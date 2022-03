Markkleeberger Online-Apotheke peilt rasantes Wachstum an

Markkleeberg

Auf den ersten Blick stehen die deutschen Apotheker gut da. Im Schnitt setzte jede Apotheke im vorigen Jahr knapp 2,8 Millionen Euro um, was einem Plus von fünf Prozent entspricht. Die operative Rendite erhöhte sich im Mittel auf 6,1 Prozent. Das lag auch daran, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen 2021 für Medikamente 45 Milliarden Euro rausrücken mussten, eine Steigerung um zehn Prozent. Die von der Bundesregierung veranlassten Maskenverkäufe im Zuge der Corona-Pandemie trugen ebenfalls zur Erlösverbesserung bei.

Doch die schöne heile Welt zeigt einige ungute Symptome. So geht die Zahl der Apotheken langsam, aber kontinuierlich zurück. Ende des vorigen Jahres gab es nur noch 18.753 dieser Geschäfte, 322 weniger als ein Jahr zuvor. Ein anhaltender Trend. „Das dürfte mittelfristig deutlich unter 15.000 Apotheken sinken“, prognostiziert Oliver Scheel, Chef der Markkleeberger apo.com Group. Auf 100.000 Einwohner kommen derzeit 22 stationäre Apotheken, europaweit sind es 32.

Nicht nur, dass einige Inhaber ihre Geschäfte aus Altersgründen schließen und andere in strukturschwachen Regionen zu wenig Umsatz erwirtschaften. Die Konkurrenz wird durch die Online-Apotheken immer härter. Sie wachsen rasant. Junge Menschen bestellen bevorzugt im Internet, die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen hat diesen Trend beschleunigt.

Ein Effekt, unter dem auch vor allem der innerstädtische Handel leidet. Wenn im ländlichen Raum Apotheken dicht machen, „ist die Versorgungssicherheit dennoch nicht gefährdet, wir sind ja da“, betont Scheel, seit einem Jahr Vorsitzender der Geschäftsführung. Er ist seit Langem in der Gesundheitsbranche tätig, unter anderem war er Vorstandschef des Medizintechnikunternehmens Otto Bock.

Aufholjagd angepeilt

Der Online-Apothekenmarkt in Deutschland wird sich bis 2025 Schätzungen zufolge von derzeit rund 2,5 Milliarden Euro auf 10 bis 16 Milliarden Euro erhöhen. Und davon will der Chef für die Sachsen eine gehörige Portion abzwacken. Liegt die Gruppe mit ihren beiden Flagship-Marken apodiscounter und apo.com derzeit mit einem Jahresumsatz von 200 Millionen Euro noch deutlich hinter den Branchenriesen Doc Morris (1,02 Milliarden Euro Umsatz) und Shop-Apotheke (600 Millionen Euro Umsatz) auf Platz drei der Rangliste, so will der promovierte Biochemiker jetzt die Aufholjagd starten.

„In vier Jahren wollen wir bei einem Umsatz von 600 Millionen Euro liegen“, kündigt der gebürtige Hamburger an. Das klingt nicht unwahrscheinlich. Schließlich betrugen die Erlöse 2015 erst 60 Millionen Euro, haben sich seither also mehr als verdreifacht. 350 Mitarbeiter, darunter 240 in Markkleeberg, stehen gegenwärtig auf der Gehaltsliste. „Die Zahl wird sich erhöhen“, kündigt der passionierte Tennisspieler an, ohne konkreter zu werden.

Er setzt dabei in erster Linie auf die Logistik. Nahezu vollautomatische und hochmoderne Zentren gibt es in Markkleeberg sowie im niederländischen Duiven. Letzteres wurde vor zwei Jahren eröffnet. Im Schnitt verlassen 25.000 Pakete täglich beide Lager, wobei das in Holland für ein Volumen von 100.000 konzipiert wurde. Das alles habe zwar hohe Investitionen erfordert, „aber dafür ist die Abwicklung schnell und günstig“, sagt der 53 Jahre alte Geschäftsführer. „Ich bin stolz auf unsere Logistik.“

Er hat mehr als 75.000 verschiedene Produkte vorrätig, inklusive verschreibungspflichtige Medikamente. Online-Apotheken sind bei nicht verschreibungspflichtigen Waren oft günstiger als der stationäre Handel. „Wir kaufen größere Mengen ein“, begründet Scheel, der mittlerweile auch Eigenmarken im Angebot hat.

Stationäre Apotheke und Online-Apotheke in friedlichem Miteinander?

Aber in der Stadt- oder Dorfapotheke kann der Kunde sich im Gegensatz zur Internetkonkurrenz ausführlich beraten lassen, lautet ein Vorwurf. Scheel kontert. In der Regel würden dort die Arzneimittel nur abgegeben, höchstens noch die Dosierung auf die Packung geschrieben. „Das machen wir auch mit Aufklebern.“ Zudem „bündeln wir die Kompetenz vieler stationärer Apotheken mit unserem großen und professionellen Team, unsere Kunden können auch bei uns anrufen und sich beraten lassen“. Dank dieses „geballten pharmazeutischen Wissens können wir unseren Kunden mehr anbieten als die stationären Apotheken“, verabreicht Scheel ihnen eine bittere Medizin. Gleichwohl legt er Wert auf ein Miteinander. „Wir sind nicht der Feind der herkömmlichen Apotheken, es wird eine friedliche Koexistenz geben.“ Schließlich würden sie benötigt, etwa um in akuten Fällen sofort die Medizin zur Verfügung zu stellen.

Weitere Wachstumsimpulse erhofft sich Scheel vom kommenden E-Rezept. Das stellt der Arzt online aus, der Patient kann es per Smartphone direkt an den Online-Händler schicken. In der Regel hat er einen Tag später seine Medizin in den Händen. Gerade für chronisch Kranke und ältere Menschen, die regelmäßig Arznei benötigen, sei das eine bequeme Sache, meint der Firmenchef. Die Apothekerinnen und Apotheker seiner Gruppe würden es ermöglichen, dass automatisch Folgerezepte beim Arzt bestellt werden, der Kunde müsse sich nicht mehr darum kümmern. „Ich rechne damit, dass unser Anteil am Rezeptgeschäft, das bislang kaum eine Rolle spielt, auf 40 bis 50 Prozent unseres Umsatzes steigen wird.“

Maischips als Füllmaterial

Scheel sagt, Nachhaltigkeit spiele selbstverständlich auch in seinem Unternehmen eine große Rolle. Beim Versand der Produkte werde auf wiederverwertbare Materialien gesetzt. So dienen biologisch abbaubare Maischips als Füllmaterial. Der CO2-Verbrauch wurde analysiert, um den Ausstoß zu reduzieren und nachgelagert zu kompensieren.

Das alles wird natürlich die Investoren freuen. Denn noch sind Online-Apotheken wie junge Start-ups. Sie setzen auf Wachstum und Marktanteilsgewinne, schreiben zumeist rote Zahlen. Maßgeblicher Finanzier der apo.com Group, die früher Apologistics hieß, ist die THI Investments. Die Private Equity Gesellschaft ist in Familienbesitz, hat Standorte in Stuttgart sowie London und verwaltet ein Kapital von 1,8 Milliarden Euro. THI steckt Geld nach eigenen Angaben in mittelständische Unternehmen mit „nachhaltigen, langfristigen Wachstumsaussichten“.

Gegründet wurde die hiesige Online-Firma vom Apotheker-Ehepaar Kirsten und Michael Fritsch vor 18 Jahren. Kurze Zeit später stieg der Leipziger Wirtschaftsingenieur Dirk Wappler als Co-Founder ein. Er begleitet die apo.com Group bis heute als Geschäftsführer und COO. Basis war damals die Apotheke von Kirsten Fritsch, die im Paunsdorf Center zu finden ist. 2007 wurden täglich 1000 Pakete verschickt, in den Folgejahren Online-Shops erworben wie apolux.de oder Juvalis.de. Michael Fritsch war Vorgänger von Scheel als Vorsitzender der Geschäftsführung und gehört heute dem Beirat an. Da kann er intensiv begleiten, ob sein Online-Rezept aufgehen wird.

Von Ulrich Milde