Made in Markranstädt geht in die Welt

Markranstädt

Nur rund acht Monate nach ihrer Eröffnung hat die zum chinesischen Mingzhi-Konzern gehörende Europa-Zentrale Mingzhi-Technology Leipzig (MTL) jetzt ihre erste, komplett „made in Markranstädt“ gefertigte Anlage präsentiert.

Die hochmoderne Kernschießmaschine mit vollautomatischer Roboterentladung hat sich eine türkische Gießerei rund 1,3 Millionen Euro kosten lassen.

Alles aus Markranstädter Hand

„Natürlich haben wir schon vorher produziert“, sagt Xian Ma, Leiter Projektmanagement des Unternehmens. „Aber bei dieser Maschine lagen die Leistungen von den Verhandlungen über die Planungen bis hin zur Endmontage erstmals vollständig in den Händen der MTL.“

Ma ist inzwischen selbst Markranstädter und daher ebenso stolz wie der hier gebürtige Matthias Haenel, der als strategischer Chefeinkäufer maßgeblich an der Standortentscheidung von Mingzhi beteiligt war und bei dem auch jetzt noch viele Fäden zusammenlaufen.

System zum Laufen bringen

Gerade werden in Großlehna die letzten Schrauben an der neuen Maschine festgezogen und die Software programmiert. „Das ist quasi nur eine Vormontage. Wir bringen das System hier in der Halle zum Laufen, damit sie der Auftraggeber abnehmen kann“, erläutert Haenel.

Danach werde die Anlage wieder demontiert, in die Türkei geliefert und dort endgültig aufgebaut. „Sie wird dann fast doppelt so groß sein, weil auch die jetzt noch daneben stationierten Aufbauten wie beispielsweise die Sandbefüllung darauf montiert werden.“

Abnahmetermin wegen Corona unklar

Zum Service zähle natürlich auch die anschließende Wartung, nachdem die Kernschießmaschine ihre Produktion aufgenommen hat. „Mit ihr werden künftig Bremsscheiben für LKW hergestellt“, weiß Xiang Ma.

Allerdings stellt die aktuelle Corona-Lage auch MTL vor große Herausforderungen. So sei beispielsweise noch nicht geklärt, ob und wann die Auftraggeber aus der Türkei zur Abnahme in Markranstädt nach Deutschland einreisen können.

“Hier geht es um Millionenprojekte“

Auch hinsichtlich weiterer Folgeaufträge herrscht im Augenblick verhaltener Optimismus. „Hier geht es um Millionenprojekte, die kann man nicht eben mal mit einem Online-Shop oder per E-Mail abwickeln“, gibt Haenel zu bedenken. Die Verhandlungen müssen vor Ort und persönlich geführt werden. „Das ist wegen der Reiseeinschränkungen zur Zeit kaum möglich und hemmt uns daher etwas.“ Allerdings habe der Mutterkonzern in China, der in diesem Jahr sogar an die Börse in Shanghai geht, volle Auftragsbücher. „Da zeigt sich der Vorteil einer großen Unternehmensfamilie auf Augenhöhe“, ist Haenel zuversichtlich, die Lieferkette „made in Markranstädt“ im Bedarfsfall auch mit chinesisch-deutschen Koproduktionen ergänzen zu können.

Von Rainer Küster