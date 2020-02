Mehr Fläche, neue Jobs: Großhändler schafft Anbau im Eiltempo

Markranstädt

Wo noch vor kurzem Bagger und Raupen das Erdreich bewegten, drehen sich jetzt schon Baukräne zwischen wachsenden Betonsäulen. Damit ist nun auch von weitem bereits sichtbar, dass auf dem Betriebsgelände der Sächsischen Haustechnik Leipzig KG (SHT) rege Bautätigkeit herrscht.

„ Anbau im Eiltempo“, nennt Geschäftsführer Frank Puffky das, was da gerade am Markranstädter Hopfenteich geschieht. Aber das bedeute nicht, dass man etwa überstürzt handeln würde, im Gegenteil. Weil sich das Unternehmen 1992 als erster großer Investor nach der Wiedervereinigung hier ansiedelte und damals noch zahlreiche Übergangsbestimmungen galten, musste für die aktuelle Erweiterung erst ein neuer Bebauungsplan erarbeitet werden. Zwar beschloss der Stadtrat im Sommer 2017 sogar ein beschleunigtes Verfahren, aber auch das brauchte seine Zeit, „von der es jetzt nichts mehr zu verlieren gilt“, wie Puffky sagt.

Auf der Baustelle der Sächsischen Haustechnik in Markranstädt sprießen die Säulen für die neue Betriebshalle bereits aus dem Boden. Im September soll die neue Logistikhalle in Betrieb genommen werden. Quelle: Kempner

600 Quadratmeter zusätzlicher Platz

Kern des Vorhabens ist der Bau einer neuen Logistikhalle, durch die dem Großhandelshaus am Ende rund 6000 Quadratmeter Fläche zusätzlich zur Verfügung steht. „Das bietet uns dann Platz für etwa 15 000 Artikel aus den Sortimentsbereichen Dach und Elektro“, kündigt der Geschäftsführer an und ergänzt: „Das Projekt umfasst neben der reinen Erweiterung aber auch die Modernisierung des bestehenden Gebäudes.“ Zum Investitionsvolumen befragt, gibt sich Puffky zurückhaltend. Das mag in der gegenwärtigen Entwicklung der Baupreise begründet sein. Seit der letzten offiziellen Bekanntgabe, seinerzeit war im Stadtrat von rund neun Millionen Euro die Rede, sind inzwischen über zweieinhalb Jahre ins Land gegangen, in denen sich die Preisschraube bei den Baukosten weitergedreht hat. Zudem wurde der SHT eine zusätzliche Investition auferlegt. Weil es im Gewerbegebiet keine zentrale Regenwasserentsorgung gibt, müssen die angesiedelten Unternehmen selbst dafür sorgen. Bislang betreibt SHT bereits ein Rückhalte- sowie ein Verdunstungsbecken für abgeleitetes Regenwasser. Wegen der Fläche, die jetzt beim Erweiterungsbau zusätzlich versiegelt wird, muss ein weiteres Rückhaltebecken errichtet werden, zudem soll eine Verrieselungsanlage entstehen.

Nähe zur Autobahn als Vorteil

Im Vergleich zu anderen Gewerbegebieten ist das ein Nachteil, aber Frank Puffky hat sich damit abgefunden. „Natürlich hätten wir es gern anders, doch das wird durch die Standortvorteile kompensiert“, ist er überzeugt und verweist als Beispiel auf die Nähe zur Autobahn.

Mit der im September geplanten Inbetriebnahme der neuen Logistikhalle werde der Bedarf an neuen Mitarbeitern steigen, blickt der Geschäftsführer voraus. Wieviele es genau sein werden, könne er allerdings noch nicht sagen. Da die Erweiterung zeitgleich mit einer Modernisierung einhergehe, werde man einen Teil des Bedarfs durch interne Umstrukturierung auffangen können.

Größter Ausbilder in der Stadt

Mit rund 230 Mitarbeitern, darunter 30 Lehrlinge, ist die SHT bereits jetzt sowohl der bedeutendste Arbeitgeber als auch größter Ausbildungsbetrieb in Markranstädt. Angesichts dieser erfolgreichen Entwicklung sieht Frank Puffky in der anstehenden Erweiterung des Unternehmens nicht nur Potenzial für sein Team. „Die zusätzlichen Kapazitäten schaffen auch weitere Mehrwerte für unsere Kunden vom Fachhandwerk“, fasst er zusammen. Deren ungebrochene Nachfrage wird allein beim Blick auf die Betriebsamkeit im Wirtschaftshof deutlich und erklärt auch, warum der Anbau im Eiltempo erfolgt.

Von Rainer Küster