Nach dem massiven Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik in Gütersloh fordern Lokalpolitiker und Gewerkschafter umfangreiche Tests von Tönnies-Mitarbeitern auch in den Produktionsstandorten Weißenfels, Zerbst und Chemnitz. Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich ( CDU), hatte den Fleischverarbeiter aufgefordert, die gesamte Belegschaft in Weißenfels regelmäßig auf das Coronavirus zu testen. Der dortige Zerlegungsbetrieb ist mit 2200 Mitarbeitern der zweitgrößte Standort des deutschen Branchenführers Tönnies. Der Landrat forderte am Dienstagabend ausdrücklich auch Werkvertragsbeschäftigte von Subunternehmen zur Teilnahme an den Tests auf. Infektionsketten müssten schnell ermittelt und unterbrochen werden, um einen neuerlichen Lockdown wie in Gütersloh zu verhindern.

In Weißenfels waren bereits im Mai knapp 1200 Schlachthof-Beschäftigte freiwillig auf das Coronavirus getestet worden – alle negativ. Das Gesundheitsamt des Burgenlandkreises könne Reihentests nur auf freiwilliger Basis anordnen, sagte Ulrich. Bislang sehe er für Pflicht-Tests keine Notwendigkeit. Das Gesundheitsministerium hält Tests in allen Schlachtbetrieben des Landes für angebracht. Solange keine Infektionsfälle auftreten, gebe es jedoch keine Rechtsgrundlage für verpflichtende Tests, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.

Systematische Ausbeutung durch Werkverträge

„Mit freiwilligen Tests wird das nichts“, entgegnet Jörg Most, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten für Leipzig, Halle und Dessau, gegenüber der LVZ. „Schon im Mai haben längst nicht alle Werkvertragsmitarbeiter mitgemacht, und auch künftig wird sich nicht jeder freiwillig testen lassen“, sagt Jost voraus.

Die Zahl der Werkvertragsmitarbeiter schätzt die Gewerkschaft allein in Weißenfels auf rund 1500, die meisten davon aus Polen, Rumänien und Bulgarien. „Die stehen den ganzen Tag in Reih und Glied am Zerlegeband und hausen nachts in engen Massenunterkünften“, beschreibt Jost die Zustände in der Fabrik. „Die ausländischen Kollegen wollen so oft wie möglich zu ihren Familien nach Hause und nicht nach positiven Test wochenlang in Quarantäne.“ Deshalb fordert die Gewerkschaft: „Pflicht-Tests sollten angeordnet werden. Sonst wird es nie Klarheit geben, was in der Firma eigentlich los ist.“

Werkverträge kritisiert Jost als „perfides System der Ausbeutung. Die müssen so schnell wie möglich weg und durch normale Arbeitsverträge ersetzt werden.“

Tönnies will Werkverträge abschaffen

Genau das hat nun wohl auch Fleischfabrikant Clemens Tönnies eingesehen und angekündigt, „Werkverträgen in allen Kernbereichen der Fleischgewinnung“ abzuschaffen die Mitarbeiter in die Tönnies Unternehmensgruppe einzustellen. Zudem solle ausreichend und angemessener Wohnraum für die Beschäftigten der Unternehmensgruppe an den Standorten“ geschaffen werden. „Die genannten Regelungen werden ab sofort angegangen und sollen möglichst ab dem 1. Januar 2021 gelten“, hieß es aus der Zentrale. „Wir wollen auch in Zukunft in Deutschland Fleisch produzieren. Dafür brauchen wir die gesellschaftliche Akzeptanz“, begründete Firmenchef Tönnies den Kurswechsel. Dies gelte für alle Ketten der Fleischproduktion und schließe ausdrücklich die Landwirtschaft mit ein.

Bislang keine Tests in Sachsen

Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben den Alltag von mehr als 640.000 Einwohnern in der Region um die größte deutsche Fleischfabrik erheblich eingeschränkt. Hunderte Beschäftigte des Tönnies-Betriebs in Rheda-Wiedenbrück hatten sich zuvor infiziert. Auch bei einem Schlachthof in Niedersachsen gab es einen Corona-Ausbruch, eine Reihentestung sei bei 23 von 50 getesteten Mitarbeitern der PHW-Gruppe („Wiesenhof“) in Wildeshausen positiv verlaufen.

Bei den ebenfalls zu Tönnies gehörenden Anhalter Fleischwaren in Zerbst laufen bereits seit Dienstag freiwillige Corona-Tests der 440 Mitarbeiter. Für die Lutz Fleischwaren in Chemnitz sind nach Auskunft des Gesundheitsamtes vorerst keine Massentests geplant.

Peta kritisiert „Gier nach Fleisch“

Auch die Tierschutzorganisation Peta kritisiert die Zustände in deutschen Fleischfabriken. Unter dem Motto „Schlachthöfe: Tödlich für Menschen und Tiere“ mahnten die Initiatoren am Mittwoch in Weißenfels und Zerbst, die Infektionsrisiken ernst zu nehmen. „Die Gier nach Fleisch hat überhaupt erst zahlreiche Infektionskrankheiten und Pandemien wie Covid-19 begünstigt“, kritisierte Aktivist Jens Vogt. „Dass die Produktion in der Tönnies Zerlegungs GmbH in Weißenfels trotz des Infektionsrisikos weiterläuft, zeigt, dass in diesem System Profit über dem Wohl von Tieren und Menschen steht und damit die Ausbeutung der Arbeiter zur Tagesordnung gehört.“

Der Virologe Christian Drosten befürchtet angesichts der jüngsten Ausbrüche eine unbemerkte Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung. Die Verbreitung über die jeweilige Gegend hinaus zu verhindern, sei jetzt das Entscheidende, sagte der Charité-Wissenschaftler am Dienstag im NDR-Podcast.

