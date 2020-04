Mit Mundschutz und Mindestabstand: VW in Zwickau produziert wieder

Zwickau

So langsam liefen die Bänder bei VW in Zwickau noch nie. Nur halb so schnell wie sonst schiebt sich die Karosserie des Elektroautos ID.3 durch die bis vor Kurzem verwaiste Produktionshalle 5 des Werks. Am Band warten schon Max Brühmann und Heiko Gruner, um die Scheinwerfer einzubauen – beiden tragen Mundschutz. Denn der ist hier jetzt vorgeschrieben, weil bei der Arbeit an der Fahrzeugfront der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht einzuhalten ist.

Unter verschärften Corona-Schutzbedingungen ist im Zwickauer VW-Werk am Donnerstag die Produktion wieder angelaufen. Gelbe Markierungen am Boden der Fabrikhalle zeigen eigentlich an, welcher Mindestabstand einzuhalten ist. Doch weil sich die Scheinwerfer nur zu zweit einbauen lassen, ist das für Brühmann und Gruner nicht machbar. Deshalb gilt hier Mundschutzpflicht.

Neuanfang nach fünf Wochen Kurzarbeit

„Arbeitshandschuhe trage ich immer, aber die Maske ist schon ungewohnt“, sagt Brühmann, während er am Auto schraubt. Trotzdem ist sein Kollege Gruner froh, wieder arbeiten zu dürfen – nach fünf Wochen Zwangspause. „Mir hat in den vergangenen Wochen eine Aufgabe und die gewohnte Tagesstruktur gefehlt“, erzählt der 49-Jährige. Das gehe auch den meisten seiner Kollegen so, bestätigt Betriebsratschef Jens Rothe. „Die haben fünf Wochen Kurzarbeit hinter sich, davon vier Wochen mit verschärften Ausgangsbeschränkungen. Viele sind froh, wieder auf Arbeit zu dürfen.“

Gruner und Brühmann sind zwei von 1500 VW-Mitarbeitern, die seit Donnerstag in Zwickau wieder Autos zusammenbauen. Weitere 500 sollen am Montag in der Montage des Golf Variant in der Halle nebenan starten. Erstmals seit knapp fünf Wochen werden damit in Deutschland überhaupt wieder Autos produziert. Denn das Zwickauer VW-Werk ist die erste Autofabrik, in der die Produktion wieder angelaufen ist – nicht nur bei VW, sondern in ganz Deutschland.

Nur jeder vierte Mitarbeiter kehrt ins Werk zurück

Zwar hatte Daimler schon am Montag angefangen, den Betrieb wieder hochzufahren – bisher aber nur in einzelnen Komponentenwerken. Ganze Autos werden in Sindelfingen und Bremen erst wieder ab Anfang Mai gebaut. Audi will nächste Woche loslegen, Ford eine Woche später. Bei Porsche und BMW stehen die Bänder noch mindestens bis Ende kommender Woche still, Opel nennt noch gar keinen Termin.

Auch VW fährt die Produktion nur ganz vorsichtig hoch. Nur jeder vierte der eigentlich 8000 Mitarbeiter kehrt ins Werk zurück. Um den Trubel des Schichtwechsels zu vermeiden, wird nur in einer Schicht gearbeitet. Und damit die Mitarbeiter sich nicht zu nahe kommen, wurde die Geschwindigkeit des Bandes auf die Hälfte gedrosselt. Wo das nicht reicht, ordnen blaue Schilder am Band Mundschutz an. „Gesundheit geht bei uns vor Stückzahl“, sagt Reinhard de Vries, technischer Geschäftsführer von VW Sachsen, der jetzt im Werk ebenfalls Mundschutz trägt.

Der Plan: 250 Stromer am Tag

Nur 50 Exemplare des im November angelaufenen E-Autos sind so pro Tag zu schaffen. „Vor Corona haben waren wir schon bei 150 pro Schicht“, berichtet de Vries. Dort wolle man auch jetzt wieder hin. „Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir das alte Niveau erreichen.“ Wenn alles nach Plan laufe, sollen es im Sommer dann sogar 250 Stromer am Tag sein. Danach soll dann eine zweite Schicht folgen – und bis Jahresende dann die dritte.

Um überhaupt wieder produzieren zu können, hat VW sich mit dem Betriebsrat auf ein breites Paket an Schutzmaßnahmen geeinigt. „Das sind mehr als 100 Maßnahmen, vom regelmäßigen Händewaschen bis zum Tragen von Masken an bestimmten Arbeitsplätzen.“ Und damit sich die Mitarbeiter nicht in der Umkleide zu nahe kommen, wird empfohlen, dass sie schon in Arbeitskluft ins Werk kommen. Damit sie bei der Fahrt ihre Privatautos nicht verunreinigen, wurden Folien als Sitzbezüge verteilt.

Probleme mit Zulieferung

Und wie sieht es mit dem Nachschub von den Zulieferern aus? Schließlich hat Porsche in Leipzig wegen fehlender Teile seine Schließung gerade um eine weitere Woche verlängert. Das Lager sei beim Herunterfahren am 19. März zum Glück noch gut gefüllt gewesen, berichtet de Vries. Teile für anderthalb Wochen waren dort eingelagert – und bei der geringen Stückzahl nun werde das deutlich länger reichen, für mehrere Wochen, wenn nicht Monate. Die Zeit wolle man nun nutzen, um die Lieferketten wieder aufzubauen. Denn vor allem in Italien, wo die Fabriken seit Mitte März komplett dicht sind, gibt es Probleme. „Und wir haben in Italien Hunderte Lieferanten, die auch für den ID zuliefern.“

Im VW-Motorenwerk in Chemnitz wird ebenfalls seit gestern produziert, in der Gläsernen Manufaktur in Dresden, wo seit gestern wieder Autos ausgeliefert werden, soll es am Montag losgehen. 70 der gut 400 Mitarbeiter sollen dort dann wieder den E-Golf montieren. Auch in Wolfsburg, Emden und Hannover will VW die Produktion dann wieder hochfahren.

Das Sachsen nun bundesweit den Auftakt macht für die gesamte Branche, macht auch Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) stolz. „Unsere Automobilindustrie ist ein Pionier beim wirtschaftlichem Exit aus dem Corona-bedingten Shutdown“, sagt er. „Das Signal von VW, die Produktion nun wieder hoch zu fahren, wirkt sich positiv auf den gesamten Arbeitsmarkt im Freistaat aus.“ Und auch auf die Stimmung, ist sich de Vries sicher. „Wir alle brauchen ein positives Zeichen.“ Und genau das wolle VW jetzt setzen: „Wir zeigen: Es geht wieder los.“

Von Frank Johannsen und Claudia Drescher