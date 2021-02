Mietreduzierung zur Rettung von Geschäften in Leipzig – spielen die Vermieter mit?

Leipzig

Bei Martina Faßbender funktioniert vieles über die Emotion. Das fängt schon beim Namen ihres Ladens an: „Martinas Brotgefühle“ bieten glutenfreie und vegane Backwaren an. Wegen des Existenz-bedrohenden Corona-Lockdowns kann sie nur eine Senkung der Miete retten, sagt sie. Beispiele für solch ein Entgegenkommen gibt es in Leipzig genug, allerdings nicht bei allen.

Im Dezember 2019 begann es hoffnungsvoll: Am Brühl 6 eröffnete die gebürtige Düsseldorferin ihr Geschäft. Die von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft zertifizierten Brote und Süßwaren werden täglich frisch hergestellt und bestehen aus hochwertigen Zutaten wie Amaranth, Teff, Quinoa, Chia und Hirse.

Konditor musste gehen

Der erste Dämpfer kam ein Vierteljahr nach dem Start durch Lockdown Nummer eins. Der zweite traf Faßbender noch härter. „Im Dezember musste ich meinen Konditor entlassen“, berichtet die 63-Jährige, „es ging einfach nicht mehr.“ Als relativ neues Start-Up bekam „Brotgefühle" kein staatliches Überbrückungsgeld, zudem durften Bäckereien durchweg geöffnet bleiben.

Weil das Einkaufsleben in der Innenstadt in den letzten Wochen jedoch quasi zum Erliegen kam, musste Faßbender die Öffnungstage auf Freitag und Samstag reduzieren, um die Kosten zu dimmen. Sie produziert nach vorheriger Bestellung über die Seite www.brotgefuehle.de. Den Notbetrieb hält sie mit ihrem Mann und einem bezuschussten Angestellten aufrecht, steckt jedoch in roten Zahlen fest. Nun gilt ihre ganze Hoffnung der Bereitschaft des Vermieters.

ECE verhandelt mit Mietern am Bahnhof

Dass es ein solches Entgegenkommen gibt, zeigen die vom Unternehmen ECE betriebenen Promenaden am Hauptbahnhof Leipzig. „Wir verhandeln gerade mit den besonders bedrohten Mietern, denn natürlich liegt beiden Seiten viel daran, Insolvenzen abzuwenden“, bestätigt Center-Manager Thomas Oehme. Dabei werde mit jedem individuell verhandelt, sagt er. Je nach Situation könne der Mietnachlass bis zu 50 Prozent gehen. Von den 140 Geschäften in den Promenaden sind aktuell nur 45 geöffnet. Zusammen mit zahlreichen Unternehmen hat ECE die Initiative „Rettet unsere Läden jetzt“ gestartet, um die Innenstädte vor der Verödung zu bewahren.

Kampf gegen die Innenstadt-Verödung

Dieses Ziel verfolgt Oehme zudem als Vorsitzender des Vereins City Leipzig Marketing, der längst wegen der bedrohten Existenzen Alarm geschlagen hat. So unterschiedlich die Eigentums-Strukturen der Geschäfte auch seien: „Wir versuchen, alle Akteure zusammenzubekommen und auch Einigungen zu erzielen, was die Miete betrifft.“

Die Höfe am Brühl, gegenüber von Faßbenders Bäckerei, befinden sich ebenfalls „speziell seit Beginn der Pandemie in einem sehr engen Dialog mit unseren Mietpartnern und diskutieren jeden Mietvertrag individuell“, wie Marketing-Managerin Nicole Steege erklärt. Ins Detail geht sie nicht, verweist aber auf den Verhaltenskodex des Handelsverbandes Deutschland und des ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss) vom Juni 2020 als Richtschnur. Der hält fest, „dass ein uneingeschränktes Festhalten an den vereinbarten Mietverträgen angesichts der bestehenden Ausnahmesituation unangemessen wäre und den Vertragsparteien nicht zugemutet werden kann“.

Vermieter bietet Stundung an

Und der Vermieter der „Brotgefühle“? „Auf meine Nachrichten gab es keine Reaktion“, bedauert Faßbender. Auch auf LVZ-Nachfragen per Mail reagiert der Verwalter der betreffenden Immobilie am Brühl 6 nicht. Telefonisch aber klappt es. Eine Mietreduzierung sei nicht möglich, sagt ein Mitarbeiter. „Wir müssen unseren eigenen Verpflichtungen bei den Banken nachkommen, können Frau Faßbender aber eine Stundung der Miete anbieten.“

Ein Zahlungsaufschub nützt der Ladeninhaberin jedoch nichts. „Wird die sehr hohe Miete nicht gesenkt, komme ich niemals aus der Notlage raus.“ Ihr unternehmerisches Schicksal hängt von jener Kulanz ab, die andere Vermieter bereits praktizieren.

Von Mark Daniel