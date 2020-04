Porsche startet am Montag in Leipzig wieder durch

Leipzig

Porsche fährt ab Montag im Leipziger Werk die Produktion wieder hoch. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, sagt Albrecht Reimold, Vorstand für Produktion und Logistik bei Porsche, im Interview mit der LVZ. Er denke bereits über eine Ausweitung der Arbeitszeit nach, um alle Kunden-Wünsche erfüllen zu können.

Herr Reimold, viele Autobauer in Deutschland produzieren bereits wieder. Wann geht es bei Porsche los?

Wir starten am kommenden Montag in unseren Werken in Leipzig und Zuffenhausen. Nicht von null auf hundert, sondern stufenweise. Uns ist gelungen, die Produktion geordnet herunterzufahren. Nun folgt ein geordneter Wiederanlauf.

Welches Szenario hätte es noch geben können?

Bedingt durch die Corona-Krise wollten wir die Produktion zunächst nur für zwei Wochen ruhen lassen. Letztlich wurden wegen Engpässen bei den globalen Lieferketten sechs Wochen daraus. Wie andere Hersteller auch produzieren wir Just-in-Time. Fehlen wichtige Teile, kann das problematisch werden. Statt eine Vollbremsung zu machen, haben wir kontrolliert gebremst. Also beispielsweise im Karosseriebau und der Lackiererei für einige Zeit weitergearbeitet, um etwa begonnene Prozesse mit komplizierten Klebeverfahren vollständig zu beenden. Andernfalls hätten wir Karosserieteile verschrotten müssen, eventuell wären auch die Maschinen selbst beschädigt worden.

Prozesse müssen sich einspielen

Wann genau können die ersten Macan und Panamera wieder vom Band laufen?

Ab Montag starten wir die Produktion in unserem Werk in Leipzig. Bis die ersten Fertigfahrzeuge vom Band laufen, dauert es noch ein bis zwei Tage. Wir starten sorgfältig, am Montag mit dem Karosseriebau, am Dienstag folgt die Lackiererei und am Mittwoch läuft schließlich zum ersten Mal auch die Montage wieder. Die Prozesse müssen sich erst wieder einspielen. Schulungen und Arbeitsschutzbelehrungen werden durchgeführt, immerhin ruht die Produktion bereits seit dem 21. März. Außerdem starten wir unter besonderen Corona-Schutzmaßnahmen. Es gibt konkrete Verhaltensregeln hinsichtlich Hygiene und Abstandsgebote. Der komplette Tagesablauf wurde durchgespielt – der Weg zur Arbeit, das Betreten an den Werkstoren, die Zeit in den Pausenräumen und Kantinen sowie der sichere Nachhauseweg. Wir sind bestens vorbereitet, um unsere Mitarbeiter vor der Gefahr einer Infektion zu schützen.

Gab es Fälle von Infektionen in den Werken?

Ja, auch wir sind nicht verschont geblieben. Porsche hat Mitarbeiter rund um den Globus. Dienstreisen zu Zulieferern oder Händlern gehören zum Geschäft. Letztlich hatten wir einige wenige mit dem Coronavirus infizierte Kollegen, von denen aber nahezu alle wieder gesund sind. Zum Glück hatte niemand einen schweren Krankheitsverlauf.

Hat sich im Leipziger Werk jemand angesteckt?

In Leipzig gab es einen Fall.

Andere Autobauer sind etwas früher gestartet. Es heißt, bei Porsche haben insbesondere wichtige Zulieferer aus Italien erst jetzt wieder liefern können. Ist das so?

Italien hat es wesentlich härter getroffen. Ministerpräsident Conte musste anders handeln, die Voraussetzungen für eine frühere Lockerung waren nicht gegeben. Die unterschiedlichen Ausprägungen machten unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. Nun sind unsere Partner wieder lieferfähig.

Auf andere Zulieferer wollten Sie aus vertraglichen Gründen nicht ausweichen?

Nicht nur, weil wir vertraglich gebunden sind. Das ist Teil unserer Porsche-Kultur. Langjährige Partner stößt man nicht vor den Kopf, nur weil es Schwierigkeiten gibt. Italien leidet besonders schwer unter der Corona-Krise. Gerade jetzt kommt es darauf an, dass unsere Zulieferer wissen, dass sie mit Porsche einen verlässlichen Partner an ihrer Seite haben. Unser Signal nach Italien war von Anbeginn: Wir stehen das gemeinsam durch.

Abwrackprämie wichtiges und richtiges Signal

Politisch heiß diskutiert wird gegenwärtig eine Art Abwrackprämie, um der Autoindustrie auf die Beine zu helfen. Wie stehen Sie dazu?

Wenn die Politik konjunkturelle Impulse gibt, halte ich das für ein wichtiges und richtiges Signal. Die Automobilindustrie ist eine der wichtigsten Branchen in Deutschland und weltweit. Anreize und Unterstützungsmaßnahmen haben hier eine besondere volkswirtschaftliche Hebelfunktion. Aber es soll nur ein Anschub sein, um den Motor und den sich selbst tragenden Wirtschaftskreislauf wieder zum Laufen zu bringen. Eine Dauersubventionierung ist nicht gesund.

Inwiefern hat die Krise dem Unternehmen geschadet?

Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Für Prognosen ist es noch zu früh. Vieles hängt davon ab, ob wir den Rückstand wieder aufholen können. Trotz der aktuellen Situation blicken wir optimistisch nach vorne. Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt. Außerdem kommen positive Signale aus Asien – fast alle Händler in China sind wieder am Netz, mit entsprechender Nachfrage. Wir sprechen bereits mit dem Betriebsrat, wie wir alle Möglichkeiten der Arbeitsorganisation nutzen können, um in diesem Jahr möglichst viele Kundenwünsche zu erfüllen.

Das heißt, Sie denken bereits jetzt über eine Ausweitung der Produktion nach?

Das ist korrekt. Mein Ehrgeiz als Produktionschef ist es, möglichst alle Hebel in Bewegung zu setzen. Und um die Nachfrage zu decken, sollten wir uns vor dem Hintergrund dieser außerordentlichen Situation Sondermaßnahmen wie der Ausweitung der Arbeitszeit oder Arbeiten an Wochenenden nicht verschließen.

Porsche investiert Milliarden in Elektromobilität und Digitalisierung. Allein in Leipzig wird das Werk für den neuen E-Macan gerade für 600 Millionen Euro ausgebaut. Wie heftig hat die Krise das Unternehmen bei diesen Zukunftsthemen zurückgeworfen?

Baumaßnahmen sind weitergelaufen

Wir haben unsere Strategie und alle Zukunftsprojekte trotz der Einschränkungen konsequent weitervorangetrieben. Für die nächste Generation des Macan, der rein elektrisch in Leipzig vom Band laufen wird, haben wir beispielsweise die Prototypenfertigung in Stuttgart fortgesetzt. Und im Leipziger Werk sind die Baumaßnahmen dafür weitergelaufen. Bis 2024 investieren wir zehn Milliarden Euro in Zukunftstechnologien, beim geplanten Investitionsvolumen von 600 Millionen Euro für Leipzig machen wir keine Abstriche. Wir weichen keinen Millimeter von unserer Nachhaltigkeitsstrategie ab und stehen zu den CO2-Zielen.

Von Andreas Dunte