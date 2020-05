Mess-Spezialist: Verkehrseinschränkungen in Leipzig „mehr als zweifelhaft“

Leipzig

Das Verkehrsaufkommen ging während des Shutdowns auch in Leipzig merklich zurück – allerdings nicht die Feinstaubbelastung, wie das Unternehmen Dr. Födisch Umweltmesstechnik in Markranstädt nachgewiesen hat. Die LVZ sprach mit dem Chef Holger Födisch.

In Städten wie Berlin oder Stuttgart ist trotz merklich gesunkenem Verkehrsaufkommen die Schadstoffbelastung in der Luft nicht geringer geworden. Zeigen Ihre Messungen etwas Ähnliches?

Wir betreiben mehrere Messstandorte in Leipzig und Umgebung, einzelne Sensoren bei München, Frankfurt und in Lübeck sowie in der Schweiz. Die dort ermittelten Daten werden in Echtzeit zur firmeneigenen Plattform übertragen und visualisiert. Während des Shutdowns im Zuge der Corona-Krise haben wir unerwartet hohe Feinstaubbelastungen aufgezeichnet.

Gilt das für alle Messstationen, also auch für München, Frankfurt am Main oder die Städte in der Schweiz?

Das haben wir an allen unseren Messstandorten so registriert. Für Leipzig sind die Aussagen aber detaillierter, da wir mehr Sensoren haben und wir uns hier zugleich die Werte der Stationen des Sächsischen Umweltamtes angesehen haben. Und die Messungen der letzten Wochen zeigen deutlich, dass die Einflüsse des lokalen Kraftverkehrs und regionaler heizungsbedingter Emissionen insbesondere bei bestimmten Wetterlagen gering bis vernachlässigbar sind.

Es gibt doch aber eine Messstation des Umweltamtes in Leipzig Mitte, wo in verkehrsreichen Zeiten höhere Belastungen auftreten als beispielsweise in Leipzigs Südvorstadt, Möckern oder Markranstädt. Ist das so?

Erwartungsgemäß ist an der Station Leipzig Mitte die Feinstaubbelastung am höchsten. Es ist jedoch signifikant, dass sie in der Innenstadt und im Umland von Leipzig im untersuchten Zeitraum vergleichbare Peaks aufweist. Die Daten haben weiter ergeben: Die Feinstaubbelastung sowohl in der Innenstadt als auch im Umland ist trotz deutlich verringerten Verkehrsaufkommens nicht zurückgegangen. Im Gegenteil.

Was sind die Gründe dafür?

Feinstaub ist unter anderem Resultat natürlicher Erosionsprozesse. Hinzu kommen anthropogene Feinstaubquellen wie Verkehr, Industrie, Kohle- und Biomasseverbrennung sowie Landwirtschaft. Es stellt sich jedoch die Frage nach der Höhe des Einflusses der direkten im Vergleich zu den indirekten Emissionen. Viele Schadstoffe gelangen über weite Entfernungen etwa aus Südosteuropa über Staatsgrenzen hinweg zu uns. Die unerwartet hohen Feinstaubbelastungen im Zeitraum des Shutdowns zeigen einmal mehr, dass der Anteil an Feinstaub, der witterungsbedingt in Leipzigs Luft gelangt, höher ist als der Anteil, der durch lokale Feinstaubemissionen hervorgerufen wird.

Welchen Einfluss auf die Luftqualität in Leipzig haben Maßnahmen der Stadt wie beispielsweise die Umleitung von Verkehrsströmen?

Die Stadt versucht aktuell, durch die Umleitung von Verkehrsströmen, Verringerung von Fahrspuren oder die Reduzierung von Geschwindigkeiten die Luftbelastung nachhaltig zu verringern. Doch das alles basiert auf Ausbreitungsrechnungen mit zum Teil langjährigen Mittelwerten für die Schadstoffgehalte. Den Sinn solcher Maßnahmen halte ich also für mehr als zweifelhaft.

Was wäre nach Ihrer Meinung jetzt angebracht?

Corona hat Leipzig und vielen anderen Städten zu einer einmaligen Chance verholfen, sprich zu Messungen bei signifikant verringertem Verkehrsaufkommen. Das sollte zu einem Umdenken führen. Um wirksame verkehrstechnische Maßnahmen treffen zu können, bedarf es Messungen in einem engmaschigeren Raster und mit Echtzeit-Messwerten. Die Immissionen in Leipzig sollten mit 50 bis 100 Sensoren gemessen, ausgewertet und gezielt Ursachen ausgemacht werden. So könnte man beispielsweise auch lokale Baustellen in den Blick nehmen. Derartige unstete Emissionen und deren Einflüsse auf die Luftgüte sind in keiner Ausbreitungsrechnung adäquat enthalten. Aus den Daten könnten Erkenntnisse gewonnen werden, die die Stadt Leipzig zu einer Smart City machen. Es könnten also in Echtzeit Ursachen für höhere Schadstoffbelastungen ausgemacht und direkt darauf reagiert werden.

Mit Fahrverboten?

Die Maßnahmen können vielschichtig sein: Umleitung von Verkehrsströmen, reduzierter Verkehr in bestimmten Zonen, Tempolimits und Beschränkungen für bestimmte Fahrzeugtypen. Vielleicht sind auch Fahrverbote nötig, wenn es die Datenlage erfordert. Der Unterschied zu heute liegt in der Akzeptanz. Die fehlt doch momentan, weil die aktuellen Maßnahmen wie gesagt in keiner Weise durch die Messungen gedeckt sind.

Wo wären Sensoren sinnvoll?

Außer entlang von Straßen und in Wohngebieten ließe sich durch ein enges Messnetz auch die Luftqualität etwa in Gewerbegebieten oder nahe Industriebetrieben kontrollieren. Bei Überschreitungen könnten die Behörden sofort reagieren. Worum es mir vor allem geht, ist aber Transparenz statt rigoroser und falscher Verbote. Deshalb denke ich zugleich an eine App, die sich jeder auf sein Handy laden und so den aktuellen Feinstaubgehalt ablesen kann. Dass gibt es in anderen Ländern schon. In China beispielsweise sind stündlich aktualisierte Feinstaubwerte von 500 Städten öffentlich zugänglich. Das wäre insbesondere für Allergiker von großem Nutzen. Feinstaub kann insbesondere bei Asthmatikern und Heuschnupfenpatienten die Symptome verstärken.

In China ist Ihr Unternehmen mit einem eigens entwickelten Sensor zur Messung von Feinstaub auf dem Markt. Wie ist die Akzeptanz?

Wir arbeiten mit dem chinesischen Unternehmen Beijing SDL Technology Co. – dem Marktführer für Umweltmesstechnik in China – zusammen und erwirtschaften dort 25 Prozent unseres Umsatzes. SDL setzt Messtechnik aus unserem Haus für die Überwachung von Emissionen in Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen ein. Darüber hinaus fertigt SDL unseren Feinstaubsensor in Lizenz und vertreibt diesen in China und anderen Ländern in Asien. Von den in Lizenz gebauten Sensoren sind bereits mehrere Tausend Stück in China im Einsatz.

Im Gegensatz zu anderen Messeinrichtungen, wie sie etwa bei vielen Behörden in Deutschland zu Einsatz kommen, sind unsere Feinstaubsensoren einfacher konstruiert und wesentlich preiswerter. Auch in Europa steigt die Nachfrage nach unseren Produkten, was nicht zuletzt auch an einer von der EU in der Erarbeitung befindliche neue Richtlinie für die Eignungsprüfung sogenannter indikativer Messeinrichtungen liegt. Die im aktuellen Entwurf verzeichneten Bewertungskriterien erfüllt unser Sensor sicher.

Gibt es auch aus Leipzig Interesse an den Sensoren?

Leider nicht, aber wir versuchen mit der Stadtverwaltung weiter ins Gespräch zu kommen. Unabhängig davon bauen wir auf eigene Kosten unser Netzwerk zur Feinstaubmessung weiter aus. Aktuell umfasst es mehr als zehn Messstellen in und um Leipzig und mehr als 25 Messpunkte in weiteren Städten. Zudem kommen immer mehr Anfragen aus anderen Teilen des Landes. Parallel arbeiten wir mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und der Universität Leipzig zusammen. Dabei geht es wie angedeutet um ein enges Netz von Umweltsensoren, dessen Daten später über das Internet der Bevölkerung nutzbar gemacht werden können. Langfristig sollen die Sensoren auf Schulhöfen, Außengeländen von Kitas, Sportstätten und Kliniken sowie weiteren Orten, für die ein öffentliches Interesse besteht, zum Einsatz kommen. Ein neu entwickelter smarter Sensor zur Überwachung von Stickstoffdioxid in der Außenluft ist derzeit in der Entwicklung. Erste Prototypentests im Feld laufen derzeit.

Von Andreas Dunte