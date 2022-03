Wir müssen ohne Scheuklappen nach Lösungen suchen“, erklärt der Shootingstar. „Du musst von Anfang an überzeugt sein und darfst deine Stunden nicht zählen“, meint die angehende Bio-Winzerin. „Wir haben einfach keine Zeit für Arbeiten im Weinberg“ sagen die Hobbywinzer. Nachhaltigkeit hat viele Facetten, erst recht im Weinbau. Die ökologische beziehungsweise biologische Bewirtschaftung der Rebflächen ist ein wichtiger Faktor, aber es gehört mehr dazu. Nach Gesprächen mit Winzerinnen und Winzern ist schnell klar: Einfache Lösungen gibt es nicht.

Ohne Scheuklappen nach ­Lösungen suchen

Matthias Hey kann über das Thema Nachhaltigkeit leidenschaftlich diskutieren. Hey hat den Stempel Shootingstar, obwohl er schon seit 2008 Wein produziert. Der bald ­40-Jährige steht für einen Generationswechsel an Saale-Unstrut, dem nördlichsten Weinbaugebiet Deutschlands. „Ich bin der älteste Jungwinzer Deutschlands“, sagt er lachend. Seit 2008 ging es für ihn steil bergauf. Vorläufiger Höhepunkt war im Jahr 2019 die Aufnahme in den Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP).

Kürzlich hatte er die Chance, vier Hektar Fläche zu kaufen und mit Reben zu bepflanzen, womit sich die Rebfläche seines Betriebs fast verdoppelt hat. „Wir hatten mit der Flächenerweiterung schon daran gedacht, die Flächen biologisch zu bewirtschaften“, erzählt Matthias Hey. „Wir haben das auch angefangen, auch in den Steillagen. Aber wir mussten bald merken, dass wir das momentan nicht können. Warum nicht? Hey holt mit seiner Antwort lange aus.

So schonend wie möglich

Es gebe mehrere Punkte, die man als Betrieb erfüllen muss, damit biologischer Weinbau nachhaltig möglich ist. „Es braucht eine Technisierung, weil ich als Bio-Weingut bei schwierigen Bedingungen vielleicht im Fünf-Tage-Rhythmus durch meine Weinberge fahren muss. Dann darf ich keine Herbizide einsetzen. Das heißt mehr Mechanisierung, was in Steillagen besonders schwierig ist. Schließlich erfordert Bio-Weinbau mehr Personaleinsatz. Mein Bruder, der Betriebswirt ist, und ich, wir haben uns in die Augen geschaut und gesagt: Weder haben wir die Technisierung noch die nötige Personalstärke.“ Schließlich gelte auch die Faustregel, dass man als Reserve mindestens einen Jahrgang im Keller oder auf dem Konto haben sollte. „Aber es gibt bei uns keine Lese im Keller oder auf dem Konto, auf die wir zurückgreifen können, wenn etwas schiefgeht. Darum haben wir gesagt, es ist unvernünftig.“

Also erst mal kein Bio. „Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt mit Tunnelblick konventionell arbeiten und die Weinberge totspritzen. Wir haben uns vorgenommen, jedes Jahr bestimmte Dinge auszuprobieren und umzusetzen. Ob es nun eine neue Zwischenbegrünung ist oder ein Wildblumenblüten-Projekt, bei dem wir mitmachen. Generell wollen wir so schonend wie möglich arbeiten“, meint Hey und fügt lachend an: „Das sagt natürlich jeder.“

Die biologische Bewirtschaftung sei aber nur ein Punkt beim Thema Nachhaltigkeit. „Fairtrade oder Fair and Green sind Nachhaltigkeits­zertifikate, die drei Kernpunkte umfassen. Da ist die soziale Nachhaltigkeit. Da geht es darum, dass Mitarbeiter gut bezahlt und behandelt werden. Dazu gehört auch, dass die Unternehmerfamilie sich nicht selbst ausbeutet. Da steht zum Beispiel: Ziel ist, dass der Unternehmer jedes zweite Wochenende frei hat oder zwei Tage pro Woche. Da sieht es bei mir ganz schlecht aus.“ Seine Mitarbeiter (sein Partner, sein Bruder, drei Mitarbeiter im Weinberg, die ­Schwägerin in Teilzeit sowie die Eltern im Hintergrund) könnten Nachhaltigkeit schon für sich beanspruchen. „Das kriegen wir auch gespiegelt. Es gibt regelmäßig Gespräche, in denen wir nachfragen, wie gut sich die Mitarbeiter bei uns aufgehoben fühlen.“

Dann die ökonomische Nachhaltigkeit. „Da sind knallharte Kennzahlen. Da weiß man, ob es den Unternehmen wirtschaftlich gut geht oder eher nicht.“ Schließlich die Umwelt- und Naturschutzparameter. „Die größte Baustelle. Ob der biologische Weinbau im Sinne der Nachhaltigkeit wirklich das Nonplusultra ist oder ob es vielleicht auch andere Wege gibt, ist noch nicht eindeutig. Bio-Betriebe müssen in manchen Jahren eventuell zehnmal mehr mit dem Schlepper durch die Weinberge fahren. Das ist zehnmal mehr Spritverbrauch, zehnmal mehr Bodenverdichtung, mehr Kupfer- und Schwermetallausbringung. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Es ist die Aufgabe unserer und der nachfolgenden Generation, ohne Scheuklappen nach Lösungen zu suchen. Fakt ist: Die Herausforderungen sind immens.“ Heys ernst gemeinter Vorschlag: „Es sollte ein Schulfach Nachhaltigkeit geben.“

Vor allem muss es ­schmecken

Im Weingut Born ist derweil die Umstellung auf Bio voll im Gang. Neben Hobbywinzern und einem Betrieb mit wenig Rebfläche ist es das erste ­größere (9 Hektar) und nam­hafte Weingut im Gebiet, das diesen Weg geht. Günther Born gründete das Weingut in Höhnstedt kurz nach 1990, seit 2010 haben seine Tochter Elisabeth und ihr Mann Jochen die Fäden in der Hand.

Ihr Mann sei der „Antreiber“ in Sachen Bio gewesen, sagt Elisabeth Born. „Jochen kommt aus Schwaben, sein Vater ist Heilpraktiker. In seiner Familie hat das Thema Nachhaltigkeit schon immer eine große Rolle gespielt. Seit Jochen vor zehn Jahren mit hierher gekommen ist, war schon immer sein Wunsch, dass wir hier auf Nachhaltigkeit ein bisschen mehr Wert legen.“

Nun also biologische Bewirtschaftung mit offizieller Zertifizierung – ein langer Prozess. Elisabeth Born erzählt: „Wir haben lange darüber nachgedacht, zum Beispiel auch schon länger auf Herbizide verzichtet. Zunächst haben wir mit einem kleinen Stück angefangen und gesagt, wir versuchen das jetzt ökologisch zu machen. Wenn das funktioniert, dann machen wir das ein zweites Jahr. Und wenn das auch funktioniert, wollen wir die Fläche ausdehnen. So fing das an, ohne Zertifizierung. Das haben wir einfach nur für uns gemacht.“

Der erste voll zertifizierte Ökojahrgang

Es folgten Gespräche mit den Mitarbeitern. „Wenn die nicht mitziehen und nicht von der Sache überzeugt sind, dann macht das keinen Sinn. Wir sind ein kleines Team, da muss jeder dahinter ­stehen.“ Die Mitarbeiter hoben die Daumen. „Damit war klar: Okay, wir probieren das.“

Schließlich der konkrete Schritt: Zertifizierung. „Das ist auch sehr viel Bürokratie.“ Die Borns wirtschaften nach dem EU-Biosiegel, was als Einstieg in die Welt der ökologischen Bewirtschaftung gilt. „Drei Jahre muss man ökologisch arbeiten, bis man Bio aufs Etikett schreiben darf. Der 2022er-Jahrgang wird der erste voll zertifizierte Ökojahrgang, ab dann darf es auch auf dem Etikett stehen. Von der Idee bis zum Antrag hat es sechs Jahre gedauert.“

Investitionen und die schwierige Suche nach Personal

Konkret bedeutete die Umstellung auch Investitionen, wobei die 400 Euro Jahresgebühr für das Siegel das geringste Problem sind. „Wir mussten in Technik investieren, das waren Kosten im fünfstelligen Bereich.“ Neues Personal haben die Borns nicht eingestellt. Mit dem jungen Paar, Papa Günther und zwei weiteren Festangestellten hat der Betrieb fünf Mitarbeiter. Im Sommer helfen noch zwei Leute zusätzlich, zur Lese kommen Landwirtschaftsstudenten aus Halle. Personal ist jedoch ein großes Problem. „Es wird immer schwieriger, für die Weinbergarbeiten Leute zu finden.“ Und wie steht es mit der Selbstausbeutung? Elisabeth Born lacht. „Du musst von Anfang an überzeugt sein und darfst deine Stunden nicht zählen.“

Sie sind überzeugt und zählen die Stunden nicht. „Wir bauen in der fünften Generation Wein an. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, dass die Generationen nach uns noch genau das gleiche Glück erfahren und tolle Sachen auf unserem Boden ernten können, wie wir das können. Ein guter Wein muss auch aus einem gesunden Boden kommen. Das gehört zu Nachhaltigkeit.“

Was sagen eigentlich die Kollegen im Gebiet und die Kunden? „Viele Kollegen sagen: Cool, dass ihr euch das traut. Hoffentlich klappt’s. Den meisten Kunden ist es aber gar nicht so wichtig, dass Öko draufsteht.“ Das A und O sei: „Es muss auch schmecken.“

Bio total rein zufällig

Nachhaltig im Weinbau arbeiten kann auch unfreiwillig geschehen, fast zufällig. Die Hobbywinzer Peter Börner und Wolf-Dietrich Balzereit – zwei Journalisten – bewirtschaften seit 15 Jahren in der Nähe von Könnern knapp 500 Rebstöcke. Neuerdings komplett biologisch. Doch was heißt bewirtschaften. „Am Anfang wollten wir alles richtig machen, haben alles nach Lehrbuch erledigt. Doch das wurde uns zu viel. Seit drei Jahren haben wir an den Rebstöcken gar nichts gemacht, nichts gespritzt, nichts geschnitten. Wir hatten einfach keine Zeit“, erzählt Börner.

Trotzdem konnten Trauben gelesen werden, 200 Liter Wein war die Ausbeute 2021, was sehr wenig ist. „Aber es ist Bio total, mehr Nachhaltigkeit geht nicht“, sagt Balzereit. Der Unterschied zu Matthias Hey oder Elisabeth und Jochen Born: Sie sind wirtschaftlich vom Weinbau nicht abhängig. Es gab Jahre, da hatten sie gar keinen Wein. Das kann sich kein Betrieb erlauben.

Von Uwe Köster