträger mit ihren spezifischen Vor­zügen ein optimaler Verkehrsmix herauskommt, der über eine grundsätzlich notwendige Verkehrsverlagerung auf öffentliche Verkehrs­träger auch die notwendigen Freiräume für das Automobil schafft, ohne die auch das komplett klimaneu­trale und nachhaltige Auto lediglich im Stau stehen würde und keinen Mehrwert in der persönlichen Freiheit schafft – weder für die Umwelt noch für die Verkehrsteilnehmer.

Von Jochen Reitstätter