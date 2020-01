Münchner Werkstattausrüster setzt auf Robotertechnik aus Leipzig

Leipzig/München

Der bayerische Kfz-Werkstattausrüster Beissbarth setzt künftig auf Technik aus Sachsen: In Leipzig wurde jetzt der Achsvermessungsspezialist API Car Systems übernommen. Die Firma hat zwar nur sechs Mitarbeiter, verfügt aber über ein ganz spezielles Verfahren zur berührungslosen Achsvermessung in Kfz-Werkstätten – per Roboter.

„Wir versprechen uns auf Basis der vorhandenen Erfahrungen beider Unternehmen Impulse für den weiteren Geschäftsausbau, speziell im Bereich des Service“, sagte Beissbarth-Chef Marco Kempin, dessen Firma in München 180 Mitarbeiter hat. Jetzt kommt Leipzig als zweiter Stand-ort hinzu.

Standort bleibt erhalten

Ändern soll sich in Leipzig wenig: API Car Systems bleibt als selbstständige Tochterfirma bestehen – samt des Namens API, der für Automotive Process Institute steht. Alle sechs Mitarbeiter werden übernommen. „Service, Wartung und Ersatzteilversorgung werden wie gewohnt durch das qualifizierte API-Personal durchgeführt und sichergestellt“, versichert Beissbarth-Vertriebschef Stefan Bodeit.

Das Verfahren zur Achsvermessung per Roboter hatte API 2009 zunächst in Kooperation mit einem Hebebühnenhersteller entworfen und dann selbst weiterentwickelt. Beissbarth setzt bereits eine ähnliche Technik zur berührungslosen Achsvermessung ein, allerdings ohne Roboter.

Bisher gehörte API Car Systems zur Schweizer API International AG, die die Leipziger Tochter nun an Beissbarth verkauft. Zum Kaufpreis wollten beide Seiten keine Angaben machen.

Von Frank Johannsen