Delitzsch

Wenn man etwas tut, dann sollte man es mit Leidenschaft tun. Denn Leidenschaft gibt uns erst den Mut, Neues zu probieren, Wege anders zu gehen, vielleicht sogar gegen den Strom zu schwimmen. Leidenschaft gibt uns die Kraft, durchzuhalten, auch mal zu scheitern und trotzdem wieder aufzustehen. Und genau diese Leidenschaft spürt man bei Simon Kruse – jede Sekunde. Man kann sie sehen, hören, sprichwörtlich fühlen. Seine Leidenschaft ist bewundernswert und ansteckend.

Nachhaltigkeit und Schonung der natürlichen Ressourcen sind zwei der wichtigsten Beweggründe, warum er tut, was er tut. „Ich möchte in 30 Jahren mit meinen Kindern am Tisch sitzen und wissen, dass sie weiterhin gut auf unserem Planeten leben können“, betont der zweifache Familienvater aus Zaasch. Dass dafür jeder etwas tun muss und auch kann, versteht sich von selbst. Doch nicht alle machen es.

„Saft für alle“

Machen lautet hier das Zauberwort. Simon Kruse hat gemacht. Er hat seinen Bürostuhl gegen einen Platz an einer mobilen Saftpresse getauscht. Bewusst. „Manchmal muss man einfach anfangen, damit etwas beginnt“, sagt der 37-Jährige. 2016 hat er die mobile Mosterei „Saft für alle“ ins Leben gerufen – eine riesige, auf einen Anhänger verbaute Presse.

Aus dem, was uns die Natur schenkt, macht er seither mit seinem Freund und Partner Alexander Wust allerlei Saft. „Wir alle wissen, was in unseren Gärten wächst, und dass es besser schmeckt, weil wir es gepflegt und mit den eigenen Händen geerntet haben.“ So die Devise.

Und als ob die Menschen nur darauf gewartet haben, kamen sie in Scharen. „Nachdem wir den ersten Tag geöffnet hatten, wurden die Autoschlangen immer länger. Wir haben es nicht mehr geschafft, alles Obst zu verpressen.“ Also wurden die Öffnungszeiten angepasst, die Infrastruktur ausgebaut und Lagerhallen angeschafft. Mit Erfolg.

Allerlei Obst

Zwischen 50 und 500 Kilogramm Obst – in Kisten, im Anhänger oder im Pick-up verstaut – bringen die Kunden. Sie können dann an der Anlage live zuschauen, wie ihre Früchte gepresst werden, natürlich ohne Zusätze und Konservierungsstoffe. „Unsere Anlage ist 100 Prozent transparent. Jeden einzelnen Schritt kann man hier sehen.“

Von August bis November hat die mobile Mosterei geöffnet. Gepresst wird das, was die Kunden abgeben. „Die Klassiker sind Äpfel, Birnen, Quitten, Trauben und Beeren. Aber auch Rote Bete oder Möhren sind möglich. Kirschen, Pflaumen, Aprikosen und Pfirsiche müssen vorher entkernt werden.“ Die Saftausbeute beträgt in der Regel zwischen 50 bis 70 Prozent. „Aus 50 Kilogramm Äpfeln werden etwa 25 bis 30 Liter Saft gewonnen.“ Der abgefüllte Apfelsaft ist ungeöffnet bis zu einem Jahr haltbar.

Zudem sind er und sein Partner auf regionalen Märkten und Höfen unterwegs und verkaufen ihren frisch gepressten Saft im umweltfreundlichen 3-, 5- oder 10-Liter-Karton und seit vergangenem Jahr auch in 0,75-Liter-Glasflaschen.

Übrigens: Der Rest, der nach dem Pressen übrig bleibt, der Trester, geht als Nahrungsergänzung an die Viehzüchter und Jäger der Region.

Neue Vetriebswege

Vergangenes Jahr im Februar wurden die Preise bei „Saft für alle“ zum ersten Mal seit Firmengründung erhöht. Vier Wochen später kam der erste Lockdown. „Wir dachten, diese Saison können wir abhaken und wurden positiv überrascht“, berichtet Simon Kruse. „Die Leute kamen weiter, haben ihr Obst abgestellt und nach Termin wieder abgeholt oder Saft online bei uns bestellt.“

Das habe ihn dazu bewogen, neue Vertriebswege für ihn und die Kunden auch in Pandemiezeiten zu suchen. „Da die Regiomaten bei uns immer beliebter werden und in Brodau auf dem Landgut bereits die Milch- und Eierautomaten sehr gut angenommen werden, haben wir einen weiteren in Kooperation mit dem Rackwitzer Landei aufgestellt“, berichtet Simon Kruse. Dort können nun auch Nudeln, Honig und frisch gepresster Saft eingekauft werden.

Entdeckung der Marktschwärmerei

Um seinen Saft einer noch größeren Klientel anbieten zu können, hat Simon Kruse die Marktschwärmerei für sich entdeckt. „Das ist ein Online-Portal, auf dem man seine regionalen Produkte anbieten kann. Der Kunde kauft diese auch online ein und kann sie an einem festgelegten Zeitpunkt und Ort in seiner Region abholen“, erzählt er. Dieses Projekt gibt es deutschlandweit – auch in Leipzig, Halle und Dresden. Doch Delitzsch war noch nicht auf der Landkarte – die Betonung liegt auf noch. Denn Simon Kruse sah das Potenzial.

„Es ist der Wunsch der Kunden nach regionalen Produkten. Die regionalen Erzeuger sind auch in Pandemiezeiten immer erreichbar. Der Kunde weiß, wo die Produkte herkommen, und dass sie nicht Tausende an Kilometern zurücklegen müssen, um bei ihm auf dem Tisch zu landen.“ Zum anderen müsse man nicht selbst quer durch die Lande fahren, um seinen Einkaufszettel mit regionalen Lebensmitteln abzuarbeiten, sondern findet alles an einem Ort.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Also suchte er Mitstreiter, regionale Erzeuger, und eine Location, in der die Kunden ihre Ware abholen können. Mit der Theaterakademie in der Anna-Zammert-Straße war eine besondere gefunden – zentral gelegen und ein Ort, an dem Schauspielerei und Gesang gelehrt werden. Am 18. März war Premiere. Mehr als 60 Bestellung gingen an diesem Tag über die Tische.

Idealismus und Lebenserfüllung

„In der Marktschwärmerei findest du hochwertige Lebensmittel aus unserer Region: Gemüse, Obst, Fleisch, Eier, Käse, Milchprodukte, Öle, Brot, Honig und Feinkost. Und auch Produkte, die du nicht im Supermarkt findest – insgesamt fast 1000 verschiedene von 50 Produzenten“, sagt er. Und das Beste: „Man kann die Menschen, die sie herstellen, kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen.“ Seitdem könne jeder Kunde, der keine Zeit hat, gute Landwirtschaft zu betreiben, hier gute Landwirtschaft kaufen.

Bleibt doch am Ende die Frage: Rentiert sich das alles? „Es soll sich nicht in Geld eins zu eins umrechnen. Für mich ist es Idealismus, eine Lebenserfüllung.“

Von Nannette Hoffmann